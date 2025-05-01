Сеул: билет на смотровую площадку небоскрёба Lotte World

Откройте для себя впечатляющие высоты Lotte World Tower — одного из самых знаковых небоскрёбов Сеула и символа Южной Кореи, устремлённого в небо. Вас ждёт незабываемое путешествие вверх, на вершину архитектурного чуда, где на каждом этаже скрываются уникальные открытия. Погружение в искусство Свой путь начните в художественной зоне, расположенной между подземными этажами и вторым уровнем башни. Здесь вас ждёт галерея, сочетающая культурное наследие Кореи и современное искусство — идеальное вступление перед подъёмом на вершину. Вид на Сеул с высоты Высокоскоростной лифт всего за мгновения доставит вас на 117–123 этажи — самую высокую смотровую площадку в мире. Отсюда открываются захватывающие панорамные виды на 360° через огромные панорамные окна. Прозрачные участки пола подарят острые ощущения и позволят взглянуть на город прямо под ногами. Экстремальные впечатления Для самых смелых — Sky Platform на 118 этаже. Это открытая терраса с прозрачным полом, откуда видно шумные улицы Сеула на головокружительной высоте. Идеальное место для ярких фото и адреналинового заряда. Важная информация: После 18:00 вход запрещён для групп из трёх и более человек (кроме членов одной семьи, проживающих вместе) Последний вход — в 21:00. Из‑за высокой посещаемости рекомендуется прибыть не менее чем за 3 часа до этого времени, чтобы избежать пропуска входа из‑за длинных очередей Что запрещено:

• Посещение в состоянии опьянения • Алкоголь и наркотические вещества • Использование фонариков • Фейерверки Важно знать перед посещением:

Предложение недоступно для держателей корейского паспорта.

Укажите свой адрес электронной почты — ваучер будет отправлен на e‑mail после оформления бронирования. Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам».

• В связи с погодными условиями видимость на верхних этажах башни может быть ограничена. Не подходит для:

Людей, боящихся высоты.