Экскурсия в демилитаризованную зону с посещением парка Имджинга́к, Третьего тоннеля проникновения, обзорной площадки ДОРА и гондольного подъемника.
Откройте историю разделения Корейского полуострова, насладитесь видами и посетите уникальное сообщество у границы.
Описание экскурсииПарк Имджингак Экскурсия начинается с посещения парка Имджинга́к — места памяти с военными мемориалами и символами надежды на объединение Кореи. Здесь вы увидите Мост Свободы — важный символ окончания Корейской войны. Третий туннель проникновения Далее вас ждет спуск в Третий туннель проникновения — подземный проход, построенный Северной Кореей для тайного вторжения. Это уникальная возможность осмотреть один из ключевых объектов холодной войны. После посещения туннеля вы побываете в театре и выставочном зале DMZ, где можно получить глубокое понимание исторических и политических аспектов разделённой Кореи. Смотровая площадка ДОРА Затем вы подниметесь на гондольном подъемнике к смотровой площадке ДОРА, с которой открывается захватывающий вид на территорию Северной Кореи и окружающие пейзажи. Экскурсия завершается проездом через Объединённую деревню — уникальное поселение, расположенное близ границы, символизирующее надежду на воссоединение двух Корей. Важная информация: Что взять с собой • Паспорт (обязательно для посещения демилитаризованной зоны) Важно знать перед поездкой • Для доступа в демилитаризованную зону все участники должны иметь при себе действующий паспорт.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Имджингак
- Гондольный подъемник
- Третий туннель проникновения
- Смотровая площадка ДОРА
- Объединённая деревня
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в демилитаризованную зону
- Поездка на гондоле «Мир»
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: 139 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, South Korea
Завершение: Myeongdong station
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сеула
