Экскурсии от метро в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «От метро» в Сеуле на русском языке, цены от $90, скидки до 4%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Пешая
28 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Сеулу: дворцы, парки и исторические места
Посетите 11 уникальных мест Сеула за один день! Узнайте историю, попробуйте корейскую кухню и насладитесь панорамными видами с башни Намсан
Начало: На станции метро Seoul Station
Завтра в 10:00
15 фев в 10:00
$219 за всё до 3 чел.
Экспресс-погружение в Сеул
Пешая
скидка
4%
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Экспресс-погружение в Сеул
Увидеть исторический центр, погулять по молодёжной улице и услышать советы о жизни в городе
Начало: У станции метро «Anguk»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 15:30
Завтра в 15:30
15 фев в 15:30
94$90 за человека
Погружение во времена эпохи Чосон и тематическая фотосъёмка
Пешая
7 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Погружение во времена эпохи Чосон и тематическая фотосъёмка
Фото-прогулка в Сеуле: королевские дворцы, традиционная одежда и фотосессия. Узнайте историю Кореи и насладитесь видами города
Начало: В районе станции метро Anguk
$308 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ш
    Шамои
    19 января 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала туда заглянуть), и рассказывает интересно,
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    и она очень внимательна к своим клиентам. 26.000 шагов и 6 часов прошли совсем незаметно. Спасибо за проведенное вместе время ☺️

    Татьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала тудаТатьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала тудаТатьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала тудаТатьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала тудаТатьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала тудаТатьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала туда
  • А
    Андрей,
    26 декабря 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Спасибо большое Татьяне за интереснейшую экскурсию по Сеулу, в которой мы посетили самые разные места: от популярных и туристических до
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    локальных и порой неизвестных даже многим местным. Маршрут составлен очень грамотно, но может немного меняться в зависимости от ваших пожеланий. Весь путь сопровождается интересными историческими фактами и рассказами. Татьяна с радостью ответит на любые вопросы, касающиеся Кореи, посоветует, подскажет и при возможности даже сразу покажет. В общем, 10/10, мы остались довольны)

  • А
    Анна
    7 декабря 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Экскурсия Татьяны нам понравилась! Спасибо! ☺️👍

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
  2. Экспресс-погружение в Сеул
  3. Погружение во времена эпохи Чосон и тематическая фотосъёмка
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в феврале 2025
Сейчас в Сеуле в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 308 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От метро», 28 ⭐ отзывов, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель