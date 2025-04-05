Приглашаем вас на уникальную экскурсию по современному Сеулу, где вы познакомитесь с самыми яркими и динамичными местами города.
Вас ждет посещение знаменитой смотровой площадки Lotte World Tower с прозрачным полом, которая
Вас ждет посещение знаменитой смотровой площадки Lotte World Tower с прозрачным полом, которая
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Увидите современный центр Сеула
- 🏙 Насладитесь видами с высоты небоскрёба
- 📚 Посетите инновационную библиотеку
- 🚢 Возможность круиза по реке Ханган
- 🎶 Увидите памятник клипу Gangnam Style
- 🗣 Узнаете интересные факты о Корее
Что можно увидеть
- Lotte World Tower
- Район Каннам
- Памятник клипу Gangnam Style
- Необычная библиотека
Описание экскурсии
За 5 часов вы:
- Посетите смотровую площадку с прозрачным полом Lotte World Tower
- Погуляете по району Каннам — деловому центру города со сверкающими небоскрёбами
- Увидите памятник клипу на песню Gangnam Style
- Побываете в самой необычной и фотогеничной библиотеке города
- Прокатитесь на кораблике по реке Ханган (по желанию)
В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о Корее: её традициях и современной жизни.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты (+ билеты для гида) оплачиваются дополнительно: смотровая площадка — 25$ с человека, 40-минутный круиз по реке — 15-20$ с человека
- На смотровой площадке предлагается опция пройти по стеклянному мосту между башнями небоскрёбов, её необходимо бронировать заранее. Цена — 100$ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 444 туристов
Я этническая кореянка в четвёртом поколении, родом из Узбекистана. Вернулась на родину предков в 2014 году, получила образование в сфере туризма и гостиничного бизнеса. С 2019 года занимаюсь проведением и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С нами была гид Алёна.
Она интересно рассказывает о районах, о местах, которые мы посещали, но сам план экскурсии как будто требует добавить ещё интересных мест. Возможно, после первых двух насыщенных
Она интересно рассказывает о районах, о местах, которые мы посещали, но сам план экскурсии как будто требует добавить ещё интересных мест. Возможно, после первых двух насыщенных
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Увидели Сеул и его достопримечательности с Еленой, очень понравилось.
Нас встретили в отеле, что очень удобно. Увидели все, что планировали.
Елена - приятный, открытый, активный и отзывчивый гид. Щедрая на информацию. Много
Нас встретили в отеле, что очень удобно. Увидели все, что планировали.
Елена - приятный, открытый, активный и отзывчивый гид. Щедрая на информацию. Много
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супер экскурсия, много рассказали о современной жизни местных и ответили на вопросы, было очень интересно
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а
Чудесная экскурсия с рассказом о современной истории Кореи. Заодно узнал много интересного о повседневной жизни и особенностях быта в стране. Рекомендую 🙂
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G
От 2-х мест, к которым мы проехали на машине (Lotte Tower и Coex) и стоящего рядом буддистского храма, мы не увидели ничего. Машина хорошая, удобная. Водитель общительный, Впечатления от самих
Елена
Ответ организатора:
Сожалеем что наша команда не смогла оправдать ваших ожиданий. Гид уточнил готовы ли вы платить за входные билеты, на что
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Экскурсия нам понравилась. Елена показала нам несколько интересных мест, помогла понять как можно передвигаться на метро. Под нас был откорректирован маршрут экскурсии. Побывали в районе Каннам, библиотеке, на смотровой площадке Лотте Тауэр и завершили наше путешествие на рыбном рынке, где сами выбрали свежие морепродукты, которые там же для нас приготовили. Рекомендуем экскурсию в сопровождении гида Елены!
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Входит в следующие категории Сеула
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