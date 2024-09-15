10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Сораксан и Восточное море: тур из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: билеты в национальный парк — 3$ с человека, канатная дорога — 10$ с человека, обед — 20-30$ с человека»
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
$649 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
«10:00 — прибытие в национальный парк Сораксан»
22 окт в 05:00
23 окт в 05:00
от $963 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк гор Сораксан
Погрузитесь в мир живописных гор Сораксан и насладитесь великолепными видами в любое время года. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
Начало: Отель или другое по согласованию место
15 окт в 09:00
20 окт в 09:00
$750 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена15 сентября 2024Спасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответил на все вопросы про Корею, жителей, обычаи. Потрясающие горы, несмотря на дождь. Очень вкусный обед. Еще раз спасибо!!
- ККсения9 сентября 2024Место потрясающее! Нам немного не повезло с погодой, был туман, но такое бывает) В любом случае маршрут понравился!
- ЕЕвгения6 сентября 2024Спасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местном ресторане. Очень вкусно. Свежая
- EEvgenii3 ноября 2023Были с Колиным на данной экскурсии, что бы хотелось отметить: - за день до экскурсии проинструктировал как одеться, во сколько быть
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Национальные парки»
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