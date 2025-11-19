Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Ищете новые впечатления от Южной Кореи? У вас будет возможность посетить живописные уголки страны, непопулярные у зарубежных туристов.



Треккинг к Пику Крокодила или подъем по канатной дороге над озером, прогулка по небесной тропе в окружении захватывающих панорам, обед в национальном стиле, круиз на лайнере или полёт на параплане.

Татьяна Ваш гид в Сеуле Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-3 человека $790 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Первая половина дня на выбор- 1) Небольшой треккинг к Пику крокодила. Отсюда открывается потрясающий вид на озеро, где островки напоминают стаю крокодилов, ползущих в воду. Этот маршрут открыт недавно, и немногие из жителей Кореи тут бывали. Высота пика — 500 метров: нам предстоит несложный треккинг (900 метров и 1,5 часа ходьбы). На вершине полюбуемся панорамами и устроим пикник 2) Смотровая площадка на озера, подъем по по канатной дороге. А так же мы погуляем по комплексу культурного наследия-реконструкция затопленной после постройки плотины деревни-музей под открытым небом. Далее нас ждет прогулка по небесной тропе. С высоты 80–90 метров вы посмотрите на живописную реку, протекающую у вас под ногами. Пол сделан из высокопрочного трёхслойного стекла. Спуститься можно разными способами — например, на зиплайне или слайде (оплачивается отдельно) Обед в корейском ресторане. Вы попробуете популярные в этой провинции чесночные котлетки с закусками и рисом, приготовленные из местных ингредиентов. Подача блюд будет в традиционном стиле. Прогулка на круизном лайнере или полёт на параплане (оплачивается отдельно) Важная информация: В стоимость входит: трансфер на автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года, услуги гида, обед Отдельно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку — 4000 вон, зиплайн — 36 000 вон, альпийские горки — 18 000 вон, монорельс — 3000 вон, слайд — 13000 вон, круиз по реке — 15000 вон, полёт на параплане — 145 000 вон, канатная дорога 18 000 вон с чел. Протяжённость пешего маршрута — 900 метров, подходит участникам всех возрастов На лайнере соблюдены все меры безопасности, есть ограждения из стекла, а капитаны имеют лицензии. Можно провести экскурсию для большего количества участников — стоимость уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату