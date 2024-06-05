1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
«Вы узнаете об административном делении Сеула, современных городских тенденциях и крупнейшем парке развлечений в мире Лотте Ворлд»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
«Подкрепившись, поедем в обзорный парк с невероятной панорамой Сеула: добраться сюда непросто, поэтому толпы туристов здесь вы точно не увидите, зато сами корейцы очень любят это красивое место»
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
€512 за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
«За дополнительную плату можно добавить в программу посещение Маленькой Франции (тематический парк в уезде Капхён)»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€438 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
«10:00 — прибытие в национальный парк Сораксан»
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
€1 026 за человека
Индивидуальная
12 часов
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
«Остановка и прогулка в парке, вид на город»
10 июня в 08:00
11 июня в 17:20
€512 за человека
Индивидуальная
13 часов
Заповедная Корея: природные чудеса и культурное наследие
Погрузитесь в красоту Кореи: водопад, парк ЮНЕСКО и стеклянный мост ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Сеул
«Прогулка в парке, который включён в список наследия ЮНЕСКО, по подвесной пешеходной тропе вдоль столбчатого каньона с разноцветными скалами»
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
€834 за человека
Индивидуальная
10 часов
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: у вашего отеля
«Мы проведём в парке около 2,5 часов: неспешно погуляем по живописным аллеям, прокатимся по канатной дороге к смотровой площадке на одной из горных вершин и обратно, увидим самую большую в Корее статую Будды и старейший храм в стране»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Парк Дэ Чан Гым и погружение в K-рор культуру: индивидуальная экскурсия в Сеул
Окунитесь в мир корейской культуры: от исторических декораций до секретов звезд K-pop. Ваш шанс увидеть мир глазами любимых артистов
Начало: в вашем отеле
«Я расскажу про эпоху Троецарствия, ведь именно в этом парке можно глубоко окунуться в историю Кореи»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
«История последней правящей династии Кореи — Чосон, находившейся у власти больше 500 лет, раскроется перед вами на прогулке по роскошным королевским резиденциям и великолепным паркам»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций
«Тематический парк-музей Hyundai»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
€438 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на
- ддьяконовы4 июня 2024В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
- ДДарья3 июня 2024Прекрасная экскурсия!
- ААндрей1 июня 2024Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было просто замечательное событие. Прогулка
- ООльга28 мая 2024Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
- ВВячеслав27 мая 2024Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
- ААлина24 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно! Лера открыла для нас Сеул с новой стороны, рассказывала много нюансов, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши желания по маршруту. Очень рекомендую!
- ААнна17 мая 2024Интересная и полезная экскурсия для первого знакомства с городом. Колин показал и рассказал об основных исторических достопримечательностях, зданиях мэрии, президентском дворце
- ННаталья16 мая 2024Колин замечательный рассказчик, подстраивается под путешественников, отвечает на все вопросы, показывает места, о которых не написано в путеводителях. Рекомендую заранее забронировать
- ЮЮлия15 мая 2024Татьяна- отличный гид, хорошо ориентируется в городе и обладает знаниями в истории страны, города. Интересно рассказывала о быте, жизни обычных корейцев. Время пролетело незаметно! Мы благодарны.
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Парки»
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