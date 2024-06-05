Познавательные экскурсии на природе в Сеуле

Найдено 16 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Сеуле на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Символы современного и древнего Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
«Очутитесь на улицах Старого города, где вам откроются история, природная красота и культурные особенности древней Кореи»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 2 чел.
Погружение в атмосферу Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
35 отзывов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
«Затем мы вы побываете в северной деревушке у подножия горы, где можно в полной мере прочувствовать корейский колорит, прогуливаясь по старым улочкам с традиционными домами «ханок» 13-14 веков»
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
512 за человека
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
«Рассмотрим ассиметричное здание снаружи и заглянем внутрь — где огромную площадь занимают самые высокие в мире вертикальные сады»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
193 за всё до 6 чел.
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
«Во второй части программы вы увидите настоящее чудо природы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
438 за всё до 3 чел.
Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
«11:30 — посещение буддийского храма, осмотр 10-метрового бронзового Будды, прогулка к живописному водопаду по навесному мосту»
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
1 026 за человека
Два берега Сеула: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
««Дорога в небеса» — горный серпантин»
10 июня в 08:00
11 июня в 17:20
512 за человека
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Заповедная Корея: природные чудеса и культурное наследие
Погрузитесь в красоту Кореи: водопад, парк ЮНЕСКО и стеклянный мост ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Сеул
«Устали от города и хотите открыть природные красоты Кореи»
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
834 за человека
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: незабываемое путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим один из лучших ботанических садов страны, где можно прочувствовать красоту и разнообразие корейской природы»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
475 за всё до 4 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: у вашего отеля
«Он раскроет для вас всё многообразие корейской природы»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
600 за всё до 4 чел.
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Парк Дэ Чан Гым и погружение в K-рор культуру: индивидуальная экскурсия в Сеул
Окунитесь в мир корейской культуры: от исторических декораций до секретов звезд K-pop. Ваш шанс увидеть мир глазами любимых артистов
Начало: в вашем отеле
«Посетите дворцы и сады, посидите на троне королей древнего государства Силла и даже зайдёте в тюрьму»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
550 за всё до 4 чел.
Сеул императоров и аристократов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
«Вы увидите павильоны, беседки, пруды, рощи, бамбуковые заросли, деревья осеннего листопада и сосновые кроны»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
140 за всё до 2 чел.
Сеул - город инноваций и технологий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
438 за всё до 4 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
«Это место идеально для того, чтобы прочувствовать эстетику корейской природы»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
450 за всё до 6 чел.
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
Исследовать большой портовый город с живописными морскими пейзажами
«Прокатимся по канатной дороге прямо над морем и полюбуемся невероятными пейзажами»
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
840 за всё до 3 чел.
Сеул как на ладони
Индивидуальная
5 часов
Сеул как на ладони: гора Намсан, река Ханган и рынок Норянджин
Сеул многогранен: поднимитесь на гору Намсан, полюбуйтесь рекой Ханган и насладитесь морепродуктами на рынке Норянджин. Всё это в одной экскурсии
«Гора Намсан, на которой была построена первая в стране теле- и радиовещательная башня»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
320 за всё до 4 чел.
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
«Мы отправимся на восток Южной Кореи, где концентрация природных красот запредельна»
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
590 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на
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    это, смогли находить укромные места на протяжении всей экскурсии. Также нам очень интересна была именно разница культур, как живут люди в сегодняшней Корее, а не 600 лет назад. Татьяна как раз прошла на своем опыте погружение в другую культуру, очень благодарны ей за рассказ об этом. Также воспользовались рекомендацией Татьяны по магазинам для покупок, для еды и для подарков. На наш вкус сработало даже лучше тех 2-3 корейских ресторанов Мишлен, что мы успели посетить. Татьяна, спасибо!

  • д
    дьяконовы
    4 июня 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
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    не только "обязательные" места для посещения, но и такие, куда обычно туристы не доходят. После этой экскурсии у меня создалось прекрасное и полноценное впечатление о городе. В следующий раз обязательно воспользуюсь услугами Колина, чтобы познакомиться с другими прекрасными местами Кореи.

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Прекрасная экскурсия!
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было просто замечательное событие. Прогулка
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    оказалась невероятно познавательной и атмосферной, оставив только самые положительные впечатления. Во-первых, хочу отметить богатство информации, которую Лера предоставила нам в ходе экскурсии. Она рассказала о городе так много интересного, что я буквально погружался в каждую историю, каждый факт. Лера делилась знаниями о культуре, истории и современной жизни Сеула с такой увлеченностью, что даже самые мелкие детали становились важными и значимыми. Ее рассказы были полны живых примеров и личных впечатлений, что делало их еще более увлекательными. Во-вторых, атмосфера прогулки была просто великолепной. Лера сумела создать дружелюбную и непринужденную обстановку, в которой мы чувствовали себя очень комфортно. Она умело чередовала исторические факты с легкими шутками и занимательными историями, что делало прогулку легкой и приятной. Мы чувствовали себя не как туристы, а как друзья, гуляющие по городу в компании знающего и увлеченного человека. В итоге, прогулка по Сеулу с гидом Лерой стала для меня незабываемым опытом. Я с уверенностью рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет лучше узнать Сеул и его удивительные тайны. Спасибо ☺️

    Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Экскурсия прошла прекрасно! Лера открыла для нас Сеул с новой стороны, рассказывала много нюансов, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши желания по маршруту. Очень рекомендую!
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Интересная и полезная экскурсия для первого знакомства с городом. Колин показал и рассказал об основных исторических достопримечательностях, зданиях мэрии, президентском дворце
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    с его историями, показал город со смотровой площадки на горе, кофейное место, где снималась дорама. На обед пробовала одно из традиционных корейских блюд. Терпеливо и основательно отвечал на все вопросы, показал буддийский храм, который не входил в программу. Время пролетело быстро, интересно, в прекрасной и дружеской атмосфере! В последующие дни было легче ориентироваться по городу. Спасибо Колин!

  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    Колин замечательный рассказчик, подстраивается под путешественников, отвечает на все вопросы, показывает места, о которых не написано в путеводителях. Рекомендую заранее забронировать
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    место на экскурсию! К сожалению, у нас получилось быть только на одной экскурсии с Колином… Ю. Корея впечатлила нас разнообразием, гостеприимством и красотой! ☺️

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна- отличный гид, хорошо ориентируется в городе и обладает знаниями в истории страны, города. Интересно рассказывала о быте, жизни обычных корейцев. Время пролетело незаметно! Мы благодарны.

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 140 до 1 026. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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