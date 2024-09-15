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готовыми и уточнил наш отель и детали маршрута - машина удобная, подготовлена для путешествий, а также вода была в машине в нужном количестве - программа экскурсии реально соответствовала действительности плюс маленьки сюрпризы))), у Колина все класно организовано, и временя на дорогу и время на еду и на отдых, всё четко! - Колин отличный собеседник, легко поддерживает разговоры на разные темы, его приятно слушать и подсказывает как можно дальше провести свой досуг. - сам маршрут построен супер, природа, море, горы, лес, еда, напитки - всё восхитительно и гармонично и даже небольшой дождик не испортил впечатление Если бы знать заранее Колина как гида, как профессионала и как человека, забронировали бы его экскурсии по всем его программам. Рекомендуем от души!!!