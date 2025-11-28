За один день откроем кусочек настоящей Кореи — Даньян. Это город, куда редко заезжают туры, и котором почти не знают заезжие туристы. А между тем это город, куда приезжают отдыхать
Описание экскурсииУезжаем из Сеула ранним утром и уже через пару часов оказываемся в Даньяне — месте, где горы встречаются с рекой и всё выглядит как из старинной корейской легенды. Первая остановка — площадка параглайдинга. Прыгать пока не будем (хотя, если будут желающие, можем это обсудить), а посидим в уютном кафе с огромными окнами и видом на небо, где можно наблюдать за полётами других и пить кофе с десертом. Потом едем смотреть на символ региона — три скалы Три Брата, торчащие посреди реки. Сразу после — часовая прогулка на пароме вдоль скалистых берегов. После обеда — спускаемся в сердце горы: знаменитая пещера Госу. Это целый подземный мир с фантастическими сталактитами и сталагмитами, освещёнными мягким светом. Здесь ощущаешь себя героем приключенческого фильма: прохладный воздух, капли воды с потолка и каменные залы, которым миллионы лет. Финал дня — Скайвок и Чандогиль: стеклянная площадка прямо над пропастью и прогулка по тропе, которая идёт по отвесным скалам. Под ногами ревёт река, впереди — вид на зелёные ущелья. Этот день получится насыщенным и ярким: от неба до подземного мира и дороги над пропастью. И самое главное — мы увидим кусочек настоящей Кореи, такой, какой её знают и любят местные, но куда редко выбираются туристы. Что вас ждет: - Виды на площадку параглайдинга и небо под утренний кофе - Символ Даньяна — три скалы посреди широкой реки - Часовая прогулка на лодке вдоль скалистых берегов - Обед с местным колоритом: чесночное меню или деревенский сет из горных трав и овощей - Погружение в подземный мир — карстовая пещера Госу с фантастическими сталактитами и прохладным воздухом - Финал на высоте: стеклянная площадка над пропастью и прогулка прямо по скалам - Маленькая группа (макс. 4 человека), живое общение, никакой суеты В стоимость включено: - Дорога (трансфер туда и обратно от отеля) и парковки - Билет на паром - Обед - Вход в пещеру Gosu - Вход в скайвок и прогулочную тропу на скале - Wifi и вода в машине - Сопровождение гида, местные советы, фотки и полное ведение на русском Важная информация: Встреча утром в отеле в 8 утра Продолжительность тура: целый день (8:00–20:00). В стоимость входит транспорт, сопровождение, обед и все входные билеты. С собой взять удобную обувь, воду и лёгкую куртку (в пещере прохладно). Возможны изменения в порядке посещения в зависимости от погоды и трафика.
- Трансфер от/до отеля и парковки
- Все входные билеты
- Обед
- Wi-fi
- Вода
- Услуги гида
Ваш отель
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Встреча утром в отеле в 8 утра
- Продолжительность тура: целый день (8:00-20:00)
- В стоимость входит транспорт, сопровождение, обед и все входные билеты
- С собой взять удобную обувь, воду и лёгкую куртку (в пещере прохладно)
- Возможны изменения в порядке посещения в зависимости от погоды и трафика
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
