Подняться на самую высокую точку города и погулять по его деловому центру с профессиональным гидом
Приглашаю исследовать современный центр Сеула — яркий и динамичный район Каннам! Он впечатлит вас небоскрёбами, бизнес-центрами, элитными ресторанами, брендовыми магазинами и бурлящей жизнью.
Вы подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом, зайдёте в инновационную библиотеку и, по желанию, совершите круиз по реке Ханган.
Вы подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом, зайдёте в инновационную библиотеку и, по желанию, совершите круиз по реке Ханган.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 5 часов вы:
- Посетите смотровую площадку с прозрачным полом Lotte World Tower
- Погуляете по району Каннам — деловому центру города со сверкающими небоскрёбами
- Увидите памятник клипу на песню Gangnam Style
- Побываете в самой необычной и фотогеничной библиотеке города
- Прокатитесь на кораблике по реке Ханган (по желанию)
В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о Корее: её традициях и современной жизни.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты (+ билеты для гида) оплачиваются дополнительно: смотровая площадка — 25$ с человека, 40-минутный круиз по реке — 15-20$ с человека
- На смотровой площадке предлагается опция пройти по стеклянному мосту между башнями небоскрёбов, её необходимо бронировать заранее. Цена — 100$ с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Сеуле
Здравствуйте! Меня зовут Лена. Я переехала в Корею в 2014 году, закончила в местном университете магистратуру по специальности «Туризм и гостиничный бизнес». После этого открыла своё турагентство. Вместе с командой русскоговорящих гидов с радостью познакомим вас с загадочной Кореей: её историей, традициями и культурой. Расскажем об интересных исторических событиях и жизни современных корейцев, покажем топовые достопримечательности и вкусные места.
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