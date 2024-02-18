Посетить экспериментальный парк-музей Hyundai, модную библиотеку и смотровую площадку небоскрёба
Приглашаю на экскурсию по современному Сеулу! Вы посетите тематический парк-музей Hyundai, наглядно раскрывающий новейшие тренды автомобилестроения. Оцените инновационную библиотеку, куда может прийти каждый. И полюбуетесь видами города с вершины небоскрёба.
А я расскажу о феномене местного экономического чуда и том, как Корея стала одной из самых прогрессивных стран мира.
А я расскажу о феномене местного экономического чуда и том, как Корея стала одной из самых прогрессивных стран мира.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Тематический парк-музей Hyundai. Мы отправимся в город Коян в 20 км от Сеула, чтобы прикоснуться к истории одного из самых знаменитых автомобильных корейских брендов. Вы погрузитесь в производственные процессы и последние технологические разработки компании. Оцените инновации и творчество, лежащие в основе каждого автомобиля Hyundai.
Библиотека Starfield. Вы посетите удивительную библиотеку в самом сердце Сеула. Здесь тысячи книг объединены в огромном современном пространстве, в центре зала регулярно появляются арт-композиции. Всё пронизано технологичностью и любовью к посетителям.
Башня Lotte Sky Tower. Мы поднимемся на вершину небоскрёба, чтобы полюбоваться захватывающими видами на Сеул с высоты более 500 метров.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на кроссовере Kia Niro
- Входные билеты не включены в стоимость: тематический парк Hyundai — 9$, Lotte Sky Tower — 27$
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 39 туристов
Проживаю в Корее с 2015 года. Посетила все знаменитые и не очень популярные места, объехала Корею на своем авто в поисках интересных и аутентичных локаций и получила большое удовольствие от культуры и истории Кореи. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом с вами, чтобы вы могли насладиться поездкой в Южную Корею на все 100%! Вы откроете места, которые не описаны в туристических брошюрах, попробуете настоящую корейскую кухню и погрузитесь в уникальную атмосферу этой страны.
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