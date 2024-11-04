Сеул - один из самых ярких городов Азии, где исторические дворцы сочетаются с современными небоскрёбами. На примере двух аутентичных районов, редко посещаемых туристами, можно окунуться в атмосферу мегаполиса и узнать увлекательные факты о корейских традициях, истории и культуре. В Ханнам-дон вас ждут модные пространства и музей Leeum, а в Ангук - уютные улочки с традиционными домиками и магазины косметики и парфюмерии

Описание экскурсии

Чтобы вы лучше представили себе уличную жизнь Сеула, его энергию и динамику, мы будем изучать креативные пространства, художественные галереи и торговые точки — именно они лучше всего передают динамичную природу города, стремление к инновациям и самовыражению. И посетим два абсолютно разных по эстетике района.

Современный Ханнам-дон

Район, где находится большинство иностранных посольств, а также модные пространства с необычными барами и кафе! В первую очередь мы посетим музей Leeum с уникальной архитектурой, где посмотрим выставку традиционной корейской утвари. После зайдем в магазин дизайнерской одежды Ader Error, возглавляемый «корейским Бэнкси», а также в парфюмерный магазин нашумевшего бренда Tamburins.

Традиционный Ангук

Здесь вас встретят уютные улочки с традиционными домиками. В некоторых расположены магазины косметики и парфюмерии — обязательно заглянем туда! Я познакомлю вас с малоизвестными корейскими брендами: Granhand с уникальной концепцией и дизайном, молодым, но уже полюбившимся многим Nonfiction. А поклонников традиционной медицины непременно заинтересует торговая марка Pyungkang Yul.

Организационные детали