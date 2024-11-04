Сеул - город контрастов, где исторические дворцы соседствуют с современными небоскрёбами. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса, изучая два уникальных района
Сеул - один из самых ярких городов Азии, где исторические дворцы сочетаются с современными небоскрёбами.
На примере двух аутентичных районов, редко посещаемых туристами, можно окунуться в атмосферу мегаполиса и узнать увлекательные факты о корейских традициях, истории и культуре.
В Ханнам-дон вас ждут модные пространства и музей Leeum, а в Ангук - уютные улочки с традиционными домиками и магазины косметики и парфюмерии
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2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌆 Уникальные районы Сеула
🏛️ Посещение музея Leeum
🛍️ Магазины дизайнерской одежды
🌸 Традиционные корейские домики
🧴 Магазины косметики и парфюмерии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Что можно увидеть
Музей Leeum
Магазин Ader Error
Магазин Tamburins
Магазин Granhand
Магазин Nonfiction
Магазин Pyungkang Yul
Описание экскурсии
Чтобы вы лучше представили себе уличную жизнь Сеула, его энергию и динамику, мы будем изучать креативные пространства, художественные галереи и торговые точки — именно они лучше всего передают динамичную природу города, стремление к инновациям и самовыражению. И посетим два абсолютно разных по эстетике района.
Современный Ханнам-дон
Район, где находится большинство иностранных посольств, а также модные пространства с необычными барами и кафе! В первую очередь мы посетим музей Leeum с уникальной архитектурой, где посмотрим выставку традиционной корейской утвари. После зайдем в магазин дизайнерской одежды Ader Error, возглавляемый «корейским Бэнкси», а также в парфюмерный магазин нашумевшего бренда Tamburins.
Традиционный Ангук
Здесь вас встретят уютные улочки с традиционными домиками. В некоторых расположены магазины косметики и парфюмерии — обязательно заглянем туда! Я познакомлю вас с малоизвестными корейскими брендами: Granhand с уникальной концепцией и дизайном, молодым, но уже полюбившимся многим Nonfiction. А поклонников традиционной медицины непременно заинтересует торговая марка Pyungkang Yul.
Организационные детали
Программа подходит для детей возраста 11+. Можно взять с собой и тех, кто младше, но им вряд ли будет интересно
Перемещаться между районами будем на общественном транспорте (оплачивается участниками отдельно)
Во время экскурсии предусмотрен перерыв: у вас будет 1 час на обед и отдых
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 31 туриста
Привет! Меня зовут Ксения. Я в Корее уже более 5 лет, получила здесь степень магистра коммуникаций. Успела пожить в трёх городах страны и много-много путешествовала. С детства люблю историю и изобразительное искусство. С нетерпением жду нашей встречи.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
4 ноя 2024
Отличная экскурсия от Ксении - в ней совмещены и современные районы Сеула, и исторические достопримечательности. Город раскрылся с интересных сторон, которые мы сами бы не нашли. В музее компании Самсунг мы сделали необычные фото, а в районе Букчон попробовали вкуснейший чай с острова Ченджу и немного передохнули в уютном саду на крыше одного из домов с шикарным видом на город.
Евгений
31 окт 2024
Очень крутая экскурсия. Посетили несколько классных магазинчиков, которые просто невозможно было отыскать самостоятельно(я бы уж точно их не нашел). К тому же с Ксенией приятно общаться, она очень хорошо знает тонкости и характер современного Сеула. Отдельный большой плюс, что маршрут был адаптирован под мои цели. Как итог, классный симбиоз между шоппингом, познавательной экскурсией и непринужденным общением.