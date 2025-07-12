Водная прогулка
Сеул как на ладони: гора Намсан, река Ханган и рынок Норянджин
Сеул многогранен: поднимитесь на гору Намсан, полюбуйтесь рекой Ханган и насладитесь морепродуктами на рынке Норянджин. Всё это в одной экскурсии
31 авг в 10:00
1 сен в 10:00
$346 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Аренда ханбока с посещением корейских дворцов
Начало: South Korea, Seoul, Jongno-gu, Sajik-ro, 133-2 2
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
$7.23 за человека
Водная прогулка
Один день в городе среди гор: каноэ и самая длинная канатная дорога на вершину горы
Начало: Сеул, отель
«С утра спокойная прогулка на каноэ по тихому озеру»
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$520 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла12 июля 2025Очень довольны этой услугой! Обязательно к посещению, если вы в Сеуле🙌🏻 Сотрудники просто замечательные — приветливые и очень добрые🥰 Особенно
- ММария28 мая 2025Отличный опыт! Хотя аренда проходила в очень оживлённом месте, для иностранцев всё организовано легко и быстро. Мне даже любезно продлили время аренды по моей просьбе!
- ВВладимир23 марта 2025Интересное общение, хороший план экскурсии, ответственное и дружеское отношение. Было приятно увидеть интересные места Сеула и услышать о жизни и особенностях Кореи.
- ДДавид15 марта 2025Превзошло все ожидания! Это стало замечательной семейной памятью
- ооксана10 января 2025Всё было понятно и просто. Персонал очень дружелюбный и всегда готов помочь.
- ССофия16 декабря 2024У нас была экскурсия с гидом Юлией, очень приятная девушка, ввела в курс дела, ответила на все интересующие вопросы. Я была на экскурсии с 3-мя детьми, и Юлия очень внимательно к нам отнеслась, скорректировала маршрут согласно нашим предпочтениям. Большое спасибо!
- ККсения8 сентября 2024Классная экскурсия и концепт- присмотреться к Сеулу с разных точек. А завершить прогулку «пробованием» Сеула на вкус! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в августе 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 520. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Водные экскурсии в Сеуле на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025