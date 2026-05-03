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Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия

Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
Уезд Капхён, расположенный в провинции Кёнгидо, известен своими живописными горами и реками, привлекая туристов со всего мира.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с островом Намисом, который стал известен благодаря корейским сериалам.

Этот
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островок в форме полумесяца поражает своей красотой и уникальной аллеей, усаженной разнообразными деревьями.

Без телеграфных столбов, с электропроводами, проведёнными под землёй, остров предлагает неповторимый натуральный вид. Здесь вы также сможете насладиться обедом из местных деликатесов.

Вторая часть путешествия пройдёт в Саду утреннего спокойствия, где вас ждёт огромная территория дендрария с тысячами видов растений.

Экскурсия включает транспортные услуги и услуги гида, обеспечивая комфортное путешествие от начала и до конца.

Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть и по-настоящему почувствовать красоту и гармонию корейской природы

5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальные природные пейзажи
  • 🎬 Места съёмок популярных дорам
  • 🍲 Вкусная местная кухня
  • 🌺 Красота тематических садов
  • 🚗 Комфортный трансфер
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия

Что можно увидеть

  • Остров Намисом
  • Сад утреннего спокойствия
  • Маленькая Франция

Описание экскурсии

Остров Намисом

Первое место, которое мы посетим, это островок в форме полумесяца. Он расположен всего в часе езды от Сеула и популярен благодаря своей живописной аллее, усаженной различными деревьями, такими как метасеквойи, гинкго, кедр и многие другие. Остров идеально подходит для семейного отдыха с маленькими детьми.

Ещё одна особенность острова — отсутствие телеграфных столбов, все электропровода проведены под землей, что придаёт острову более натуральный вид. В центре вы увидите широкий луг, окружённый лесами с каштанами и тополями. Кроме того, это место, где снималась знаменитая дорама «Зимняя соната», именно с неё началась популярность корейских сериалов по всему миру!

Обед

После прогулки по острову мы отправимся на обед, который будет состоять из знаменитого блюда этого района — тушёной курицы с овощами. Вы оцените вкус местной кухни и немного отдохнёте перед продолжением путешествия.

Сад утреннего спокойствия

Во второй части программы вы увидите настоящее чудо природы. Огромная территория дендрария состоит из 10 тематических садов, в которых растёт несколько тысяч видов растений и деревьев. Место стало пользоваться особой популярностью после фильма «Письмо», действие которого в основном происходит в дендрарии. Задумка основателя комплекса — воссоздать колоритный сад в неподражаемом корейском стиле. Вы насладитесь красотой корейской природы и познакомитесь с представителями флоры, включая исчезающие виды.

Организационные детали

  • В стоимость входят транспортные услуги + услуги гида. Стоимость проезда на пароме на о. Намисом (16 тыс. вон), входной билет в Сад Утреннего спокойствия (11 тыс. вон), напитки и обед турист оплачивает самостоятельно.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Tucson (кроссовер)
  • Я заеду за вами к месту вашего проживания в Сеуле и после экскурсии отвезу обратно. Если вы живёте за пределами столицы, можем договориться о трансфере.
  • За дополнительную плату можно добавить в программу посещение Маленькой Франции (тематический парк в уезде Капхён)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 535 туристов
Наши гиды — это не только профессионалы с многолетним опытом работы, но и увлечённые люди, погружённые в культуру и историю Кореи. Мы покажем вам знаменитые и не очень популярные места,
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которые помогут вам узнать Южную Корею со всех сторон. Каждое путешествие мы делаем комфортным и интересным. Наша любовь к Корее передается каждому нашему гостю, и мы гордимся тем, что можем делиться знаниями и впечатлениями о стране утренней свежести. Я сама проживаю в Южной Корее с 2015 года — объехала эту страну на своём авто в поисках интересных и аутентичных локаций. Вы откроете места, которые не описаны в туристических брошюрах, попробуете настоящую корейскую кухню и погрузитесь в уникальную атмосферу этой страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Евгения
Провели с Ольгой прекрасный день за пределами Сеула. Экскурсия в Сад утреннего спокойствия и на остров Намисом стала прекрасным завершением нашего недельного тура по Южной Корее. Ольга прекрасный гид. Информация об истории страны, традициях, культуре, современных аспектах жизни корейцев преподносится Ольгой легко и увлекательно. Время пролетело незаметно) Спасибо Ольге!
Провели с Ольгой прекрасный день за пределами Сеула. Экскурсия в Сад утреннего спокойствия и на остров
Провели с Ольгой прекрасный день за пределами Сеула. Экскурсия в Сад утреннего спокойствия и на остров
Провели с Ольгой прекрасный день за пределами Сеула. Экскурсия в Сад утреннего спокойствия и на остров
Провели с Ольгой прекрасный день за пределами Сеула. Экскурсия в Сад утреннего спокойствия и на остров
Провели с Ольгой прекрасный день за пределами Сеула. Экскурсия в Сад утреннего спокойствия и на остров
Провели с Ольгой прекрасный день за пределами Сеула. Экскурсия в Сад утреннего спокойствия и на остров
Провели с Ольгой прекрасный день за пределами Сеула. Экскурсия в Сад утреннего спокойствия и на остров
Провели с Ольгой прекрасный день за пределами Сеула. Экскурсия в Сад утреннего спокойствия и на остров
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Макарова
Отличная экскурсия! Благодарим Ольгу за то, что познакомила нас с чудесной Кореей, окунула в ее ритмы, традиции, красоту! Брали две экскурсии и остались не просто довольны, а под огромным впечатлением! Впечатлены не только экскурсиями, но и самим взаимодействием с Ольгой! На столько комфортный, уютный человек! Благодарим от души и очень надеемся встрече еще🙌
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Ольга
Это был потрясающий день с Ольгой и Дмитрием. Сад Утреннего Спокойствия и остров Намисом - удивительно красивые места, созерцательные и наполненные спокойствием. С Ольгой нам было очень уютно: прекрасный рассказчик,
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умение акцентировать внимание и вовремя отойти в сторону, забота о нашем комфорте, внимание к нашим пожеланиям. Бонусом мы посетили маленькую японскую кино-деревню - очень красивое местечко, как будто побывали еще и в Японии. Спасибо за наш красивый день!

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Юлия
Отличный маршрут на день из мегаполиса.
Очень понравилось, что Ольга обеспокоилась заранее прогнозом погоды и оперативно сместила начало экскурсии на утро.
Было очень приятно оказаться на острове без людей, так как мы прибыли первым паромом.
Огромное спасибо за приятную компанию, рекомендации по ресторану в Пусане (это было очень вкусно) и рекомендации по дорамам:)
Отличный маршрут на день из мегаполиса.
Отличный маршрут на день из мегаполиса.
Отличный маршрут на день из мегаполиса.
Отличный маршрут на день из мегаполиса.
Отличный маршрут на день из мегаполиса.
Отличный маршрут на день из мегаполиса.
Отличный маршрут на день из мегаполиса.
Отличный маршрут на день из мегаполиса.+2
Отличный маршрут на день из мегаполиса.
Отличный маршрут на день из мегаполиса.
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Ю
Все понравилось, большое спасибо!
Обязательно обратимся еще!
Все понравилось, большое спасибо!
Все понравилось, большое спасибо!
Все понравилось, большое спасибо!
Все понравилось, большое спасибо!
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М
Отличная экскурсия! В дополнение к прекрасным прогулкам по парку и острову узнали море интересного о Корее и очень вкусно пообедали. Отдельное спасибо Ольге за то, что она составила компанию нашему ребёнку на зиплайне на Нами. Мы, родители, откровенно струхнули)))
Отличная экскурсия! В дополнение к прекрасным прогулкам по парку и острову узнали море интересного о Корее
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Входит в следующие категории Сеула

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