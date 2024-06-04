1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
«Затем мы переедем на другую сторону реки Ханган, где вы познакомитесь с историческим центром Сеула и архитектурными памятниками Старого города»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Сеул за один день: от дворцов Чосона до башни Лоттэ Скай
Погрузитесь в атмосферу Сеула: от величественных дворцов до захватывающих видов с башни Лоттэ Скай
Начало: Отель
24 июня в 10:30
30 июня в 10:30
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
«Подкрепившись, поедем в обзорный парк с невероятной панорамой Сеула: добраться сюда непросто, поэтому толпы туристов здесь вы точно не увидите, зато сами корейцы очень любят это красивое место»
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
€512 за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Сеулу на авто: от старинных дворцов до современных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сеул: симбиоз истории и креатива - эксклюзивное путешествие по столице Южной Кореи
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
«И приглашаю на насыщенную обзорно-историческую экскурсию по Сеулу, которая отлично подходит для знакомства с городом»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
«Башня Lotte высотой 555 м (остановка, по желанию можно подняться на обзорную площадку)»
10 июня в 08:00
11 июня в 17:20
€512 за человека
Индивидуальная
8 часов
Два Сеула за 1 день: исторический и современный
Встретим вас в аэропорту или отеле и проведём незабываемый тур по лучшим локациям Сеула. Дворцы, музеи, небоскребы и виды с высоты - всё это в одном дне
«Начнём экскурсию с посещения исторического центра Сеула, где вы поближе познакомитесь с прошлым Кореи и примерите костюмы в национальном стиле»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сеул: уникальное путешествие по истории и креативу
Погрузитесь в атмосферу Сеула, где каждый шаг открывает новые грани города: от древних храмов до современных арт-объектов
Начало: Отель
«Увидеть главную достопримечательность города, погулять по ручью и заглянуть в буддийский храм»
Расписание: 10.00 - 18.00
14 июня в 18:00
15 июня в 18:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сеул - моя душа: индивидуальная экскурсия по ключевым местам города
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
«Мы сможем подняться на самую высокую в стране обзорную площадку Seoul Sky, и вы рассмотрите город сверху»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€450 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
«Здесь, в воссозданном поселении, вы познакомитесь с корейским архитектурным стилем «ханок»»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
203€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Сеулом на авто: Королевский дворец и панорамы города
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
24 июня в 10:00
2 июля в 10:00
€400 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ддьяконовы4 июня 2024В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
- ДДарья3 июня 2024Прекрасная экскурсия!
- ААндрей1 июня 2024Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было просто замечательное событие. Прогулка
- ННаталия30 мая 2024Нам очень понравилось. Александра интересно рассказывала, подстраивалась под наш темп, сводила в русский район, показала где купить косметику на оптовых складах.
- ООльга28 мая 2024Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
- ВВячеслав27 мая 2024Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
- SSergey24 мая 2024Александра очень позитивная, знающая и обязательная гид. . Тур по Сеулу был очень содержательный.
- ААлина24 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно! Лера открыла для нас Сеул с новой стороны, рассказывала много нюансов, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши желания по маршруту. Очень рекомендую!
- VVictoriia22 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обед и красочные локации. Александра фоткает как Богиня 😀 супер! Спасибо, от души ❤️
- ААнна17 мая 2024Интересная и полезная экскурсия для первого знакомства с городом. Колин показал и рассказал об основных исторических достопримечательностях, зданиях мэрии, президентском дворце
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Обзорные»
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