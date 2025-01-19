6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Сеулу: дворцы, парки и исторические места
Посетите 11 уникальных мест Сеула за один день! Узнайте историю, попробуйте корейскую кухню и насладитесь панорамными видами с башни Намсан
Начало: На станции метро Seoul Station
Завтра в 10:00
15 фев в 10:00
$219 за всё до 3 чел.
скидка
4%
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Экспресс-погружение в Сеул
Увидеть исторический центр, погулять по молодёжной улице и услышать советы о жизни в городе
Начало: У станции метро «Anguk»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 15:30
Завтра в 15:30
15 фев в 15:30
94$90 за человека
7 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Погружение во времена эпохи Чосон и тематическая фотосъёмка
Фото-прогулка в Сеуле: королевские дворцы, традиционная одежда и фотосессия. Узнайте историю Кореи и насладитесь видами города
Начало: В районе станции метро Anguk
$308 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ШШамои19 января 2025Татьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала туда заглянуть), и рассказывает интересно,
- ААндрей,26 декабря 2024Спасибо большое Татьяне за интереснейшую экскурсию по Сеулу, в которой мы посетили самые разные места: от популярных и туристических до
- ААнна7 декабря 2024Экскурсия Татьяны нам понравилась! Спасибо! ☺️👍
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «От метро»
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