Однодневные – экскурсии в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Сеуле на русском языке, цены от $486. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
На машине
11 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: У вашего отеля
7 авг в 15:00
8 авг в 09:00
$649 за всё до 4 чел.
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями
Начало: В вашем отеле
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
$486 за всё до 4 чел.
Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
Увидеть самые интересные места 38-й параллели
Начало: У вашего отеля в Сеуле
17 авг в 05:30
27 авг в 05:00
$638 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    15 июля 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Все было организовано великолепно! Очень комфортно, интересно и без лишней суеты. Прекрасный гид, который рассказал много интересного о местах посещения
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    и особенностях культуры местных жителей. Посещали экскурсию вместе с дочерью 11 лет, ей безумно понравилось! Отдельное спасибо за неожиданные подарки от Гида (Аркадий, еще раз respect!)!!! В общем все было круто! Лучшая экскурсия в этом путешествии!

    Все было организовано великолепно! Очень комфортно, интересно и без лишней суеты. Прекрасный гид, который рассказал многоВсе было организовано великолепно! Очень комфортно, интересно и без лишней суеты. Прекрасный гид, который рассказал много
  • Т
    Татьяна
    6 июля 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Маршрут хороший. Места интересные. Пейзажи красивые. Море теплое, с удовольствием искупались. Парк великолепен. Красота впечатляющая. Обед - 10 баллов, супер
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    аутентично и вкусно. Однако, Аркадий, сопровождавший нас, - не гид. Это хороший водитель с комфортабельным автомобилем и полезный сопровождающий, помогающий быстро разрулить непонятности и подсказать нюансы, ну и поболтать непринужденно на разные более или менее интересные темы про жизнь в Сеуле. Все это важно. Поэтому в целом нам понравилось. Но не на 5 баллов, ибо либо надо брать меньше денег за такое сопровождение, либо за такие в общем то немалые деньги надо давать релевантное содержание. Но прокатились комфортно, удовольствие получили, красоту увидели, поели вкусно и очень колоритно. Хорошо, короче говоря. Твердая четверка.

  • Л
    Любовь
    26 февраля 2024
    Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
    Экскурсия очень понравилась, Анжела приятный и отзывчивый гид, ответила на все вопросы, по нашей просьбе дала нам несколько рекомендаций куда сходить поужинать, спасибо:-)

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
  2. Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
  3. Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в августе 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 486 до 649. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 12 ⭐ отзывов, цены от $486. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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