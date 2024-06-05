Пешие экскурсии-прогулки в Сеуле с экскурсоводом

Найдено 13 экскурсий в категории «Пешеходные» в Сеуле на русском языке, цены от €89, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Символы современного и древнего Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 2 чел.
Сеул за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
111 отзывов
Сеул за один день: от дворцов Чосона до башни Лоттэ Скай
Погрузитесь в атмосферу Сеула: от величественных дворцов до захватывающих видов с башни Лоттэ Скай
Начало: Отель
24 июня в 10:30
30 июня в 10:30
175 за всё до 5 чел.
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
193 за всё до 6 чел.
Исследуем мир k-pop в Сеуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Погружение в мир K-pop в Сеуле: от танцев до аллеи звёзд
Вас ждет уникальное путешествие по миру K-pop в Сеуле, где вы сможете научиться танцевать и почувствовать культуру изнутри
18 июня в 15:00
25 июня в 15:00
250 за всё до 3 чел.
По следам корейских дорам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
По следам корейских дорам: уникальная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в мир корейских сериалов, посетив ключевые места съемок в Сеуле. Эксклюзивный маршрут для фанатов дорам
5 июля в 15:00
19 июля в 15:00
199 за всё до 3 чел.
Современный Сеул
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Современный Сеул: Каннам, Lotte World Tower и не только
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
225 за всё до 4 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
6 отзывов
Прогулка по историческим улочкам Сеула в мини-группе: от прошлого к будущему
Захватывающее путешествие по времени ждет вас в Сеуле. Откройте для себя душу города, пройдясь по его старинным улицам
Начало: У Dongdaemun History and Culture Park Station
Расписание: в будние дни в 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
89 за человека
Сеул императоров и аристократов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
140 за всё до 2 чел.
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Погрузитесь в студенческую жизнь Сеула, посетив три лучших университета в компании настоящего студента
5 июля в 17:30
19 июля в 17:30
179 за всё до 4 чел.
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
624 за всё до 3 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
203193 за всё до 6 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
Исторический Сеул - первая встреча
Погрузитесь в историю Сеула: дворцы, храмы, сувениры и королевские сладости. Узнайте о культуре и традициях Кореи за 5,5 часов
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
250 за всё до 2 чел.
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
175167 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на
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    это, смогли находить укромные места на протяжении всей экскурсии. Также нам очень интересна была именно разница культур, как живут люди в сегодняшней Корее, а не 600 лет назад. Татьяна как раз прошла на своем опыте погружение в другую культуру, очень благодарны ей за рассказ об этом. Также воспользовались рекомендацией Татьяны по магазинам для покупок, для еды и для подарков. На наш вкус сработало даже лучше тех 2-3 корейских ресторанов Мишлен, что мы успели посетить. Татьяна, спасибо!

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Прекрасная экскурсия!
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было просто замечательное событие. Прогулка
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    оказалась невероятно познавательной и атмосферной, оставив только самые положительные впечатления. Во-первых, хочу отметить богатство информации, которую Лера предоставила нам в ходе экскурсии. Она рассказала о городе так много интересного, что я буквально погружался в каждую историю, каждый факт. Лера делилась знаниями о культуре, истории и современной жизни Сеула с такой увлеченностью, что даже самые мелкие детали становились важными и значимыми. Ее рассказы были полны живых примеров и личных впечатлений, что делало их еще более увлекательными. Во-вторых, атмосфера прогулки была просто великолепной. Лера сумела создать дружелюбную и непринужденную обстановку, в которой мы чувствовали себя очень комфортно. Она умело чередовала исторические факты с легкими шутками и занимательными историями, что делало прогулку легкой и приятной. Мы чувствовали себя не как туристы, а как друзья, гуляющие по городу в компании знающего и увлеченного человека. В итоге, прогулка по Сеулу с гидом Лерой стала для меня незабываемым опытом. Я с уверенностью рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет лучше узнать Сеул и его удивительные тайны. Спасибо ☺️

    Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было
  • Н
    Наталия
    30 мая 2024
    Сеул за один день
    Нам очень понравилось. Александра интересно рассказывала, подстраивалась под наш темп, сводила в русский район, показала где купить косметику на оптовых складах.
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Были сегодня на экскурсии. Нам очень понравилось. Дочка была в восторге от мастер-класса.
  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
  • S
    Sergey
    24 мая 2024
    Сеул за один день
    Александра очень позитивная, знающая и обязательная гид. . Тур по Сеулу был очень содержательный.
  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Экскурсия прошла прекрасно! Лера открыла для нас Сеул с новой стороны, рассказывала много нюансов, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши желания по маршруту. Очень рекомендую!
  • V
    Victoriia
    22 мая 2024
    Сеул за один день
    Экскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обед и красочные локации. Александра фоткает как Богиня 😀 супер! Спасибо, от души ❤️
    Экскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обед
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были на одной волне всю
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    экскурсию! Она умеет подобрать нужные слова и вовремя сориентироваться, если что то идет не по плану! Лилечка, мы еще обязательно увидимся! Большой привет от Ренаты ❤️

    Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Символы современного и древнего Сеула
  2. Сеул за один день
  3. Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
  4. Исследуем мир k-pop в Сеуле
  5. По следам корейских дорам
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  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
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