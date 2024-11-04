«Истинная красота»: эстетика современного Сеула

Сеул - город контрастов, где исторические дворцы соседствуют с современными небоскрёбами. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса, изучая два уникальных района
Сеул - один из самых ярких городов Азии, где исторические дворцы сочетаются с современными небоскрёбами.

На примере двух аутентичных районов, редко посещаемых туристами, можно окунуться в атмосферу мегаполиса и узнать увлекательные факты о корейских традициях, истории и культуре.

В Ханнам-дон вас ждут модные пространства и музей Leeum, а в Ангук - уютные улочки с традиционными домиками и магазины косметики и парфюмерии
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные районы Сеула
  • 🏛️ Посещение музея Leeum
  • 🛍️ Магазины дизайнерской одежды
  • 🌸 Традиционные корейские домики
  • 🧴 Магазины косметики и парфюмерии
    • «Истинная красота»: эстетика современного Сеула
    «Истинная красота»: эстетика современного Сеула
    «Истинная красота»: эстетика современного Сеула
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

    Что можно увидеть

  • Музей Leeum
  • Магазин Ader Error
  • Магазин Tamburins
  • Магазин Granhand
  • Магазин Nonfiction
  • Магазин Pyungkang Yul

    • Описание экскурсии

    Чтобы вы лучше представили себе уличную жизнь Сеула, его энергию и динамику, мы будем изучать креативные пространства, художественные галереи и торговые точки — именно они лучше всего передают динамичную природу города, стремление к инновациям и самовыражению. И посетим два абсолютно разных по эстетике района.

    Современный Ханнам-дон

    Район, где находится большинство иностранных посольств, а также модные пространства с необычными барами и кафе! В первую очередь мы посетим музей Leeum с уникальной архитектурой, где посмотрим выставку традиционной корейской утвари. После зайдем в магазин дизайнерской одежды Ader Error, возглавляемый «корейским Бэнкси», а также в парфюмерный магазин нашумевшего бренда Tamburins.

    Традиционный Ангук

    Здесь вас встретят уютные улочки с традиционными домиками. В некоторых расположены магазины косметики и парфюмерии — обязательно заглянем туда! Я познакомлю вас с малоизвестными корейскими брендами: Granhand с уникальной концепцией и дизайном, молодым, но уже полюбившимся многим Nonfiction. А поклонников традиционной медицины непременно заинтересует торговая марка Pyungkang Yul.

    Организационные детали

    • Программа подходит для детей возраста 11+. Можно взять с собой и тех, кто младше, но им вряд ли будет интересно
    • Перемещаться между районами будем на общественном транспорте (оплачивается участниками отдельно)
    • Во время экскурсии предусмотрен перерыв: у вас будет 1 час на обед и отдых

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Ирина
    4 ноя 2024
    Отличная экскурсия от Ксении - в ней совмещены и современные районы Сеула, и исторические достопримечательности. Город раскрылся с интересных сторон, которые мы сами бы не нашли. В музее компании Самсунг мы сделали необычные фото, а в районе Букчон попробовали вкуснейший чай с острова Ченджу и немного передохнули в уютном саду на крыше одного из домов с шикарным видом на город.
    Евгений
    31 окт 2024
    Очень крутая экскурсия. Посетили несколько классных магазинчиков, которые просто невозможно было отыскать самостоятельно(я бы уж точно их не нашел). К тому же с Ксенией приятно общаться, она очень хорошо знает тонкости и характер современного Сеула. Отдельный большой плюс, что маршрут был адаптирован под мои цели. Как итог, классный симбиоз между шоппингом, познавательной экскурсией и непринужденным общением.

    Входит в следующие категории Сеула

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