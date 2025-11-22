Описание экскурсииВсего два с половиной часа пути из Сеула — и вы в одном из самых красивых мест Кореи, национальном парке Сораксан. Здесь горы словно вырастают прямо из облаков, ручьи бегут по камням, а воздух пахнет соснами. Вы прогуляетесь по тропам среди скал и водопадов, подниметесь на канатной дороге к панорамным видам или, если захотите, покорите пик Ульсанбави с незабываемыми видами. После прогулки отправимся к Восточному морю — заглянем на знаменитый рыбный рынок Сокчхо, где можно выбрать свежие морепродукты и попробовать их прямо там. Завершим день прогулкой по набережной самого популярного курортного города Кореи. Один день — а впечатлений хватит на неделю!
Каждый день в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Сораксан - горные вершины, сосновые леса и водопады, один из самых живописных парков Кореи
- Пик Ульсанбави (опция) - культовый подъём с панорамным видом на горы и море, занимает около 3 часов
- Канатная дорога Сораксана (опция) - подъем к скалам и смотровой площадке с видом на храм Синхынса и долину
- Тропа Бисонде (альтернатива) - лёгкая прогулка вдоль горного ручья среди сосен и каменных валунов
- Храм Синхынса - древний буддийский храм у подножия гор, символ духовной стороны Сораксана
- Рыбный рынок Сокчхо - место, где можно выбрать свежие морепродукты и попробовать их на месте
- Набережная Сокчхо - прогулка вдоль моря с видами, кафе и атмосферой корейского прибрежного курорта
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле из Сеула и обратно/n/nПарковки и дорожные сборы/n/nВходные билеты в национальный парк Сораксан/n/nУслуги гида и сопровождение по маршруту/n/nПомощь и сопровождение при выборе маршрута (тропа, пик или канатная дорога) /n/nWi-Fi в автомобиле/n/nВода в дороге
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу (12 USD/чел., по желанию) /n/nОбед и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сеул
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
