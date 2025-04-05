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знает про город, про историю, про современную жизнь сеульцев, про разные традиции, про кухню. Нам было интересно все. Ответила на все наши вопросы, в течение нашего пребывания в огромном городе помогала увидеть и узнать больше. Снабжала нас разного рода информацией. За что мы ей очень благодарны. Мы постоянно были на связи. С ней мы узнали прелести корейской кухни! Уверена, что первое знакомство с городом должно пройти в сопровождении гида. Елена задаст вам тон и вы будет знать, что увидеть в последующие дни. Будем стараться вернуться ещё, чтобы посетить и другие места. Очень надеюсь ещё раз увидеться. Огромное спасибо!