1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 10:00
3 июля в 16:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Сеулу на авто: от старинных дворцов до современных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
12 июля в 10:30
14 июля в 10:30
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Сеула в яркий Инчхон: путешествие на авто с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу Инчхона: от величественных небоскрёбов до уютных парков и кафе. Всё это ждёт вас в нашей экскурсии
Начало: У вашего отеля
12 июля в 10:00
14 июля в 10:00
€540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Современный Сеул: Каннам, Lotte World Tower и не только
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: незабываемое путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
€475 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Погрузитесь в атмосферу древней Кореи, посетив деревню Минсокчхон и крепость Хвасон. Узнайте о жизни и традициях корейцев эпохи Чосон
Начало: У вашего отеля
12 июля в 10:00
14 июля в 10:00
€514 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь20 июня 2024Спасибо огромное,все раскасали,показали Ничего лишнего,программа гибкая можно что то доьавить,что то убавить Из минусов подкачала погода + 35 это десть
- ККристина17 июня 2024Отличная экскурсия! Валерия рассказала нам кучу интересного о Сеуле и Корее, подстроила под нас маршрут, подсказала интересные места и даже научила немного читать по-корейски:) Очень рекомендую Валерию как гида!
- ДДарья3 июня 2024Прекрасная экскурсия!
- ИИрина11 мая 2024Это очень классный маршрут, и гид Елена нас по нему провезла без проблем, четко и вовремя. Поездка организована так, что
- ААлена8 мая 2024Все понравилось. Анжела - очень приятная, клиентоориентированная. Много интересной информации о быте в Корее. Советую экскурсии, которые проводит Анжела! Спасибо за приятное времяпрепровождение ❤️
- ННаталья8 мая 2024Это была потрясающая по красоте экскурсия!!! Одно сплошное наслаждение для глаз. Спасибо большое!!!!
- ННаталья8 мая 2024Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Елена показала город и ответила на все интересующие нас вопросы. Мы узнали много полезной и интересной информации. С удовольствием обратимся к Елене в следующий раз.
- ООльга4 мая 2024Очень понравилось!!! Спасибо ☺️
- SSvetlana31 марта 2024Очень комфортная поездка на авто, встретили у отеля и дальше поехали по достопримечательностям. Машина удобная, комфортная, проехали по северной и южной части Сеула. Анджела приятный гид:)
- ЕЕлена30 марта 2024Мы приехали в Сеул изначально по большей части ради этой экскурсии) у нас ребёнок, как и большинство отроков повернулся на
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «От вашего отеля»
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