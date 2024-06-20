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музыкальном направлении K-pop) ну и почему бы не потешить своё чадо и не приблизить хоть чуть-чуть к кумирам) Анжела замечательно справилась с этой задачей, ребёнок в восторге) да и вообще сама по себе очень интересный человечек, мне кажется, даже если бы никуда не ходили, все равно было бы интересно просто пообщаться) но она сумела сделать путешествие интересным не только для юной фанатки, но и для ничего в этом непонимающих родителей) спасибо)