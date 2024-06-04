Обзорные и познавательные экскурсии Сеула

Найдено 12 экскурсий в категории «Обзорные» в Сеуле на русском языке, цены от €140, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Символы современного и древнего Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
«Затем мы переедем на другую сторону реки Ханган, где вы познакомитесь с историческим центром Сеула и архитектурными памятниками Старого города»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 2 чел.
Сеул за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
111 отзывов
Сеул за один день: от дворцов Чосона до башни Лоттэ Скай
Погрузитесь в атмосферу Сеула: от величественных дворцов до захватывающих видов с башни Лоттэ Скай
Начало: Отель
24 июня в 10:30
30 июня в 10:30
175 за всё до 5 чел.
Погружение в атмосферу Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
35 отзывов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
«Подкрепившись, поедем в обзорный парк с невероятной панорамой Сеула: добраться сюда непросто, поэтому толпы туристов здесь вы точно не увидите, зато сами корейцы очень любят это красивое место»
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
512 за человека
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
193 за всё до 6 чел.
Сеул на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Экскурсия по Сеулу на авто: от старинных дворцов до современных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
385 за всё до 4 чел.
Сеул: симбиоз истории и креатива
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Сеул: симбиоз истории и креатива - эксклюзивное путешествие по столице Южной Кореи
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
«И приглашаю на насыщенную обзорно-историческую экскурсию по Сеулу, которая отлично подходит для знакомства с городом»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
450 за всё до 6 чел.
Два берега Сеула: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
«Башня Lotte высотой 555 м (остановка, по желанию можно подняться на обзорную площадку)»
10 июня в 08:00
11 июня в 17:20
512 за человека
Два Сеула за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Два Сеула за 1 день: исторический и современный
Встретим вас в аэропорту или отеле и проведём незабываемый тур по лучшим локациям Сеула. Дворцы, музеи, небоскребы и виды с высоты - всё это в одном дне
«Начнём экскурсию с посещения исторического центра Сеула, где вы поближе познакомитесь с прошлым Кореи и примерите костюмы в национальном стиле»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
390 за всё до 3 чел.
Сеул - симбиоз истории и креатива
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Сеул: уникальное путешествие по истории и креативу
Погрузитесь в атмосферу Сеула, где каждый шаг открывает новые грани города: от древних храмов до современных арт-объектов
Начало: Отель
«Увидеть главную достопримечательность города, погулять по ручью и заглянуть в буддийский храм»
Расписание: 10.00 - 18.00
14 июня в 18:00
15 июня в 18:00
$450 за всё до 6 чел.
Сеул - моя душа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сеул - моя душа: индивидуальная экскурсия по ключевым местам города
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
«Мы сможем подняться на самую высокую в стране обзорную площадку Seoul Sky, и вы рассмотрите город сверху»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
450 за всё до 6 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
«Здесь, в воссозданном поселении, вы познакомитесь с корейским архитектурным стилем «ханок»»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
203193 за всё до 6 чел.
Знакомство с Сеулом на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Сеулом на авто: Королевский дворец и панорамы города
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
24 июня в 10:00
2 июля в 10:00
400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • д
    дьяконовы
    4 июня 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
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    не только "обязательные" места для посещения, но и такие, куда обычно туристы не доходят. После этой экскурсии у меня создалось прекрасное и полноценное впечатление о городе. В следующий раз обязательно воспользуюсь услугами Колина, чтобы познакомиться с другими прекрасными местами Кореи.

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Прекрасная экскурсия!
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было просто замечательное событие. Прогулка
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    оказалась невероятно познавательной и атмосферной, оставив только самые положительные впечатления. Во-первых, хочу отметить богатство информации, которую Лера предоставила нам в ходе экскурсии. Она рассказала о городе так много интересного, что я буквально погружался в каждую историю, каждый факт. Лера делилась знаниями о культуре, истории и современной жизни Сеула с такой увлеченностью, что даже самые мелкие детали становились важными и значимыми. Ее рассказы были полны живых примеров и личных впечатлений, что делало их еще более увлекательными. Во-вторых, атмосфера прогулки была просто великолепной. Лера сумела создать дружелюбную и непринужденную обстановку, в которой мы чувствовали себя очень комфортно. Она умело чередовала исторические факты с легкими шутками и занимательными историями, что делало прогулку легкой и приятной. Мы чувствовали себя не как туристы, а как друзья, гуляющие по городу в компании знающего и увлеченного человека. В итоге, прогулка по Сеулу с гидом Лерой стала для меня незабываемым опытом. Я с уверенностью рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет лучше узнать Сеул и его удивительные тайны. Спасибо ☺️

    Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было
  • Н
    Наталия
    30 мая 2024
    Сеул за один день
    Нам очень понравилось. Александра интересно рассказывала, подстраивалась под наш темп, сводила в русский район, показала где купить косметику на оптовых складах.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
  • S
    Sergey
    24 мая 2024
    Сеул за один день
    Александра очень позитивная, знающая и обязательная гид. . Тур по Сеулу был очень содержательный.
  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Экскурсия прошла прекрасно! Лера открыла для нас Сеул с новой стороны, рассказывала много нюансов, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши желания по маршруту. Очень рекомендую!
  • V
    Victoriia
    22 мая 2024
    Сеул за один день
    Экскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обед и красочные локации. Александра фоткает как Богиня 😀 супер! Спасибо, от души ❤️
    Экскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обедЭкскурсия очень понравилась! Впечатления на всю жизнь. Интересный рассказ про быт и традиции корейцев, вкусный обед
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Интересная и полезная экскурсия для первого знакомства с городом. Колин показал и рассказал об основных исторических достопримечательностях, зданиях мэрии, президентском дворце
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    с его историями, показал город со смотровой площадки на горе, кофейное место, где снималась дорама. На обед пробовала одно из традиционных корейских блюд. Терпеливо и основательно отвечал на все вопросы, показал буддийский храм, который не входил в программу. Время пролетело быстро, интересно, в прекрасной и дружеской атмосфере! В последующие дни было легче ориентироваться по городу. Спасибо Колин!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Обзорные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 140 до 512 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Изучение достопримечательностей города Сеула нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Сеуле много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи на русском языке
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