Откройте для себя все разнообразие Сеула! Это квест-прогулка с заданиями, где вы раскрываете тайны города и находите ответы на его загадки. Вы посетите как знаковые точки, так и менее очевидные места. Позвольте городу очаровать вас!
Описание квестаПредставьте: вы стоите перед королевским дворцом. Веками здесь правили династии. А за его стенами — небоскребы из стекла и стали, неоновые вывески K-beauty магазинов и экраны размером с многоэтажку. Еще полвека назад Сеул был разрушенным городом, где люди не знали, будет ли у них еда завтра. Сегодня это мировая столица технологий, где скорость интернета быстрее вашей реакции. Как так вышло? И что за город скрывается между этими крайностями? Мы покажем вам город-парадокс, где - королевские павильоны Токсугуна соседствуют с небоскребами, словно прошлое и будущее договорились жить на одной улице. - ручей закатали в бетон ради прогресса, а потом разобрали скоростную магистраль, чтобы вернуть его обратно. - от рисовых полей до Samsung прошло меньше жизни одного поколения. - на улице можно купить крем с муцином улитки, а потом зайти в музей и увидеть, как эти улитки когда-то кормили целую нацию. Формат - Квест с чат-ботом Это не стандартная экскурсия с датами и фактами. Это ваше личное расследование: как город совершил невозможное и не потерял себя? Наш чат-бот проведет вас через эпохи, районы и смыслы. И в конце вы поймете: Сеул — это не просто контрасты. Это мастер-класс по тому, как быть одновременно древним и молодым, традиционным и дерзким, спокойным и безумно быстрым. Как это работает?
- Вы бронируете квест и получаете ссылку на Telegram-бота.
- В любой удобный день и время приходите к точке старта.
- Запускаете бота и начинаете ваше приключение!
- Бот будет присылать вам задания, рассказывать об истории места и вести по маршруту.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Задания с подсказками
- Карта с геолокацией
- Иллюстрации к точкам маршрута
Что не входит в цену
- Билет в дворцовый комплекс /n (стоимость ~100 руб)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Содэмун
Завершение: Myeongdong Shopping Street
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
