Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
Индивидуальная экскурсия в Сеуле

Изучить феномен «корейской волны», увидеть места, где снимали знаменитые дорамы и клип Шуги из BTS

Моя экскурсия — настоящий рай для любителей корейской культуры, дорам и K-pop. Вы окажетесь в месте съёмок известных сериалов, погуляете среди декораций дворцов, крепостей и улиц. Своими глазами увидите локации, где Шуга снимал клип Daechwita. Узнаете, как в Корее стать знаменитостью — певцом или моделью. А ещё поймёте, почему несмотря на страстную любовь к сериалам, корейцы фанатеют от книг.
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Парк Дэ Чан Гым в Йонъине

Вы посетите площадку под открытым небом, где снимали такие знаменитые дорамы, как «Великая королева Сондок», «Королевство ветров» и другие. Полюбуетесь точными репродукциями исторических мест. Посетите дворцы и сады, посидите на троне королей древнего государства Силла и даже зайдёте в тюрьму. Если повезёт, увидите, как снимают дораму. Я расскажу про эпоху Троецарствия, ведь именно в этом парке можно глубоко окунуться в историю Кореи. Также тут можно увидеть локации, где Шуга из BTS снимал клип на песню Daechwita и посетить место для ARMY.

Фабрика звёзд в Сеуле

Вы заглянете в академию, увидите, как профессионально занимаются здесь с молодыми талантами. Узнаете, что нужно, чтобы стать певцом или моделью в Корее. Сможете сами позаниматься с известными хореографами (за дополнительную плату).

Библиотека и «Золотые руки PSY»

Корейцы — читающая нация, поэтому библиотека — одно из самых топовых мест в городе. Вы узнаете, как в стране мотивируют молодёжь читать больше «живых» книг. Увидите своими глазами, насколько корейцы действительно фанатеют от чтения. А так как мы будем в районе Каннам, то обязательно посмотрим на памятник песне Gangnam Style, которая влюбила в себя весь мир. Расскажу вам историю создания этого хита.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Carnival, услуги гида и билеты в парк Дэ Чан Гым
  • Йонъин находится в 40 км от Сеула. Дорога займёт около 30 минут.
  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки по желанию, услуги хореографа — $150/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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