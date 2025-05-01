Сеул: билет на смотровую площадку небоскрёба Lotte World

Поднимитесь на головокружительную высоту Lotte World Tower — насладитесь панорамами Сеула с самой высокой смотровой площадки в мире и испытайте острые ощущения на прозрачном полу Sky Platform.
Описание билета
Откройте для себя впечатляющие высоты Lotte World Tower — одного из самых знаковых небоскрёбов Сеула и символа Южной Кореи, устремлённого в небо. Вас ждёт незабываемое путешествие вверх, на вершину архитектурного чуда, где на каждом этаже скрываются уникальные открытия. Погружение в искусство Свой путь начните в художественной зоне, расположенной между подземными этажами и вторым уровнем башни. Здесь вас ждёт галерея, сочетающая культурное наследие Кореи и современное искусство — идеальное вступление перед подъёмом на вершину. Вид на Сеул с высоты Высокоскоростной лифт всего за мгновения доставит вас на 117–123 этажи — самую высокую смотровую площадку в мире. Отсюда открываются захватывающие панорамные виды на 360° через огромные панорамные окна. Прозрачные участки пола подарят острые ощущения и позволят взглянуть на город прямо под ногами. Экстремальные впечатления Для самых смелых — Sky Platform на 118 этаже. Это открытая терраса с прозрачным полом, откуда видно шумные улицы Сеула на головокружительной высоте. Идеальное место для ярких фото и адреналинового заряда. Важная информация: После 18:00 вход запрещён для групп из трёх и более человек (кроме членов одной семьи, проживающих вместе) Последний вход — в 21:00. Из‑за высокой посещаемости рекомендуется прибыть не менее чем за 3 часа до этого времени, чтобы избежать пропуска входа из‑за длинных очередей Что запрещено:
• Посещение в состоянии опьянения • Алкоголь и наркотические вещества • Использование фонариков • Фейерверки Важно знать перед посещением:
- Предложение недоступно для держателей корейского паспорта.
- Укажите свой адрес электронной почты — ваучер будет отправлен на e‑mail после оформления бронирования. Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам».
- После 18:00 вход запрещён для групп из трёх и более человек (кроме членов одной семьи, проживающих вместе).
- Последний вход — в 21:00. Из‑за высокой посещаемости рекомендуется прибыть не менее чем за 3 часа до этого времени, чтобы избежать отказа во входе из‑за длинных очередей.
• В связи с погодными условиями видимость на верхних этажах башни может быть ограничена. Не подходит для:
Людей, боящихся высоты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Небоскрёб Lotte World
- Экстремальная терраса Sky Platform
Что включено
- Билет на посещение Seoul Sky в башне Lotte World
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
300 Olympic-ro, Songpa District, Seoul, South Korea
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Слава
1 мая 2025
Отличное место, всё удобно и просто. Очень рекомендую.
Э
Эля
23 апр 2025
Забронировать подъём на башню заранее — отличная идея! Мы прошли мимо очереди в кассы и сразу попали в очередь для тех, кто оплатил заранее, — она была гораздо короче. Это сэкономило нам массу времени. Однозначно рекомендую покупать билеты заранее.
К
Кирилл
17 фев 2025
Если вам нравятся башни, шопинг и вкусная еда — внесите Lotte Tower в свой список. На нижних этажах находится элитный торговый центр, а по мере подъёма встречаются кафе и красивые фотозоны. Мы встретили закат в ресторане 123 Restaurant на верхнем этаже — великолепный опыт!
Входит в следующие категории Сеула
