Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Сеулу на авто. Вы посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон.
Полюбуетесь панорамными видами Сеула с высоты горы Бугаксан и прогуляетесь по
Полюбуетесь панорамными видами Сеула с высоты горы Бугаксан и прогуляетесь по
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальная экскурсия на авто
- 🏰 Посещение королевского дворца Кёнбоккун
- 🏘 Прогулка по старинной деревне Букчон
- 🌄 Панорамные виды с горы Бугаксан
- 🎨 Улица ремесленников Инсадон
- 🍽 Колоритный район Иксондон
Что можно увидеть
- Крепостные ворота Намдэмун
- Мэрия Сеула
- Площадь Кванхвамун
- Королевский дворец Кёнбоккун
- Старинная деревня Букчон
- Смотровая площадка на горе Бугаксан
- Район Иксондон
- Улица ремесленников Инсадон
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 6 часов вы:
- Оцените крепостные ворота Намдэмун 14 века, украшенные потрясающими узорами
- Увидите мэрию и главную площадь Кванхвамун с памятниками великим деятелям
- Посетите королевский дворцовый комплекс Кёнбоккун
- Побываете в старинной деревне Букчон, где раньше жила местная знать
- Полюбуетесь панорамой Сеула со смотровой площадки на горе Бугаксан
- Погуляете по району Иксондон с аутентичными кафе в домиках 19 века
- Пройдёте по улице ремесленников Инсадон, где можно купить сувениры
После экскурсии я отвезу вас в отель или на улицу стрит-фуда Мёндон.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на просторном минивэне Hyundai Grand Starex
- Входные билеты во дворец Кёнбоккун не включены в стоимость — 3000 вон/чел. По вторникам он закрыт. Мы можем заменить его на дворец Токсугун
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aleksandra — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 756 туристов
Меня зовут Александра, я лицензированный гид. Живу в Южной Корее с 2005 года, замужем за ее гражданином. Очень хорошо знаю жизнь и нравы местных, интересные места в Сеуле и хорошие рестораны корейской кухни. Надеюсь на скорую встречу!Задать вопрос
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