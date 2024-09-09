Топ достопримечательностей Сеула за 1 день

🏯 Посещение 11 ключевых достопримечательностей 🍜 Попробовать корейскую кухню 📜 Узнать историю и культуру 🚶‍♂️ Прогулка по уникальным местам 📸 Возможность сделать отличные фотографии 🌆 Панорамные виды с башни Намсан

Экскурсия по Сеулу за один день включает посещение 11 ключевых достопримечательностей.Начнем с вокзала, пройдемся по подвесному парку Сеулло 7017, осмотрим мэрию с вертикальными садами, посетим дворцы Токсугун и Кёнбоккун, прогуляемся

по площади Кванхвамун и вдоль ручья Чхонгечхон. Заглянем в буддийский храм Чогеса, исследуем район Инсадон и традиционную деревню ханок. Завершим день на башне Намсан с потрясающим видом на город. В процессе экскурсии узнаете много интересного о корейской культуре и жизни

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

1. Вокзал. Это начальная и конечная точка отправления для всех поездов линии Кёнбусон (Сеул — Пусан). Мы осмотрим новый вокзал и пройдём через старый, который переоборудован под культурный центр.

2. Подвесной парк Сеулло 7017. Прогуляемся по парку, который раньше был обычной эстакадой.

3. Мэрия города. Рассмотрим ассиметричное здание снаружи и заглянем внутрь — где огромную площадь занимают самые высокие в мире вертикальные сады.

4. Малый дворец Токсугун («Дворец добродетели и долголетия») — дополнительный дворец королевской семьи. Вы услышите его историю, посмотрите на смену караула и сфотографируетесь со стражниками.

5. Дворец Кёнбоккун — главная резиденция династии Чосон, которая олицетворяет суть культуры королевского двора в Корее. Я проведу подробную историческую экскурсию по всем его сооружениям. Для антуража вы сможете послушать меня в традиционной корейской одежде — здесь её выдают напрокат.

6. Площадь Кванхвамун. Расскажу о двух самых почитаемых корейских героях, статуи которых находятся на этой площади.

7. Ручей Чхонгечхон — прогуляемся вдоль него и посмотрим на популярное общественное пространство.

8. Храм Чогеса — главный буддийский храм Сеула. Здесь вы услышите о буддизме в стране.

9. Бывший район ремесленников Инсадон. «Заблудимся» среди его сувенирных лавок, лотков с уличной едой, множества интересных магазинчиков. Попьём чай в одной из аутентичных чайных, где меню состоит из традиционных корейских напитков и сладостей. Об их названиях, составах и полезных свойствах я расскажу во время чаепития.

10. Традиционная деревня — воссозданное поселение домов в корейском стиле «ханок». Прогулка по местам дорамы «Истинная красота».

11. Башня Намсан. В завершение экскурсии я провожу вас до телебашни, с которой открывается впечатляющая панорама города. Здесь наша экскурсия закончится, но я советую вам провести на смотровой время до заката — вас ждёт невероятный вид!

Организационные детали

По понедельникам дворец Токсугун закрыт. Увидеть смену караула и сфотографироваться со стражниками можно будет во дворце Кёнбоккун

Мы проведём 5 часов на открытом воздухе, поэтому в весенне-летний период возьмите с собой головные уборы или зонтики от солнца

По желанию помогу организовать для вас сеанс корейского гадания Саджу с переводом, помочь с заказом такси и билетов на различные мероприятия — уточняйте детали в переписке

Дополнительные расходы: