Изучить феномен «корейской волны», увидеть места, где снимали знаменитые дорамы и клип Шуги из BTS
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Описание
Что вас ожидает
Парк Дэ Чан Гым в Йонъине
Вы посетите площадку под открытым небом, где снимали такие знаменитые дорамы, как «Великая королева Сондок», «Королевство ветров» и другие. Полюбуетесь точными репродукциями исторических мест. Посетите дворцы и сады, посидите на троне королей древнего государства Силла и даже зайдёте в тюрьму. Если повезёт, увидите, как снимают дораму. Я расскажу про эпоху Троецарствия, ведь именно в этом парке можно глубоко окунуться в историю Кореи. Также тут можно увидеть локации, где Шуга из BTS снимал клип на песню Daechwita и посетить место для ARMY.
Фабрика звёзд в Сеуле
Вы заглянете в академию, увидите, как профессионально занимаются здесь с молодыми талантами. Узнаете, что нужно, чтобы стать певцом или моделью в Корее. Сможете сами позаниматься с известными хореографами (за дополнительную плату).
Библиотека и «Золотые руки PSY»
Корейцы — читающая нация, поэтому библиотека — одно из самых топовых мест в городе. Вы узнаете, как в стране мотивируют молодёжь читать больше «живых» книг. Увидите своими глазами, насколько корейцы действительно фанатеют от чтения. А так как мы будем в районе Каннам, то обязательно посмотрим на памятник песне Gangnam Style, которая влюбила в себя весь мир. Расскажу вам историю создания этого хита.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Carnival, услуги гида и билеты в парк Дэ Чан Гым
- Йонъин находится в 40 км от Сеула. Дорога займёт около 30 минут.
- Дополнительно оплачиваются еда и напитки по желанию, услуги хореографа — $150/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.