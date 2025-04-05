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Современный Сеул

Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по современному Сеулу, где вы познакомитесь с самыми яркими и динамичными местами города.

Вас ждет посещение знаменитой смотровой площадки Lotte World Tower с прозрачным полом, которая
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предложит вам неповторимые виды на город.

Прогулка по району Каннам позволит вам ощутить настоящий ритм корейской столицы, увидеть сверкающие небоскребы и памятник популярному клипу Gangnam Style.

Также вы посетите одну из самых необычных библиотек города, которая поражает своей архитектурой и дизайном.

Для желающих предлагается дополнительная возможность совершить круиз по реке Ханган и насладиться видами Сеула с воды.

Ваш гид расскажет множество интересных фактов о Корее, ее традициях и современной жизни, делая ваше путешествие по-настоящему незабываемым.

Входные билеты и билеты для гида оплачиваются отдельно, а также доступна опция пройти по стеклянному мосту между башнями небоскрёбов, которую необходимо бронировать заранее

4.9
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидите современный центр Сеула
  • 🏙 Насладитесь видами с высоты небоскрёба
  • 📚 Посетите инновационную библиотеку
  • 🚢 Возможность круиза по реке Ханган
  • 🎶 Увидите памятник клипу Gangnam Style
  • 🗣 Узнаете интересные факты о Корее
Современный Сеул
Современный Сеул
Современный Сеул

Что можно увидеть

  • Lotte World Tower
  • Район Каннам
  • Памятник клипу Gangnam Style
  • Необычная библиотека

Описание экскурсии

За 5 часов вы:

  • Посетите смотровую площадку с прозрачным полом Lotte World Tower
  • Погуляете по району Каннам — деловому центру города со сверкающими небоскрёбами
  • Увидите памятник клипу на песню Gangnam Style
  • Побываете в самой необычной и фотогеничной библиотеке города
  • Прокатитесь на кораблике по реке Ханган (по желанию)

В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о Корее: её традициях и современной жизни.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты (+ билеты для гида) оплачиваются дополнительно: смотровая площадка — 25$ с человека, 40-минутный круиз по реке — 15-20$ с человека
  • На смотровой площадке предлагается опция пройти по стеклянному мосту между башнями небоскрёбов, её необходимо бронировать заранее. Цена — 100$ с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 444 туристов
Я этническая кореянка в четвёртом поколении, родом из Узбекистана. Вернулась на родину предков в 2014 году, получила образование в сфере туризма и гостиничного бизнеса. С 2019 года занимаюсь проведением и
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организацией туров по Южной Корее. В наших турах мы знакомим гостей с историей, традициями, культурой, бытом и особенностями страны. Рассказываем и показываем самые интересные места и локации. Все наши гиды — носители русского языка с опытом работы и многолетним проживанием в Южной Корее. С радостью станем вашими проводниками в страну утренней свежести, к-попа и корейской косметики.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
С нами была гид Алёна.
Она интересно рассказывает о районах, о местах, которые мы посещали, но сам план экскурсии как будто требует добавить ещё интересных мест. Возможно, после первых двух насыщенных
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дней в Сеуле и Сораксан просто захотелось ещё куда-то пойти/поехать и подольше погулять. 😅 Алёна - крайне понимающий гид! Она помогала искать мне куртку в торговом центре, рассказав параллельно лайфхаки, где и что лучше брать. Я потеряла при передние в Сеул плащ и вечерами мерзла на улице, но теперь я спасена ☺️ Вообще так здорово, что есть такие гиды как Алёна: всегда на связи, можно поспрашивать совета, куда сходить и что посмотреть, а также попросить помощи в поиске какого места или магазина, например. Также пошли на встречу с оплатой (за это отдельное спасибо всей команде!). 🙏🏼

С нами была гид Алёна.
С нами была гид Алёна.
С нами была гид Алёна.
С нами была гид Алёна.
С нами была гид Алёна.
С нами была гид Алёна.
С нами была гид Алёна.
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Аида
Увидели Сеул и его достопримечательности с Еленой, очень понравилось.
Нас встретили в отеле, что очень удобно. Увидели все, что планировали.
Елена - приятный, открытый, активный и отзывчивый гид. Щедрая на информацию. Много
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знает про город, про историю, про современную жизнь сеульцев, про разные традиции, про кухню. Нам было интересно все. Ответила на все наши вопросы, в течение нашего пребывания в огромном городе помогала увидеть и узнать больше. Снабжала нас разного рода информацией. За что мы ей очень благодарны. Мы постоянно были на связи. С ней мы узнали прелести корейской кухни! Уверена, что первое знакомство с городом должно пройти в сопровождении гида. Елена задаст вам тон и вы будет знать, что увидеть в последующие дни. Будем стараться вернуться ещё, чтобы посетить и другие места. Очень надеюсь ещё раз увидеться. Огромное спасибо!

Увидели Сеул и его достопримечательности с Еленой, очень понравилось.
Увидели Сеул и его достопримечательности с Еленой, очень понравилось.
Увидели Сеул и его достопримечательности с Еленой, очень понравилось.
Увидели Сеул и его достопримечательности с Еленой, очень понравилось.
Увидели Сеул и его достопримечательности с Еленой, очень понравилось.
Увидели Сеул и его достопримечательности с Еленой, очень понравилось.
Увидели Сеул и его достопримечательности с Еленой, очень понравилось.
Увидели Сеул и его достопримечательности с Еленой, очень понравилось.
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Дана
супер экскурсия, много рассказали о современной жизни местных и ответили на вопросы, было очень интересно
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а
Чудесная экскурсия с рассказом о современной истории Кореи. Заодно узнал много интересного о повседневной жизни и особенностях быта в стране. Рекомендую 🙂
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G
От 2-х мест, к которым мы проехали на машине (Lotte Tower и Coex) и стоящего рядом буддистского храма, мы не увидели ничего. Машина хорошая, удобная. Водитель общительный, Впечатления от самих
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мест замечательные (но в них вы можете сходить сами)! Нас сопроводили до входа и выхода и в этом заключалась вся экскурсия! Думали будет больше интересных местечек, традиционной кухни, но к сожалению, только сухое сопровождение и все.

От 2-х мест, к которым мы проехали на машине (Lotte Tower и Coex) и стоящего рядом
От 2-х мест, к которым мы проехали на машине (Lotte Tower и Coex) и стоящего рядом
От 2-х мест, к которым мы проехали на машине (Lotte Tower и Coex) и стоящего рядом
От 2-х мест, к которым мы проехали на машине (Lotte Tower и Coex) и стоящего рядом
Елена
Елена
Ответ организатора:
Сожалеем что наша команда не смогла оправдать ваших ожиданий. Гид уточнил готовы ли вы платить за входные билеты, на что
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получил отрицательный ответ, и учел все Ваши пожелания. В следующий раз мы постараемся сделать ваше нахождение в Южной Корее более принятым.

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ВИКТОРИЯ
Экскурсия нам понравилась. Елена показала нам несколько интересных мест, помогла понять как можно передвигаться на метро. Под нас был откорректирован маршрут экскурсии. Побывали в районе Каннам, библиотеке, на смотровой площадке Лотте Тауэр и завершили наше путешествие на рыбном рынке, где сами выбрали свежие морепродукты, которые там же для нас приготовили. Рекомендуем экскурсию в сопровождении гида Елены!
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