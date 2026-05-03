Первое место, которое мы посетим, это островок в форме полумесяца. Он расположен всего в часе езды от Сеула и популярен благодаря своей живописной аллее, усаженной различными деревьями, такими как метасеквойи, гинкго, кедр и многие другие. Остров идеально подходит для семейного отдыха с маленькими детьми.
Ещё одна особенность острова — отсутствие телеграфных столбов, все электропровода проведены под землей, что придаёт острову более натуральный вид. В центре вы увидите широкий луг, окружённый лесами с каштанами и тополями. Кроме того, это место, где снималась знаменитая дорама «Зимняя соната», именно с неё началась популярность корейских сериалов по всему миру!
Обед
После прогулки по острову мы отправимся на обед, который будет состоять из знаменитого блюда этого района — тушёной курицы с овощами. Вы оцените вкус местной кухни и немного отдохнёте перед продолжением путешествия.
Сад утреннего спокойствия
Во второй части программы вы увидите настоящее чудо природы. Огромная территория дендрария состоит из 10 тематических садов, в которых растёт несколько тысяч видов растений и деревьев. Место стало пользоваться особой популярностью после фильма «Письмо», действие которого в основном происходит в дендрарии. Задумка основателя комплекса — воссоздать колоритный сад в неподражаемом корейском стиле. Вы насладитесь красотой корейской природы и познакомитесь с представителями флоры, включая исчезающие виды.
Организационные детали
В стоимость входят транспортные услуги + услуги гида. Стоимость проезда на пароме на о. Намисом (16 тыс. вон), входной билет в Сад Утреннего спокойствия (11 тыс. вон), напитки и обед турист оплачивает самостоятельно.
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Tucson (кроссовер)
Я заеду за вами к месту вашего проживания в Сеуле и после экскурсии отвезу обратно. Если вы живёте за пределами столицы, можем договориться о трансфере.
За дополнительную плату можно добавить в программу посещение Маленькой Франции (тематический парк в уезде Капхён)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 535 туристов
Наши гиды — это не только профессионалы с многолетним опытом работы, но и увлечённые люди, погружённые в культуру и историю Кореи. Мы покажем вам знаменитые и не очень популярные места, читать дальшеуменьшить
которые помогут вам узнать Южную Корею со всех сторон. Каждое путешествие мы делаем комфортным и интересным. Наша любовь к Корее передается каждому нашему гостю, и мы гордимся тем, что можем делиться знаниями и впечатлениями о стране утренней свежести. Я сама проживаю в Южной Корее с 2015 года — объехала эту страну на своём авто в поисках интересных и аутентичных локаций. Вы откроете места, которые не описаны в туристических брошюрах, попробуете настоящую корейскую кухню и погрузитесь в уникальную атмосферу этой страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Провели с Ольгой прекрасный день за пределами Сеула. Экскурсия в Сад утреннего спокойствия и на остров Намисом стала прекрасным завершением нашего недельного тура по Южной Корее. Ольга прекрасный гид. Информация об истории страны, традициях, культуре, современных аспектах жизни корейцев преподносится Ольгой легко и увлекательно. Время пролетело незаметно) Спасибо Ольге!
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Макарова
Отличная экскурсия! Благодарим Ольгу за то, что познакомила нас с чудесной Кореей, окунула в ее ритмы, традиции, красоту! Брали две экскурсии и остались не просто довольны, а под огромным впечатлением! Впечатлены не только экскурсиями, но и самим взаимодействием с Ольгой! На столько комфортный, уютный человек! Благодарим от души и очень надеемся встрече еще🙌
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Ольга
Это был потрясающий день с Ольгой и Дмитрием. Сад Утреннего Спокойствия и остров Намисом - удивительно красивые места, созерцательные и наполненные спокойствием. С Ольгой нам было очень уютно: прекрасный рассказчик, читать дальшеуменьшить
умение акцентировать внимание и вовремя отойти в сторону, забота о нашем комфорте, внимание к нашим пожеланиям. Бонусом мы посетили маленькую японскую кино-деревню - очень красивое местечко, как будто побывали еще и в Японии. Спасибо за наш красивый день!
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Юлия
Отличный маршрут на день из мегаполиса. Очень понравилось, что Ольга обеспокоилась заранее прогнозом погоды и оперативно сместила начало экскурсии на утро. Было очень приятно оказаться на острове без людей, так как мы прибыли первым паромом. Огромное спасибо за приятную компанию, рекомендации по ресторану в Пусане (это было очень вкусно) и рекомендации по дорамам:)
+2
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Ю
Юлия
Все понравилось, большое спасибо! Обязательно обратимся еще!
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М
Мария
Отличная экскурсия! В дополнение к прекрасным прогулкам по парку и острову узнали море интересного о Корее и очень вкусно пообедали. Отдельное спасибо Ольге за то, что она составила компанию нашему ребёнку на зиплайне на Нами. Мы, родители, откровенно струхнули)))
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