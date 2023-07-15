Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия

Посетить два необычных места в окрестностях Сеула и познакомиться с удивительной природой региона

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1 отзыв
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Уезд Капхён в провинции Кёнгидо окружён горами и реками, что делает его популярным туристическим местом. Я познакомлю вас с его самыми яркими достопримечательностями. Вы перенесётесь в атмосферный мир острова, который связан с бумом корейских сериалов во всём мире. А в Саду утреннего спокойствия полюбуетесь дендрарием и узнаете о традициях ландшафтного дизайна.
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Остров Намисом

Первое место, которое мы посетим, это островок в форме полумесяца. Он расположен всего в часе езды от Сеула и популярен благодаря своей живописной аллее, усаженной различными деревьями, такими как метасеквойи, гинкго, кедр и многие другие. Остров идеально подходит для семейного отдыха с маленькими детьми.

Ещё одна особенность острова — отсутствие телеграфных столбов, все электропровода проведены под землей, что придаёт острову более натуральный вид. В центре вы увидите широкий луг, окружённый лесами с каштанами и тополями. Кроме того, это место, где снималась знаменитая дорама «Зимняя соната», именно с неё началась популярность корейских сериалов по всему миру!

Обед

После прогулки по острову мы отправимся на обед, который будет состоять из знаменитого блюда этого района — тушёной курицы с овощами. Вы оцените вкус местной кухни и немного отдохнёте перед продолжением путешествия.

Сад утреннего спокойствия

Во второй части программы вы увидите настоящее чудо природы. Огромная территория дендрария состоит из 10 тематических садов, в которых растёт несколько тысяч видов растений и деревьев. Место стало пользоваться особой популярностью после фильма «Письмо», действие которого в основном происходит в дендрарии. Задумка основателя комплекса — воссоздать колоритный сад в неподражаемом корейском стиле. Вы насладитесь красотой корейской природы и познакомитесь с представителями флоры, включая исчезающие виды.

Организационные детали

  • В стоимость входят транспортные услуги, проезд на пароме на о. Намисом (за доп. плату можно прокатиться до острова на зиплайне), обед и входной билет в Сад утренней свежести
  • Экскурсия проходит на автомобиле Kia Morning
  • Я заеду за вами к месту вашего проживания в Сеуле и после экскурсии отвезу обратно. Если вы живёте за пределами столицы, можем договориться о трансфере.
  • За дополнительную плату можно добавить в программу посещение Маленькой Франции (тематический парк в уезде Капхён)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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15 июля 2023
Ольга очень приятная девушка, очень добрая и отзывчивая. Пунктуальность, чего не скажешь о других годах Сеула. От её программы остались яркие впечатления и эмоции от острова и утреннего сада. Будем рекомендовать её всем знакомым и всем рекомендуем!
БлагоДарим!

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