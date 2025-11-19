Ищете новые впечатления от Южной Кореи? У вас будет возможность посетить живописные уголки страны, непопулярные у зарубежных туристов.
Треккинг к Пику Крокодила или подъем по канатной дороге над озером, прогулка по небесной тропе в окружении захватывающих панорам, обед в национальном стиле, круиз на лайнере или полёт на параплане.
Треккинг к Пику Крокодила или подъем по канатной дороге над озером, прогулка по небесной тропе в окружении захватывающих панорам, обед в национальном стиле, круиз на лайнере или полёт на параплане.
Описание экскурсииПервая половина дня на выбор- 1) Небольшой треккинг к Пику крокодила. Отсюда открывается потрясающий вид на озеро, где островки напоминают стаю крокодилов, ползущих в воду. Этот маршрут открыт недавно, и немногие из жителей Кореи тут бывали. Высота пика — 500 метров: нам предстоит несложный треккинг (900 метров и 1,5 часа ходьбы). На вершине полюбуемся панорамами и устроим пикник 2) Смотровая площадка на озера, подъем по по канатной дороге. А так же мы погуляем по комплексу культурного наследия-реконструкция затопленной после постройки плотины деревни-музей под открытым небом. Далее нас ждет прогулка по небесной тропе. С высоты 80–90 метров вы посмотрите на живописную реку, протекающую у вас под ногами. Пол сделан из высокопрочного трёхслойного стекла. Спуститься можно разными способами — например, на зиплайне или слайде (оплачивается отдельно) Обед в корейском ресторане. Вы попробуете популярные в этой провинции чесночные котлетки с закусками и рисом, приготовленные из местных ингредиентов. Подача блюд будет в традиционном стиле. Прогулка на круизном лайнере или полёт на параплане (оплачивается отдельно) Важная информация: В стоимость входит: трансфер на автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года, услуги гида, обед Отдельно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку — 4000 вон, зиплайн — 36 000 вон, альпийские горки — 18 000 вон, монорельс — 3000 вон, слайд — 13000 вон, круиз по реке — 15000 вон, полёт на параплане — 145 000 вон, канатная дорога 18 000 вон с чел. Протяжённость пешего маршрута — 900 метров, подходит участникам всех возрастов На лайнере соблюдены все меры безопасности, есть ограждения из стекла, а капитаны имеют лицензии. Можно провести экскурсию для большего количества участников — стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пик Крокодила
- Озеро Чхонпунхо
- Район Даньянг
Место начала и завершения?
Ваш отель в Сеуле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- В стоимость входит: трансфер на автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года, услуги гида, обед
- Отдельно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку - 4000 вон, зиплайн - 36 000 вон, альпийские горки - 18 000 вон, монорельс - 3000 вон, слайд - 13000 вон, круиз по реке - 15000 вон, полёт на параплане - 145 000 вон, канатная дорога 18 000 вон с чел
- Протяжённость пешего маршрута - 900 метров, подходит участникам всех возрастов
- На лайнере соблюдены все меры безопасности, есть ограждения из стекла, а капитаны имеют лицензии
- Можно провести экскурсию для большего количества участников - стоимость уточняйте в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сеула
Похожие экскурсии из Сеула
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Узнать по максимуму об истории, культуре и современной архитектуре города
Начало: У здания мэрии Сеула
Завтра в 10:00
20 ноя в 10:00
$289 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по старинному и современному Сеулу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
20 ноя в 10:30
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
24 ноя в 09:30
25 ноя в 09:00
$512 за человека