Побывать в красивейших местах Кореи и попробовать местную кухню в аутентичном ресторане
Устали от города и хотите открыть природные красоты Кореи? Тогда нам по пути: я отвезу вас в живописные уголки, до которых добирается не каждый турист (далеко не каждый).
Водопад, каньон в парке из списка ЮНЕСКО, прогулка на лодке, «стеклянный» подвесной мост, деревня-музей под открытым небом и, конечно, же, вкуснейший обед в семейном ресторане в небольшой деревне — вот что вам предстоит!
Водопад, каньон в парке из списка ЮНЕСКО, прогулка на лодке, «стеклянный» подвесной мост, деревня-музей под открытым небом и, конечно, же, вкуснейший обед в семейном ресторане в небольшой деревне — вот что вам предстоит!
Ближайшие даты:
25
окт
окт
26
окт
окт
6
ноя
ноя
8
ноя
ноя
9
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ноя
10
ноя
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Трёхступенчатый водопад высотой около 30 м. и возрастом примерно 110 млн лет (остановка 10–15 мин.).
- Прогулка в парке, который включён в список наследия ЮНЕСКО, по подвесной пешеходной тропе вдоль столбчатого каньона с разноцветными скалами.
- Гастропауза: вы отведаете деревенские блюда в небольшом ресторане, которым управляет супружеская пара уже 45 лет. В нём готовят еду из местных ингредиентов, которые здесь же выращивают.
- Прогулка на лодочке в одном из красивейших исторических мест, где снимали известные корейские фильмы.
- Длинный подвесной мост с прозрачным полом (после прогулки по нему вы сможете отдохнуть в кафе за чашечкой горячего с булочкой).
- Деревня-музей, посетив которую, вы лучше поймёте историю Кореи. А ещё увидите обстрелянное северокорейцами большое здание и подниметесь на трамвайчике на высоту 362 м, откуда открывается вид на Северную Корею.
Организационные детали
- Билеты на трамвайчик (последний пункт в маршруте) нужно бронировать и выкупать заранее, имейте это в виду при бронировании экскурсии. Если к моменту бронирования билетов не останется, то можно будет подняться пешком (около 30 мин. быстрым шагом).
- В стоимость включено: услуги гида, трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige от отеля и обратно, входные билеты, обед, парковки, платные дороги, wi-fi и вода Evian в авто, карта Сеула.
- Оплачивается дополнительно: десерты и напитки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 195 туристов
Работаю гидом в Южной Корее с 2013 года. Я не просто провожу туры, а стараюсь, чтобы у гостей остались только яркие и тёплые воспоминания о Южной Корее. Моя супруга — местная кореянка, любящая шоппинг, красивые рестораны и уютные кафе. Благодаря ей я знаю хорошие рестораны, а также интересные места, которые вы не найдёте в путеводителях и интернете. Я родился в Ленинграде, закончил университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родился и вырос в смешанном браке, поэтому впитал в себя как русскую, так и корейскую культуры. Так вышло, что с начала 2012 года я оказался в Стране утренней свежести — Южной Корее. Занимаюсь туризмом серьёзно, люблю путешествовать, всегда ищу новые места и разрабатываю новые туры. Люблю встречи с лёгкими, позитивными и порядочными людьми, каким и сам являюсь! Добро пожаловать в Южную Корею!
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