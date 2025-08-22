Билеты
Сеул: билет на смотровую площадку небоскрёба Lotte World
Начало: 300 Olympic-ro, Songpa District, Seoul, South Kore...
Завтра в 10:30
23 авг в 10:30
$22.42 за билет
Билеты
Сеул: билет на смотровую площадку башни N Seoul Tower
Начало: 105 Namsangongwon-gil, Yongsan District, Seoul, So...
«Укажите свой адрес электронной почты — информация для обмена билета (Redemption Information) будет отправлена вам на e‑mail после бронирования»
Завтра в 10:30
23 авг в 10:00
$18.98 за билет
Билеты
Сеул: шоу The Painters - живопись и K‑Pop танцы
Начало: 1st floor of Kyunghyang Art Hill, 3, Jeongdong-gil...
Завтра в 14:00
23 авг в 14:00
$25.20 за билет
