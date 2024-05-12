1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€438 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Кёнджу: Путешествие в сердце истории и культуры Древней Кореи
Погрузитесь в мир древней корейской цивилизации с индивидуальной экскурсией в Кёнджу, бывшей столицей государства Силла
13 июня в 07:30
14 июня в 07:30
€840 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
€1 026 за человека
Индивидуальная
8 часов
Побывать на границе: поездка в DMZ
Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Начало: Сеул
13 июня в 13:00
20 июня в 05:00
€512 за человека
Индивидуальная
8 часов
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: незабываемое путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€475 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями
Начало: В вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Корея эпохи позднего Чосона: фольклорная деревня и крепость Хвасон
Посетите уникальные места эпохи позднего Чосона в Сеуле. Узнайте о традициях и быте корейцев, прогуляйтесь по фольклорной деревне и осмотрите крепость Хвасон
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€475 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
Исследовать большой портовый город с живописными морскими пейзажами
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
€840 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€590 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Погрузитесь в атмосферу древней Кореи, посетив деревню Минсокчхон и крепость Хвасон. Узнайте о жизни и традициях корейцев эпохи Чосон
Начало: у вашего отеля
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€514 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина12 мая 2024Спасибо Колину за такую интересную экскурсию. Знает где и как быстрее пройти, чтобы занять лучшие места. Очень хотели посетить ДМЗ, свободных мест не было и он в свой выходной день нас отвез. Спасибо огромное 🙏🏼
- ИИрина11 мая 2024Это очень классный маршрут, и гид Елена нас по нему провезла без проблем, четко и вовремя. Поездка организована так, что
- ННаталья8 мая 2024Это была потрясающая по красоте экскурсия!!! Одно сплошное наслаждение для глаз. Спасибо большое!!!!
- ООльга4 мая 2024Очень понравилось!!! Спасибо ☺️
- ЕЕлена30 марта 2024Все настолько комфортно, что мы даже не ожидали! Путешествовал с нами Аркадий. Даже не буду говорить о профессионализме, он на
- иилья23 марта 2024Сад утреннего спокойствия хороший и стоит того, остров Нами это развлечение для детей. Организатор был скорее водителем, чем экскурсоводом.
- иилья23 марта 2024Ольга - отличный гид, интересная экскурсия на целый день.
- ЛЛюбовь26 февраля 2024Экскурсия очень понравилась, Анжела приятный и отзывчивый гид, ответила на все вопросы, по нашей просьбе дала нам несколько рекомендаций куда сходить поужинать, спасибо:-)
- ВВалерий9 января 2024Мы ездили в Кенджу семьей. Нам всем (включая сына студента) все очень понравилось! Ольга пунктуальный, организованный и очень клиентоориентированный гид.
- MMkrtych18 ноября 2023Нам очень повезло попасть к гиду Колину, он отлично провел экскурсию. Гид крайне внимателен к своим гостям, заранее написал как одеться,
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Выездные»
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Сейчас в Сеуле в категории "Выездные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 438 до 1 026. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии по окрестностям Сеула и местам Южной Кореи в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи