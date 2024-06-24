Aleksandra — ваш гид в Сеуле

Провёл экскурсии для 756 туристов

Меня зовут Александра, я лицензированный гид. Живу в Южной Корее с 2005 года, замужем за ее гражданином. Очень хорошо знаю жизнь и нравы местных, интересные места в Сеуле и хорошие рестораны корейской кухни. Надеюсь на скорую встречу!