Экскурсии по воде в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Сеуле на русском языке, цены от $7. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Сеул как на ладони
5 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Сеул как на ладони: гора Намсан, река Ханган и рынок Норянджин
Сеул многогранен: поднимитесь на гору Намсан, полюбуйтесь рекой Ханган и насладитесь морепродуктами на рынке Норянджин. Всё это в одной экскурсии
31 авг в 10:00
1 сен в 10:00
$346 за всё до 4 чел.
Аренда ханбока с посещением корейских дворцов
Пешая
1 час
4 отзыва
Водная прогулка
Аренда ханбока с посещением корейских дворцов
Начало: South Korea, Seoul, Jongno-gu, Sajik-ro, 133-2 2
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
$7.23 за человека
Один день в городе среди гор: каноэ и самая длинная канатная дорога на вершину горы
Прогулки на каяках
8 часов
Водная прогулка
Один день в городе среди гор: каноэ и самая длинная канатная дорога на вершину горы
Начало: Сеул, отель
«С утра спокойная прогулка на каноэ по тихому озеру»
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$520 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    12 июля 2025
    Аренда ханбока с посещением корейских дворцов
    Очень довольны этой услугой! Обязательно к посещению, если вы в Сеуле🙌🏻 Сотрудники просто замечательные — приветливые и очень добрые🥰 Особенно
    читать дальше

    хочу отметить одну девушку-филиппинку, которая там работает🫰🏻 К сожалению, забыла спросить её имя🙈😊 Место легко найти, и оно находится в пешей доступности от дворца 🙌🏻 Всё того стоит🙏🏻🫰🏻

  • М
    Мария
    28 мая 2025
    Аренда ханбока с посещением корейских дворцов
    Отличный опыт! Хотя аренда проходила в очень оживлённом месте, для иностранцев всё организовано легко и быстро. Мне даже любезно продлили время аренды по моей просьбе!
  • В
    Владимир
    23 марта 2025
    Сеул как на ладони
    Интересное общение, хороший план экскурсии, ответственное и дружеское отношение. Было приятно увидеть интересные места Сеула и услышать о жизни и особенностях Кореи.
    Интересное общение, хороший план экскурсии, ответственное и дружеское отношение. Было приятно увидеть интересные места Сеула и услышать о жизни и особенностях Кореи.
  • Д
    Давид
    15 марта 2025
    Аренда ханбока с посещением корейских дворцов
    Превзошло все ожидания! Это стало замечательной семейной памятью
  • о
    оксана
    10 января 2025
    Аренда ханбока с посещением корейских дворцов
    Всё было понятно и просто. Персонал очень дружелюбный и всегда готов помочь.
  • С
    София
    16 декабря 2024
    Сеул как на ладони
    У нас была экскурсия с гидом Юлией, очень приятная девушка, ввела в курс дела, ответила на все интересующие вопросы. Я была на экскурсии с 3-мя детьми, и Юлия очень внимательно к нам отнеслась, скорректировала маршрут согласно нашим предпочтениям. Большое спасибо!
  • К
    Ксения
    8 сентября 2024
    Сеул как на ладони
    Классная экскурсия и концепт- присмотреться к Сеулу с разных точек. А завершить прогулку «пробованием» Сеула на вкус! Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сеул как на ладони
  2. Аренда ханбока с посещением корейских дворцов
  3. Один день в городе среди гор: каноэ и самая длинная канатная дорога на вершину горы
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в августе 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 520. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
