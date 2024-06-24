Знакомство с Сеулом на авто

Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Сеулу на авто. Вы посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон.

Полюбуетесь панорамными видами Сеула с высоты горы Бугаксан и прогуляетесь по
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улице ремесленников Инсадон. В завершение экскурсии вас отвезут в отель или на улицу стрит-фуда Мёндон. Путешествие проходит на просторном минивэне Hyundai Grand Starex. Входные билеты и питание оплачиваются дополнительно. Дворец Кёнбоккун закрыт по вторникам, возможна замена на дворец Токсугун

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Индивидуальная экскурсия на авто
  2. 🏰 Посещение королевского дворца Кёнбоккун
  3. 🏘 Прогулка по старинной деревне Букчон
  4. 🌄 Панорамные виды с горы Бугаксан
  5. 🎨 Улица ремесленников Инсадон
  6. 🍽 Колоритный район Иксондон

Что можно увидеть

  • Крепостные ворота Намдэмун
  • Мэрия Сеула
  • Площадь Кванхвамун
  • Королевский дворец Кёнбоккун
  • Старинная деревня Букчон
  • Смотровая площадка на горе Бугаксан
  • Район Иксондон
  • Улица ремесленников Инсадон
Знакомство с Сеулом на авто
Знакомство с Сеулом на авто
Знакомство с Сеулом на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 6 часов вы:

  • Оцените крепостные ворота Намдэмун 14 века, украшенные потрясающими узорами
  • Увидите мэрию и главную площадь Кванхвамун с памятниками великим деятелям
  • Посетите королевский дворцовый комплекс Кёнбоккун
  • Побываете в старинной деревне Букчон, где раньше жила местная знать
  • Полюбуетесь панорамой Сеула со смотровой площадки на горе Бугаксан
  • Погуляете по району Иксондон с аутентичными кафе в домиках 19 века
  • Пройдёте по улице ремесленников Инсадон, где можно купить сувениры

После экскурсии я отвезу вас в отель или на улицу стрит-фуда Мёндон.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на просторном минивэне Hyundai Grand Starex
  • Входные билеты во дворец Кёнбоккун не включены в стоимость — 3000 вон/чел. По вторникам он закрыт. Мы можем заменить его на дворец Токсугун
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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