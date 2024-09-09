Топ достопримечательностей Сеула за 1 день

Посетите 11 уникальных мест Сеула за один день! Узнайте историю, попробуйте корейскую кухню и насладитесь панорамными видами с башни Намсан
Экскурсия по Сеулу за один день включает посещение 11 ключевых достопримечательностей.

Начнем с вокзала, пройдемся по подвесному парку Сеулло 7017, осмотрим мэрию с вертикальными садами, посетим дворцы Токсугун и Кёнбоккун, прогуляемся
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по площади Кванхвамун и вдоль ручья Чхонгечхон. Заглянем в буддийский храм Чогеса, исследуем район Инсадон и традиционную деревню ханок. Завершим день на башне Намсан с потрясающим видом на город. В процессе экскурсии узнаете много интересного о корейской культуре и жизни

5
20 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Посещение 11 ключевых достопримечательностей
  • 🍜 Попробовать корейскую кухню
  • 📜 Узнать историю и культуру
  • 🚶‍♂️ Прогулка по уникальным местам
  • 📸 Возможность сделать отличные фотографии
  • 🌆 Панорамные виды с башни Намсан
    • Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Вокзал
  • Подвесной парк Сеулло 7017
  • Мэрия города
  • Малый дворец Токсугун
  • Дворец Кёнбоккун
  • Площадь Кванхвамун
  • Ручей Чхонгечхон
  • Храм Чогеса
  • Район Инсадон
  • Традиционная деревня ханок
  • Башня Намсан

    • Описание экскурсии

    1. Вокзал. Это начальная и конечная точка отправления для всех поездов линии Кёнбусон (Сеул — Пусан). Мы осмотрим новый вокзал и пройдём через старый, который переоборудован под культурный центр.

    2. Подвесной парк Сеулло 7017. Прогуляемся по парку, который раньше был обычной эстакадой.

    3. Мэрия города. Рассмотрим ассиметричное здание снаружи и заглянем внутрь — где огромную площадь занимают самые высокие в мире вертикальные сады.

    4. Малый дворец Токсугун («Дворец добродетели и долголетия») — дополнительный дворец королевской семьи. Вы услышите его историю, посмотрите на смену караула и сфотографируетесь со стражниками.

    5. Дворец Кёнбоккун — главная резиденция династии Чосон, которая олицетворяет суть культуры королевского двора в Корее. Я проведу подробную историческую экскурсию по всем его сооружениям. Для антуража вы сможете послушать меня в традиционной корейской одежде — здесь её выдают напрокат.

    6. Площадь Кванхвамун. Расскажу о двух самых почитаемых корейских героях, статуи которых находятся на этой площади.

    7. Ручей Чхонгечхон — прогуляемся вдоль него и посмотрим на популярное общественное пространство.

    8. Храм Чогеса — главный буддийский храм Сеула. Здесь вы услышите о буддизме в стране.

    9. Бывший район ремесленников Инсадон. «Заблудимся» среди его сувенирных лавок, лотков с уличной едой, множества интересных магазинчиков. Попьём чай в одной из аутентичных чайных, где меню состоит из традиционных корейских напитков и сладостей. Об их названиях, составах и полезных свойствах я расскажу во время чаепития.

    10. Традиционная деревня — воссозданное поселение домов в корейском стиле «ханок». Прогулка по местам дорамы «Истинная красота».

    11. Башня Намсан. В завершение экскурсии я провожу вас до телебашни, с которой открывается впечатляющая панорама города. Здесь наша экскурсия закончится, но я советую вам провести на смотровой время до заката — вас ждёт невероятный вид!

    Организационные детали

    • По понедельникам дворец Токсугун закрыт. Увидеть смену караула и сфотографироваться со стражниками можно будет во дворце Кёнбоккун
    • Мы проведём 5 часов на открытом воздухе, поэтому в весенне-летний период возьмите с собой головные уборы или зонтики от солнца
    • По желанию помогу организовать для вас сеанс корейского гадания Саджу с переводом, помочь с заказом такси и билетов на различные мероприятия — уточняйте детали в переписке

    Дополнительные расходы:

    • Проезд на общественном транспорте (обычно на метро) — около $3 с человека
    • Проезд на такси до телебашни — $10
    • Билет во дворец Кёнбоккун, в том числе для гида — около $3 с человека
    • Билет на телевизионную башню — $17 с человека
    • Обед и напитки (по желанию) — около $22 с человека
    • Сеанс корейского гадания Саджу с переводом — $50

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На станции метро Seoul Station
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 20 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

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    Ekaterina
    9 сен 2024
    Мы замечательно провели день с Татьяной! Приятная прогулка, хороший маршрут, везде попали - все посмотрели. Попробовали местную вкусную еду, совершили чайную церемонию в супер аутентичном и атмосферном месте. Татьяна провела нас по городу, рассказала о стране, обычаях, укладе жизни, приводила много примеров, отвечала на все вопросы. День прошел с интересом! Большая благодарность!
    Я
    29 авг 2024
    Очень рекомендую Татьяну в качестве гида. Брали экскурсию Топ- 10 достопримечательностей Сеула.

    Показала все по программе, дала возможность сделать фото и ответила на все вопросы, которых было много. Если хотите не
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    просто прослушать сухую лекцию с информацией, которую можно найти в интернете, а почувствовать город, то Татьяна отличный вариант гида.

    В ходе экскурсии было добавлено пару мест, которых не было изначально, потому что они были нам интересно. Отдельное спасибо, что дала возможность попробовать настоящую корейскую кухню и чаи, а также за посещение службы в буддийском храме.

    Мы в восторге от экскурсии!

    Очень рекомендую Татьяну в качестве гида. Брали экскурсию Топ- 10 достопримечательностей Сеула.Очень рекомендую Татьяну в качестве гида. Брали экскурсию Топ- 10 достопримечательностей Сеула.Очень рекомендую Татьяну в качестве гида. Брали экскурсию Топ- 10 достопримечательностей Сеула.Очень рекомендую Татьяну в качестве гида. Брали экскурсию Топ- 10 достопримечательностей Сеула.Очень рекомендую Татьяну в качестве гида. Брали экскурсию Топ- 10 достопримечательностей Сеула.Очень рекомендую Татьяну в качестве гида. Брали экскурсию Топ- 10 достопримечательностей Сеула.Очень рекомендую Татьяну в качестве гида. Брали экскурсию Топ- 10 достопримечательностей Сеула.Очень рекомендую Татьяну в качестве гида. Брали экскурсию Топ- 10 достопримечательностей Сеула.Очень рекомендую Татьяну в качестве гида. Брали экскурсию Топ- 10 достопримечательностей Сеула.
    И
    24 авг 2024
    Мы не ошиблись в выборе гида. Душевная, спокойная обстановка. Татьяна интересный гид и собеседник. Прекрасно построен маршрут. Успели все осмотреть и вкусно пообедать. Несмотря на жару маршрут был построен так, что все было довольно комфортно. Однозначно рекомендуем
    Валерия
    24 авг 2024
    Красивый Сеул + Знающая Татьяна = отличное времяпрепровождение:)

    Спасибо! 🫶🏻
    Красивый Сеул + Знающая Татьяна = отличное времяпрепровождение:)Красивый Сеул + Знающая Татьяна = отличное времяпрепровождение:)Красивый Сеул + Знающая Татьяна = отличное времяпрепровождение:)Красивый Сеул + Знающая Татьяна = отличное времяпрепровождение:)
    А
    8 авг 2024
    Спасибо Татьяне за великолепную экскурсию, мы успели посмотреть все и не устали, очень грамотно разработан маршрут. Татьяна профессионал, знает историю, местную культуру, всем будет интересно и детям, и взрослым.
    Денис
    5 авг 2024
    Спасибо большое! Нам всё понравилось. Несмотря на то, что мы были после тяжелого перелета и наполовину бессонной ночи, все равно было очень интересно и прошли с удовольствием весь маршрут:)
    Спасибо большое! Нам всё понравилось. Несмотря на то, что мы были после тяжелого перелета и наполовинуСпасибо большое! Нам всё понравилось. Несмотря на то, что мы были после тяжелого перелета и наполовинуСпасибо большое! Нам всё понравилось. Несмотря на то, что мы были после тяжелого перелета и наполовинуСпасибо большое! Нам всё понравилось. Несмотря на то, что мы были после тяжелого перелета и наполовину
    Иван
    23 июл 2024
    Спасибо Татьяне за чудесную экскурсию, включая посещение очень вкусных мест!;)
    Д
    19 июл 2024
    Потрясающий продуманный маршрут, который Татьяна в процессе адаптировала, учитывая, что мы с ребёнком и нужно давать время на отдых и чем-то тоже заинтересовать её.

    Все-таки Сеул требует такого индивидуального подхода с гидом, чтобы лучше узнать о стране, традициях и посмотреть прекрасные места.
    Спасибо ещё раз большое
    Потрясающий продуманный маршрут, который Татьяна в процессе адаптировала, учитывая, что мы с ребёнком и нужно даватьПотрясающий продуманный маршрут, который Татьяна в процессе адаптировала, учитывая, что мы с ребёнком и нужно даватьПотрясающий продуманный маршрут, который Татьяна в процессе адаптировала, учитывая, что мы с ребёнком и нужно давать
    Т
    5 июл 2024
    Лучше не придумаешь! Прекрасный гид! (Татьяна, спасибо! Три поколения - я, мой сын и мой внучка 12 лет - остались очень довольны!) Отлично продуманный маршрут. Особенно впечатлил садик императрицы во
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    Дворце, чайная с очень колоритными (при этом простыми и естественными) обстановкой и угощениями, действующий буддийский храм. В целом совершенно не перегружено, очень душевно и по существу, без спешки и с учетом темпа и интересов участников. Татьяна была рада отвечать на все вопросы, в том числе "бытового" характера, давать рекомендации и пояснения, делиться опытом жизни в Южной Корее, к которой в ее рассказах чувствовалась искренняя любовь. Мы как будто приезжали к знакомому человеку в гости и вместе бродили по городу. Чудесно! Спасибо! Рекомендую.

    В
    29 июн 2024
    Спасибо Татьяне за экскурсию, за менее популярные у туристов и более самобытные места (я про еду и чай), а еще за ответы на все наши вопросы не только по историческим фактам, но и просто про жизнь, бытовую как она есть😊
    С
    21 июн 2024
    Татьяна приятный человек, ответила на все интересующие вопросы, учла наши пожелания, рекомендую.
    Алексей
    5 июн 2024
    Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на это, смогли находить укромные места на протяжении всей экскурсии. Также
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    нам очень интересна была именно разница культур, как живут люди в сегодняшней Корее, а не 600 лет назад. Татьяна как раз прошла на своем опыте погружение в другую культуру, очень благодарны ей за рассказ об этом. Также воспользовались рекомендацией Татьяны по магазинам для покупок, для еды и для подарков. На наш вкус сработало даже лучше тех 2-3 корейских ресторанов Мишлен, что мы успели посетить. Татьяна, спасибо!

    В
    27 мая 2024
    Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
    Ю
    15 мая 2024
    Татьяна- отличный гид, хорошо ориентируется в городе и обладает знаниями в истории страны, города. Интересно рассказывала о быте, жизни обычных корейцев. Время пролетело незаметно! Мы благодарны.
    В
    15 мая 2024
    Хочется ещё раз поблагодарить Татьяну за чудесную экскурсию по Сеулу.
    Татьяна пошла на встречу и скорректировала маршрут с учетом того, что у нас маленькие дети. В итоге вся семья была в восторге))

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