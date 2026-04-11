Любители корейской культуры, дорам и K-pop найдут свой рай в этой экскурсии по Сеулу.Посетители погрузятся в атмосферу известных сериалов, прогуляются среди декораций дворцов, крепостей и улиц, которые видели в любимых

шоу. Экскурсия включает посещение парка Дэ Чан Гым в Йонъине, где снимались знаменитые дорамы и где Шуга из BTS снимал клип Daechwita. Также в программе - посещение академии звезд, где мечта о карьере певца или модели может стать ближе. Участники узнают, как в Корее мотивируют молодежь к чтению, и посетят памятник песне Gangnam Style, символизирующий глобальное влияние корейской культуры. В стоимость включены трансфер на автомобиле Kia Carnival, услуги гида и билеты в парк. Это уникальная возможность увидеть изнутри мир, который обычно доступен только через экраны

Описание экскурсии

Парк Дэ Чан Гым в Йонъине

Вы посетите площадку под открытым небом, где снимали такие знаменитые дорамы, как «Великая королева Сондок», «Королевство ветров» и другие. Полюбуетесь точными репродукциями исторических мест. Посетите дворцы и сады, посидите на троне королей древнего государства Силла и даже зайдёте в тюрьму. Если повезёт, увидите, как снимают дораму. Я расскажу про эпоху Троецарствия, ведь именно в этом парке можно глубоко окунуться в историю Кореи. Также тут можно увидеть локации, где Шуга из BTS снимал клип на песню Daechwita и посетить место для ARMY.

Фабрика звёзд в Сеуле

Вы заглянете в академию, увидите, как профессионально занимаются здесь с молодыми талантами. Узнаете, что нужно, чтобы стать певцом или моделью в Корее. Сможете сами позаниматься с известными хореографами (за дополнительную плату).

Библиотека и «Золотые руки PSY»

Корейцы — читающая нация, поэтому библиотека — одно из самых топовых мест в городе. Вы узнаете, как в стране мотивируют молодёжь читать больше «живых» книг. Увидите своими глазами, насколько корейцы действительно фанатеют от чтения. А так как мы будем в районе Каннам, то обязательно посмотрим на памятник песне Gangnam Style, которая влюбила в себя весь мир. Расскажу вам историю создания этого хита.

Организационные детали