Окунитесь в мир корейской культуры: от исторических декораций до секретов звезд K-pop. Ваш шанс увидеть мир глазами любимых артистов
Любители корейской культуры, дорам и K-pop найдут свой рай в этой экскурсии по Сеулу.
Посетители погрузятся в атмосферу известных сериалов, прогуляются среди декораций дворцов, крепостей и улиц, которые видели в любимых читать дальшеуменьшить
шоу.
Экскурсия включает посещение парка Дэ Чан Гым в Йонъине, где снимались знаменитые дорамы и где Шуга из BTS снимал клип Daechwita.
Также в программе - посещение академии звезд, где мечта о карьере певца или модели может стать ближе.
Участники узнают, как в Корее мотивируют молодежь к чтению, и посетят памятник песне Gangnam Style, символизирующий глобальное влияние корейской культуры. В стоимость включены трансфер на автомобиле Kia Carnival, услуги гида и билеты в парк. Это уникальная возможность увидеть изнутри мир, который обычно доступен только через экраны
Вы посетите площадку под открытым небом, где снимали такие знаменитые дорамы, как «Великая королева Сондок», «Королевство ветров» и другие. Полюбуетесь точными репродукциями исторических мест. Посетите дворцы и сады, посидите на троне королей древнего государства Силла и даже зайдёте в тюрьму. Если повезёт, увидите, как снимают дораму. Я расскажу про эпоху Троецарствия, ведь именно в этом парке можно глубоко окунуться в историю Кореи. Также тут можно увидеть локации, где Шуга из BTS снимал клип на песню Daechwita и посетить место для ARMY.
Фабрика звёзд в Сеуле
Вы заглянете в академию, увидите, как профессионально занимаются здесь с молодыми талантами. Узнаете, что нужно, чтобы стать певцом или моделью в Корее. Сможете сами позаниматься с известными хореографами (за дополнительную плату).
Библиотека и «Золотые руки PSY»
Корейцы — читающая нация, поэтому библиотека — одно из самых топовых мест в городе. Вы узнаете, как в стране мотивируют молодёжь читать больше «живых» книг. Увидите своими глазами, насколько корейцы действительно фанатеют от чтения. А так как мы будем в районе Каннам, то обязательно посмотрим на памятник песне Gangnam Style, которая влюбила в себя весь мир. Расскажу вам историю создания этого хита.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Carnival, услуги гида и билеты в парк Дэ Чан Гым
Йонъин находится в 40 км от Сеула. Дорога займёт около 30 минут.
Дополнительно оплачиваются еда и напитки по желанию, услуги хореографа — $150/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 693 туристов
Гражданка Республики Корея. Живу в стране с 1998 года. Мой опыт — это полное погружение в корейскую культуру, менталитет и традиции. Работаю официально: зарегистрирован бизнес и оформлена полная государственная страховка читать дальшеуменьшить
пассажиров. Для вашей безопасности и безупречного сервиса экскурсии провожу только в паре с профессиональным водителем на новом автомобиле 2025 года. По законам Кореи гид не может одновременно управлять авто и вести программу — я строго соблюдаю этот стандарт. Мои авторские маршруты — это глубокое погружение в историю без штампов. Я ценю ваше время и работаю чётко по регламенту.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
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1
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Полина
Очень понравилось погружение в мир дорам и возможность посмотреть на место съёмок. Анжела отличный рассказчик и даже при наших многочисленных вопросах спокойно продолжала общую канву повествования. Эта экскурсия это отличная читать дальшеуменьшить
и редкая возможность быть практически одному в огромном дворце. Пусть дорога и не близкая, зато мы смогли обсудить самые важные и интересные факты об истории и быте Кореи. Спасибо и за помощь в покупке лекарств, так как перед экскурсией мы замёрзли и приболели. И спасибо что смогли отдельно заглянуть туда где много цветущей вишни!
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Т
Татьяна
Мы в полном восторге с дочкой
+2
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Анастасия
Очень интересная экскурсия в живописное место, узнала много нового и интересного из рассказа Анжелы об истории Кореи. Организация поездки на высоком уровне. Остались только приятные впечатления и воспоминания. Рекомендую всем.
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Вероника
Анжела яркая, самобытная, интересный рассказчик об образе жизни, быте, привычках корейцев, в том числе на собственном опыте, что помогает сформировать впечатление о стране. Мы были в восторге, когда Анжела показала нам в начале марта цветение сакуры - буквально несколько первых деревьев с распустившимися цветками!
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