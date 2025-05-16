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Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)

Побывать в красивейших местах Кореи и попробовать местную кухню в аутентичном ресторане
Устали от города и хотите открыть природные красоты Кореи? Тогда нам по пути: я отвезу вас в живописные уголки, до которых добирается не каждый турист (далеко не каждый).

Водопад, каньон в парке из списка ЮНЕСКО, прогулка на лодке, «стеклянный» подвесной мост, красивая лагуна и, конечно, же, вкуснейший обед в семейном ресторане в небольшой деревне — вот что вам предстоит!
5
8 отзывов
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)

Описание экскурсии

  • Трёхступенчатый водопад высотой около 30 м. и возрастом примерно 100 млн лет (остановка 5–10 мин.).
  • Прогулка в парке, который включён в список наследия ЮНЕСКО, по подвесной пешеходной тропе вдоль столбчатого каньона с разноцветными скалами.
  • Гастропауза: вы отведаете деревенские блюда в небольшом ресторане, которым управляет супружеская пара уже 45 лет. В нём готовят еду из местных ингредиентов, которые здесь же выращивают.
  • Прогулка на лодочке (с апреля по ноябрь) в одном из красивейших исторических мест, где снимали известные корейские фильмы.
  • Длинный подвесной мост с прозрачным полом (после прогулки по нему вы сможете отдохнуть в кафе за чашечкой горячего с булочкой).
  • Красивая лагуна, где снимали сцены корейских фильмов.

Организационные детали

  • Прогулка на кораблике проводится с апреля по ноябрь. Точные даты зависят от погодных условий.
  • Выезжаем не позже 5:30.
  • В стоимость включено: услуги гида, трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige от отеля и обратно, входные билеты, обед, парковки, платные дороги, wi-fi и вода Evian в авто, карта Сеула.
  • Оплачивается дополнительно: завтрак, десерты и напитки в кафе у моста по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$920
За 1-го человека$920
За 2-х человек$1070
За 3-х человек$1070
За 4-х человек$1070
За 5-х человек$1370
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин
Колин — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 749 туристов
Понимаю, как сложно найти и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
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формате живого сценария. Вы — главный герой, город — декорации, а история разворачивается шаг за шагом. Мы исследуем скрытые символы, неочевидные места и детали, которые оживают в рассказе. Я родился от смешанного брака в корейско-русской семье, гражданин Кореи. Закончил в СПб Государственную Академию сервиса и туризма. С 2010 года женат на южной кореянке. Отец двух детей. С 2012 года работаю в Южной Корее в туризме. Специализируюсь на индивидуальных и авторских экскурсиях. Порядочный, доброжелательный, аккуратный, позитивный в меру образованный, скромный:) До встречи в Стране утренней свежести!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Е
Мы с мужем провели замечательный день благодаря нашему гиду Колину. Получили очень много информации об истории, культуре и природе Южной Корее. Мы посетили парк UNESCO, полюбовались на прекрасную природу, прогулялись
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по подвесным и стеклянным мостам, прокатились на лодке и пообедали в прекрасном семейном ресторанчике. Колин прекрасный рассказчик и если вы хотите познакомиться с историей, жизнью корейцев и природой этой интересной страны, я очень рекомендую обратиться к Колину.

Мы с мужем провели замечательный день благодаря нашему гиду Колину. Получили очень много информации об истории,
Мы с мужем провели замечательный день благодаря нашему гиду Колину. Получили очень много информации об истории,
Мы с мужем провели замечательный день благодаря нашему гиду Колину. Получили очень много информации об истории,
Мы с мужем провели замечательный день благодаря нашему гиду Колину. Получили очень много информации об истории,
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Кристина
Экскурсия очень понравилась, кто хочет посмотреть красоту Кореи кроме Сеула тому сюда. Гид Колин очень доступно и объемно все рассказал и показал. Обед был восхитительный. Рекомендую
Экскурсия очень понравилась, кто хочет посмотреть красоту Кореи кроме Сеула тому сюда. Гид Колин очень доступно
Экскурсия очень понравилась, кто хочет посмотреть красоту Кореи кроме Сеула тому сюда. Гид Колин очень доступно
Экскурсия очень понравилась, кто хочет посмотреть красоту Кореи кроме Сеула тому сюда. Гид Колин очень доступно
Экскурсия очень понравилась, кто хочет посмотреть красоту Кореи кроме Сеула тому сюда. Гид Колин очень доступно
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Эльвира
Ездили с Колином на чудесную экскурсию. Хочу отметить, что Колин интересный рассказчик и темы касались не только конкретного маршрута, но и в принципе, истории Кореи и каких то интересных моментов.
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Нам немного не повезло с погодой- был дождь, и мы не смогли увидеть Северную Корею,ну и конечно были мокроваты. Но общие впечатления от экскурсии это не испортило. Уверенно советую Колина как прекрасного экскурсовода для городских и загородных экскурсий.

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Д
Отзыв о путешествии с Колином в заповедник ЮНЕСКО

Недавно я имела невероятную возможность отправиться на экскурсию в заповедник ЮНЕСКО вместе с Колином, и это было одно из самых запоминающихся путешествий в
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моей жизни! Поездка была насыщенной и разнообразной: мы посетили множество живописных локаций и насладились красотой гор и природы Кореи.

Одним из ярких моментов стало путешествие на горном трамвае, откуда мы смогли издалека увидеть Северную Корею. Это было действительно захватывающе! Интересно, что в тех местах, где мы побывали, не было ни одного европейца — похоже, это новое направление, которое только начинает развиваться.

Особое внимание хочу уделить обеду в небольшом семейном ресторане в деревне — это было просто великолепно! Настоящая корейская кухня в уютной атмосфере.

Колин оказался не только отличным гидом, но и настоящим знатоком истории Кореи. Он делился интересными фактами о культуре и быте, обращая внимание на детали, которые я бы сама никогда не заметила. Например, мы узнали о бамбуковых ульях, которые развешивают по деревьям.

По пути мы часто останавливались, чтобы насладиться окружающей природой, купили клубнику и хурму в небольшом городке, много фотографировались и смеялись. Атмосфера была очень дружелюбной и расслабляющей.

В будущем я обязательно возьму экскурсии у Колина снова и советую всем делать это в начале поездки. Он сможет дать много полезных рекомендаций о других местах, которые стоит посетить. Если бы у меня было больше времени, я бы с удовольствием записалась на другие экскурсии с ним.

Колин очень интересно рассказывает и создает комфортную атмосферу для общения. Я также благодарна ему за консультации после экскурсии — его советы были очень полезны. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Корее и насладиться ее красотой!

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Р
Не пишу обычно отзывы, потому что все субъективно!
Но об этой экскурсии решил написать пару слов!
Данная экскурсия новая, авторская, ее разрабатывал сам Колин и мы были первыми гостями отправившимися на нее!
Колин
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потрясающий человек, интересный рассказчик и собеседник! Прекрасный маршрут с потрясающими пейзажами и историческими местами. Не избитыми туристическими, а уникальными о которых в основном пока знают только местные.
Ну и ужин в маленьком семейном ресторане, это невероятно вкусно!
Ну и конечно сервис который устроил Колин, прекрасный автомобиль, забрал от отеля, привез к отелю, все на 5 звезд!
Колин большое Вам спасибо за этот невероятный день!
Мы обязательно вернемся в Южную Корею! До встречи!

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А
Прекрасная экскурсия, очень красивые виды. Благодаря Колину, посмотрели места, куда сам просто так не доберешься, совершили несколько активных пеших прогулок. Гид максимально доброжелателен и интересен как собеседник, очень приятно проводить с ним время. Финал дня - фантастически вкусный обед в нетуристическом месте. Очень довольны экскурсией и максимально благодарны Колину за его профессиональные и человеческие качества, сделавшие день незабываемым!
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