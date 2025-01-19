читать дальше локальных и порой неизвестных даже многим местным. Маршрут составлен очень грамотно, но может немного меняться в зависимости от ваших пожеланий. Весь путь сопровождается интересными историческими фактами и рассказами. Татьяна с радостью ответит на любые вопросы, касающиеся Кореи, посоветует, подскажет и при возможности даже сразу покажет. В общем, 10/10, мы остались довольны)

Спасибо большое Татьяне за интереснейшую экскурсию по Сеулу, в которой мы посетили самые разные места: от популярных и туристических до