Уезд Капхён, расположенный в провинции Кёнгидо, известен своими живописными горами и реками, привлекая туристов со всего мира.В ходе экскурсии вы познакомитесь с островом Намисом, который стал известен благодаря корейским сериалам.Этот

островок в форме полумесяца поражает своей красотой и уникальной аллеей, усаженной разнообразными деревьями. Без телеграфных столбов, с электропроводами, проведёнными под землёй, остров предлагает неповторимый натуральный вид. Здесь вы также сможете насладиться обедом из местных деликатесов. Вторая часть путешествия пройдёт в Саду утреннего спокойствия, где вас ждёт огромная территория дендрария с тысячами видов растений. Экскурсия включает транспортные услуги и услуги гида, обеспечивая комфортное путешествие от начала и до конца. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть и по-настоящему почувствовать красоту и гармонию корейской природы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Остров Намисом

Первое место, которое мы посетим, это островок в форме полумесяца. Он расположен всего в часе езды от Сеула и популярен благодаря своей живописной аллее, усаженной различными деревьями, такими как метасеквойи, гинкго, кедр и многие другие. Остров идеально подходит для семейного отдыха с маленькими детьми.

Ещё одна особенность острова — отсутствие телеграфных столбов, все электропровода проведены под землей, что придаёт острову более натуральный вид. В центре вы увидите широкий луг, окружённый лесами с каштанами и тополями. Кроме того, это место, где снималась знаменитая дорама «Зимняя соната», именно с неё началась популярность корейских сериалов по всему миру!

Обед

После прогулки по острову мы отправимся на обед, который будет состоять из знаменитого блюда этого района — тушёной курицы с овощами. Вы оцените вкус местной кухни и немного отдохнёте перед продолжением путешествия.

Сад утреннего спокойствия

Во второй части программы вы увидите настоящее чудо природы. Огромная территория дендрария состоит из 10 тематических садов, в которых растёт несколько тысяч видов растений и деревьев. Место стало пользоваться особой популярностью после фильма «Письмо», действие которого в основном происходит в дендрарии. Задумка основателя комплекса — воссоздать колоритный сад в неподражаемом корейском стиле. Вы насладитесь красотой корейской природы и познакомитесь с представителями флоры, включая исчезающие виды.

Организационные детали