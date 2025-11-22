Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Наталья Ваш гид в Сеуле Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Когда Каждый день в 8:00 $490 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Всего два с половиной часа пути из Сеула — и вы в одном из самых красивых мест Кореи, национальном парке Сораксан. Здесь горы словно вырастают прямо из облаков, ручьи бегут по камням, а воздух пахнет соснами. Вы прогуляетесь по тропам среди скал и водопадов, подниметесь на канатной дороге к панорамным видам или, если захотите, покорите пик Ульсанбави с незабываемыми видами. После прогулки отправимся к Восточному морю — заглянем на знаменитый рыбный рынок Сокчхо, где можно выбрать свежие морепродукты и попробовать их прямо там. Завершим день прогулкой по набережной самого популярного курортного города Кореи. Один день — а впечатлений хватит на неделю!

Каждый день в 8:00 Выбрать дату