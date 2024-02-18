Сеул - город инноваций и технологий
Индивидуальная экскурсия в Сеуле

Посетить экспериментальный парк-музей Hyundai, модную библиотеку и смотровую площадку небоскрёба

Приглашаю на экскурсию по современному Сеулу! Вы посетите тематический парк-музей Hyundai, наглядно раскрывающий новейшие тренды автомобилестроения. Оцените инновационную библиотеку, куда может прийти каждый. И полюбуетесь видами города с вершины небоскрёба.

А я расскажу о феномене местного экономического чуда и том, как Корея стала одной из самых прогрессивных стран мира.
Сеул - город инноваций и технологий
Сеул - город инноваций и технологий
Сеул - город инноваций и технологий
Ближайшие даты:
18
фев
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фев
22
фев
23
фев
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фев
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Описание

Что вас ожидает

Тематический парк-музей Hyundai. Мы отправимся в город Коян в 20 км от Сеула, чтобы прикоснуться к истории одного из самых знаменитых автомобильных корейских брендов. Вы погрузитесь в производственные процессы и последние технологические разработки компании. Оцените инновации и творчество, лежащие в основе каждого автомобиля Hyundai.

Библиотека Starfield. Вы посетите удивительную библиотеку в самом сердце Сеула. Здесь тысячи книг объединены в огромном современном пространстве, в центре зала регулярно появляются арт-композиции. Всё пронизано технологичностью и любовью к посетителям.

Башня Lotte Sky Tower. Мы поднимемся на вершину небоскрёба, чтобы полюбоваться захватывающими видами на Сеул с высоты более 500 метров.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кроссовере Kia Niro
  • Входные билеты не включены в стоимость: тематический парк Hyundai — 9$, Lotte Sky Tower — 27$
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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