Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)

Побывать в красивейших местах Кореи и попробовать местную кухню в аутентичном ресторане

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Устали от города и хотите открыть природные красоты Кореи? Тогда нам по пути: я отвезу вас в живописные уголки, до которых добирается не каждый турист (далеко не каждый).

Водопад, каньон в парке из списка ЮНЕСКО, прогулка на лодке, «стеклянный» подвесной мост, деревня-музей под открытым небом и, конечно, же, вкуснейший обед в семейном ресторане в небольшой деревне — вот что вам предстоит!
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
Ближайшие даты:
25
окт
26
окт
6
ноя
8
ноя
9
ноя
10
ноя
13
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Трёхступенчатый водопад высотой около 30 м. и возрастом примерно 110 млн лет (остановка 10–15 мин.).
  • Прогулка в парке, который включён в список наследия ЮНЕСКО, по подвесной пешеходной тропе вдоль столбчатого каньона с разноцветными скалами.
  • Гастропауза: вы отведаете деревенские блюда в небольшом ресторане, которым управляет супружеская пара уже 45 лет. В нём готовят еду из местных ингредиентов, которые здесь же выращивают.
  • Прогулка на лодочке в одном из красивейших исторических мест, где снимали известные корейские фильмы.
  • Длинный подвесной мост с прозрачным полом (после прогулки по нему вы сможете отдохнуть в кафе за чашечкой горячего с булочкой).
  • Деревня-музей, посетив которую, вы лучше поймёте историю Кореи. А ещё увидите обстрелянное северокорейцами большое здание и подниметесь на трамвайчике на высоту 362 м, откуда открывается вид на Северную Корею.

Организационные детали

  • Билеты на трамвайчик (последний пункт в маршруте) нужно бронировать и выкупать заранее, имейте это в виду при бронировании экскурсии. Если к моменту бронирования билетов не останется, то можно будет подняться пешком (около 30 мин. быстрым шагом).
  • В стоимость включено: услуги гида, трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige от отеля и обратно, входные билеты, обед, парковки, платные дороги, wi-fi и вода Evian в авто, карта Сеула.
  • Оплачивается дополнительно: десерты и напитки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сеула

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Природа и пейзажи
Гастрономические
Парки

Похожие туры из Сеула

Символы современного и древнего Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Символы современного и древнего Сеула
Увидеть весь город с башни Лотте и погрузиться в колорит исторических кварталов
у вашей гостиницы
Завтра
24 окт
25 окт
26 окт
120 за всё до 2 чел.
Сеул императоров и аристократов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Сеул императоров и аристократов
Дворец Чхандоккун, Тайный сад, святилище Чонгме, дома знати Букхчон
по договоренности
Сегодня
24 окт
25 окт
26 окт
130 за всё до 2 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
Посетить самый живописный национальный парк в стране и погулять по побережью Восточного моря
у вашего отеля
24 окт
25 окт
26 окт
27 окт
450 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сеуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сеуле
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ