Национальные парки Сеула

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Сеуле на русском языке, цены от $649. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
На машине
15 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Сораксан и Восточное море: тур из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: билеты в национальный парк — 3$ с человека, канатная дорога — 10$ с человека, обед — 20-30$ с человека»
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
$649 за всё до 4 чел.
Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
«10:00 — прибытие в национальный парк Сораксан»
22 окт в 05:00
23 окт в 05:00
от $963 за человека
Национальный парк гор Сораксан
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк гор Сораксан
Погрузитесь в мир живописных гор Сораксан и насладитесь великолепными видами в любое время года. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
Начало: Отель или другое по согласованию место
15 окт в 09:00
20 окт в 09:00
$750 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    15 сентября 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Спасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответил на все вопросы про Корею, жителей, обычаи. Потрясающие горы, несмотря на дождь. Очень вкусный обед. Еще раз спасибо!!
    Спасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответилСпасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответилСпасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответилСпасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответилСпасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответил
  • К
    Ксения
    9 сентября 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Место потрясающее! Нам немного не повезло с погодой, был туман, но такое бывает) В любом случае маршрут понравился!
  • Е
    Евгения
    6 сентября 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Спасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местном ресторане. Очень вкусно. Свежая
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    рыба, приготовленная на углях, рис, закуски, суп из водорослей. После обеда посетили парк и буддийский храм. Красивое место. Живописная панорама. Благополучно вернулись в Сеул. Комфортная машина, опытный водитель и замечательный собеседник. Спасибо Аркадию и пожелания процветания и благополучия!

    Спасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местномСпасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местномСпасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местномСпасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местномСпасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местномСпасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местном
  • E
    Evgenii
    3 ноября 2023
    Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено
    Были с Колиным на данной экскурсии, что бы хотелось отметить: - за день до экскурсии проинструктировал как одеться, во сколько быть
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    готовыми и уточнил наш отель и детали маршрута - машина удобная, подготовлена для путешествий, а также вода была в машине в нужном количестве - программа экскурсии реально соответствовала действительности плюс маленьки сюрпризы))), у Колина все класно организовано, и временя на дорогу и время на еду и на отдых, всё четко! - Колин отличный собеседник, легко поддерживает разговоры на разные темы, его приятно слушать и подсказывает как можно дальше провести свой досуг. - сам маршрут построен супер, природа, море, горы, лес, еда, напитки - всё восхитительно и гармонично и даже небольшой дождик не испортил впечатление Если бы знать заранее Колина как гида, как профессионала и как человека, забронировали бы его экскурсии по всем его программам. Рекомендуем от души!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Национальные парки»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в октябре 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 649 до 963. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Национальные парки», 16 ⭐ отзывов, цены от $649. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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