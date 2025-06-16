Смотровые площадки Сеула

Индивидуальная
до 4 чел.
Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$514 за всё до 4 чел.
Билеты
Сеул: билет на смотровую площадку небоскрёба Lotte World
Начало: 300 Olympic-ro, Songpa District, Seoul, South Kore...
«Вид на Сеул с высоты Высокоскоростной лифт всего за мгновения доставит вас на 117–123 этажи — самую высокую смотровую площадку в мире»
Завтра в 10:30
23 авг в 10:30
$22.42 за билет
Билеты
Сеул: билет на смотровую площадку башни N Seoul Tower
Начало: 105 Namsangongwon-gil, Yongsan District, Seoul, So...
«Панорамные виды с высоты Смотровая площадка на вершине башни — это 360‑градусный обзор Сеула, от сверкающих небоскрёбов до далёких горизонтов»
Завтра в 10:30
23 авг в 10:00
$18.98 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander16 июня 2025Спасибо Ольге!!
Отлично провели время!
Время пролетело незаметно))
Прикольный музей Hundai и LOTTE TOWER обязательно надо увидеть))
- MMarina29 апреля 2025Очень понравился музей Hyundai Seoul, мы были приятно удивлены этой экскурсией. Спасибо Ольге за грамотную организацию нашего времени. 🙏
- ННаталья27 октября 2024Ольга интересный рассказчик, подстраивается под желания туристов, знакомит с «фишками» корейской жизни. Понравилось, рекомендую!
