Экскурсии от вашего отеля в Сеуле

Найдено 7 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Сеуле на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Символы современного и древнего Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 10:00
3 июля в 16:00
140 за всё до 2 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
600 за всё до 4 чел.
Сеул на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Экскурсия по Сеулу на авто: от старинных дворцов до современных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
12 июля в 10:30
14 июля в 10:30
385 за всё до 4 чел.
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Сеула в яркий Инчхон: путешествие на авто с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу Инчхона: от величественных небоскрёбов до уютных парков и кафе. Всё это ждёт вас в нашей экскурсии
Начало: У вашего отеля
12 июля в 10:00
14 июля в 10:00
540 за всё до 4 чел.
Современный Сеул
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Современный Сеул: Каннам, Lotte World Tower и не только
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
225 за всё до 4 чел.
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: незабываемое путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
475 за всё до 4 чел.
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Погрузитесь в атмосферу древней Кореи, посетив деревню Минсокчхон и крепость Хвасон. Узнайте о жизни и традициях корейцев эпохи Чосон
Начало: У вашего отеля
12 июля в 10:00
14 июля в 10:00
514 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    20 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Спасибо огромное,все раскасали,показали Ничего лишнего,программа гибкая можно что то доьавить,что то убавить Из минусов подкачала погода + 35 это десть
    Спасибо огромное,все раскасали,показалиСпасибо огромное,все раскасали,показалиСпасибо огромное,все раскасали,показали
  • К
    Кристина
    17 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Отличная экскурсия! Валерия рассказала нам кучу интересного о Сеуле и Корее, подстроила под нас маршрут, подсказала интересные места и даже научила немного читать по-корейски:) Очень рекомендую Валерию как гида!
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Прекрасная экскурсия!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Это очень классный маршрут, и гид Елена нас по нему провезла без проблем, четко и вовремя. Поездка организована так, что
    читать дальше

    устать не успеваешь, все перемещения короткие и легкие. Поездка оказалась не столько познавательной, сколько созерцательной. Но природа на восточном побережье такая яркая и впечатляющая, что ее и одной достаточно для массы впечатлений

  • А
    Алена
    8 мая 2024
    Сеул на авто
    Все понравилось. Анжела - очень приятная, клиентоориентированная. Много интересной информации о быте в Корее. Советую экскурсии, которые проводит Анжела! Спасибо за приятное времяпрепровождение ❤️
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
    Это была потрясающая по красоте экскурсия!!! Одно сплошное наслаждение для глаз. Спасибо большое!!!!
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Современный Сеул
    Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Елена показала город и ответила на все интересующие нас вопросы. Мы узнали много полезной и интересной информации. С удовольствием обратимся к Елене в следующий раз.
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Очень понравилось!!! Спасибо ☺️
  • S
    Svetlana
    31 марта 2024
    Сеул на авто
    Очень комфортная поездка на авто, встретили у отеля и дальше поехали по достопримечательностям. Машина удобная, комфортная, проехали по северной и южной части Сеула. Анджела приятный гид:)
    Очень комфортная поездка на авто, встретили у отеля и дальше поехали по достопримечательностям. Машина удобная, комфортнаяОчень комфортная поездка на авто, встретили у отеля и дальше поехали по достопримечательностям. Машина удобная, комфортнаяОчень комфортная поездка на авто, встретили у отеля и дальше поехали по достопримечательностям. Машина удобная, комфортнаяОчень комфортная поездка на авто, встретили у отеля и дальше поехали по достопримечательностям. Машина удобная, комфортнаяОчень комфортная поездка на авто, встретили у отеля и дальше поехали по достопримечательностям. Машина удобная, комфортнаяОчень комфортная поездка на авто, встретили у отеля и дальше поехали по достопримечательностям. Машина удобная, комфортная
  • Е
    Елена
    30 марта 2024
    Сеул на авто
    Мы приехали в Сеул изначально по большей части ради этой экскурсии) у нас ребёнок, как и большинство отроков повернулся на
    читать дальше

    музыкальном направлении K-pop) ну и почему бы не потешить своё чадо и не приблизить хоть чуть-чуть к кумирам) Анжела замечательно справилась с этой задачей, ребёнок в восторге) да и вообще сама по себе очень интересный человечек, мне кажется, даже если бы никуда не ходили, все равно было бы интересно просто пообщаться) но она сумела сделать путешествие интересным не только для юной фанатки, но и для ничего в этом непонимающих родителей) спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Символы современного и древнего Сеула
  2. Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
  3. Сеул на авто
  4. Из Сеула в яркий Инчхон на авто
  5. Современный Сеул
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июле 2024
Сейчас в Сеуле в категории "От вашего отеля" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 140 до 600. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 87 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам