Приглашаю на экскурсию по современному Сеулу! Вы посетите тематический парк-музей Hyundai, наглядно раскрывающий новейшие тренды автомобилестроения. Оцените инновационную библиотеку, куда может прийти каждый. И полюбуетесь видами города с вершины небоскрёба. А я расскажу о феномене местного экономического чуда и том, как Корея стала одной из самых прогрессивных стран мира.

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Описание

Что вас ожидает

Тематический парк-музей Hyundai. Мы отправимся в город Коян в 20 км от Сеула, чтобы прикоснуться к истории одного из самых знаменитых автомобильных корейских брендов. Вы погрузитесь в производственные процессы и последние технологические разработки компании. Оцените инновации и творчество, лежащие в основе каждого автомобиля Hyundai.

Библиотека Starfield. Вы посетите удивительную библиотеку в самом сердце Сеула. Здесь тысячи книг объединены в огромном современном пространстве, в центре зала регулярно появляются арт-композиции. Всё пронизано технологичностью и любовью к посетителям.

Башня Lotte Sky Tower. Мы поднимемся на вершину небоскрёба, чтобы полюбоваться захватывающими видами на Сеул с высоты более 500 метров.

Организационные детали