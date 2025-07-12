А Алла Аренда ханбока с посещением корейских дворцов читать дальше хочу отметить одну девушку-филиппинку, которая там работает🫰🏻 К сожалению, забыла спросить её имя🙈😊 Место легко найти, и оно находится в пешей доступности от дворца 🙌🏻 Всё того стоит🙏🏻🫰🏻 Очень довольны этой услугой! Обязательно к посещению, если вы в Сеуле🙌🏻 Сотрудники просто замечательные — приветливые и очень добрые🥰 Особенно

М Мария Аренда ханбока с посещением корейских дворцов Отличный опыт! Хотя аренда проходила в очень оживлённом месте, для иностранцев всё организовано легко и быстро. Мне даже любезно продлили время аренды по моей просьбе!

В Владимир Сеул как на ладони Интересное общение, хороший план экскурсии, ответственное и дружеское отношение. Было приятно увидеть интересные места Сеула и услышать о жизни и особенностях Кореи.

Д Давид Аренда ханбока с посещением корейских дворцов Превзошло все ожидания! Это стало замечательной семейной памятью

о оксана Аренда ханбока с посещением корейских дворцов Всё было понятно и просто. Персонал очень дружелюбный и всегда готов помочь.

С София Сеул как на ладони У нас была экскурсия с гидом Юлией, очень приятная девушка, ввела в курс дела, ответила на все интересующие вопросы. Я была на экскурсии с 3-мя детьми, и Юлия очень внимательно к нам отнеслась, скорректировала маршрут согласно нашим предпочтениям. Большое спасибо!