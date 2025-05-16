Устали от города и хотите открыть природные красоты Кореи? Тогда нам по пути: я отвезу вас в живописные уголки, до которых добирается не каждый турист (далеко не каждый).
Водопад, каньон в парке из списка ЮНЕСКО, прогулка на лодке, «стеклянный» подвесной мост, красивая лагуна и, конечно, же, вкуснейший обед в семейном ресторане в небольшой деревне — вот что вам предстоит!
Водопад, каньон в парке из списка ЮНЕСКО, прогулка на лодке, «стеклянный» подвесной мост, красивая лагуна и, конечно, же, вкуснейший обед в семейном ресторане в небольшой деревне — вот что вам предстоит!
Описание экскурсии
- Трёхступенчатый водопад высотой около 30 м. и возрастом примерно 100 млн лет (остановка 5–10 мин.).
- Прогулка в парке, который включён в список наследия ЮНЕСКО, по подвесной пешеходной тропе вдоль столбчатого каньона с разноцветными скалами.
- Гастропауза: вы отведаете деревенские блюда в небольшом ресторане, которым управляет супружеская пара уже 45 лет. В нём готовят еду из местных ингредиентов, которые здесь же выращивают.
- Прогулка на лодочке (с апреля по ноябрь) в одном из красивейших исторических мест, где снимали известные корейские фильмы.
- Длинный подвесной мост с прозрачным полом (после прогулки по нему вы сможете отдохнуть в кафе за чашечкой горячего с булочкой).
- Красивая лагуна, где снимали сцены корейских фильмов.
Организационные детали
- Прогулка на кораблике проводится с апреля по ноябрь. Точные даты зависят от погодных условий.
- Выезжаем не позже 5:30.
- В стоимость включено: услуги гида, трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige от отеля и обратно, входные билеты, обед, парковки, платные дороги, wi-fi и вода Evian в авто, карта Сеула.
- Оплачивается дополнительно: завтрак, десерты и напитки в кафе у моста по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$920
|За 1-го человека
|$920
|За 2-х человек
|$1070
|За 3-х человек
|$1070
|За 4-х человек
|$1070
|За 5-х человек
|$1370
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 749 туристов
Понимаю, как сложно найти и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Мы с мужем провели замечательный день благодаря нашему гиду Колину. Получили очень много информации об истории, культуре и природе Южной Корее. Мы посетили парк UNESCO, полюбовались на прекрасную природу, прогулялись
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Экскурсия очень понравилась, кто хочет посмотреть красоту Кореи кроме Сеула тому сюда. Гид Колин очень доступно и объемно все рассказал и показал. Обед был восхитительный. Рекомендую
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Ездили с Колином на чудесную экскурсию. Хочу отметить, что Колин интересный рассказчик и темы касались не только конкретного маршрута, но и в принципе, истории Кореи и каких то интересных моментов.
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Д
Отзыв о путешествии с Колином в заповедник ЮНЕСКО
Недавно я имела невероятную возможность отправиться на экскурсию в заповедник ЮНЕСКО вместе с Колином, и это было одно из самых запоминающихся путешествий в
Недавно я имела невероятную возможность отправиться на экскурсию в заповедник ЮНЕСКО вместе с Колином, и это было одно из самых запоминающихся путешествий в
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Р
Не пишу обычно отзывы, потому что все субъективно!
Но об этой экскурсии решил написать пару слов!
Данная экскурсия новая, авторская, ее разрабатывал сам Колин и мы были первыми гостями отправившимися на нее!
Колин
Но об этой экскурсии решил написать пару слов!
Данная экскурсия новая, авторская, ее разрабатывал сам Колин и мы были первыми гостями отправившимися на нее!
Колин
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А
Прекрасная экскурсия, очень красивые виды. Благодаря Колину, посмотрели места, куда сам просто так не доберешься, совершили несколько активных пеших прогулок. Гид максимально доброжелателен и интересен как собеседник, очень приятно проводить с ним время. Финал дня - фантастически вкусный обед в нетуристическом месте. Очень довольны экскурсией и максимально благодарны Колину за его профессиональные и человеческие качества, сделавшие день незабываемым!
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