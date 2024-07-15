10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: У вашего отеля
7 авг в 15:00
8 авг в 09:00
$649 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями
Начало: В вашем отеле
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
$486 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
Увидеть самые интересные места 38-й параллели
Начало: У вашего отеля в Сеуле
17 авг в 05:30
27 авг в 05:00
$638 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий15 июля 2024Все было организовано великолепно! Очень комфортно, интересно и без лишней суеты. Прекрасный гид, который рассказал много интересного о местах посещения
- ТТатьяна6 июля 2024Маршрут хороший. Места интересные. Пейзажи красивые. Море теплое, с удовольствием искупались. Парк великолепен. Красота впечатляющая. Обед - 10 баллов, супер
- ЛЛюбовь26 февраля 2024Экскурсия очень понравилась, Анжела приятный и отзывчивый гид, ответила на все вопросы, по нашей просьбе дала нам несколько рекомендаций куда сходить поужинать, спасибо:-)
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в августе 2024
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