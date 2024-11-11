Панорамные виды Сеула с горы Намсан, романтическая атмосфера, рестораны и традиция «замочков любви» на культовой башне N Seoul Tower.
Описание билетаРасположенная в самом сердце Сеула на горе Намсан, N Seoul Tower возвышается как символ города и одно из его самых романтичных мест. Эта телекоммуникационная и смотровая башня, известная также как Namsan Tower или Seoul Tower, встречает гостей с 1980 года, открывая перед ними захватывающие панорамы столицы. Панорамные виды с высоты Смотровая площадка на вершине башни — это 360‑градусный обзор Сеула, от сверкающих небоскрёбов до далёких горизонтов. В ясную погоду можно увидеть Западное море у Инчхона и гору Сонга в Северной Корее. С наступлением вечера панорама превращается в переливающееся звёздное море огней, создавая по‑настоящему завораживающую атмосферу. Культурный центр на высоте Помимо видов, башня является центром притяжения с ресторанами и кафе. Среди них — n.GRILL на самом верху, где вращающийся зал сочетает гастрономическое удовольствие и меняющиеся городские пейзажи. Традиция любви Одной из самых трогательных традиций является «замочек любви» — пары оставляют свои замки с именами на ограждении вокруг башни в знак вечных чувств. Этот романтический ритуал, популяризированный корейскими дорамами, стал одной из визитных карточек N Seoul Tower. Важная информация: Что взять с собой:
• Паспорт Что запрещено:
• Животные Важно знать перед посещением:
- Отмена, возврат или изменение бронирования невозможны.
- Предложение недоступно для держателей корейского паспорта.
- Укажите свой адрес электронной почты — информация для обмена билета (Redemption Information) будет отправлена вам на e‑mail после бронирования. Используйте именно эту информацию для получения билета. Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам».
- Такси не подъезжает прямо к месту назначения — придётся пройти около 40 минут в гору пешком. Для более комфортного подъёма рекомендуется воспользоваться канатной дорогой или автобусом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на смотровую площадку
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Подъем на гору Намсан
Место начала и завершения?
105 Namsangongwon-gil, Yongsan District, Seoul, South Korea
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Д
Денис
11 ноя 2024
Мы пришли сюда с самого утра — и это действительно лучшее время для посещения: людей почти нет, можно спокойно насладиться моментом. Это место заслуживает всех восторгов! Детям виды тоже понравились.
М
Макс
14 окт 2024
Хороший опыт и невероятный вид! Очереди могут быть немного длинными, но продвигаются быстро. Обязательно советую подняться на канатной дороге.
М
Миранна
27 сен 2024
Потрясающие виды, но если хотите сделать хорошие фотографии, то снаружи башни локации для этого ещё лучше.
А
Анатолий
3 сен 2024
Не знали, что придётся долго идти пешком и что подъём на канатной дороге до смотровой площадки не включён в стоимость. Выбирайте правильное время для визита — на закате становится очень многолюдно. Виды потрясающие, а сотрудники, с которыми общались, были очень дружелюбны!
