Выездные экскурсии из Сеула

Найдено 11 экскурсий в категории «Выездные» в Сеуле на русском языке, цены от €438. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
438 за всё до 3 чел.
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Кёнджу: Путешествие в сердце истории и культуры Древней Кореи
Погрузитесь в мир древней корейской цивилизации с индивидуальной экскурсией в Кёнджу, бывшей столицей государства Силла
13 июня в 07:30
14 июня в 07:30
840 за всё до 3 чел.
Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
1 026 за человека
Побывать на границе: поездка в DMZ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Побывать на границе: поездка в DMZ
Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Начало: Сеул
13 июня в 13:00
20 июня в 05:00
512 за человека
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: незабываемое путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
475 за всё до 4 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
600 за всё до 4 чел.
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями
Начало: В вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
449 за всё до 4 чел.
Корея эпохи позднего Чосона. Фольклорная деревня и крепость Хвасон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Корея эпохи позднего Чосона: фольклорная деревня и крепость Хвасон
Посетите уникальные места эпохи позднего Чосона в Сеуле. Узнайте о традициях и быте корейцев, прогуляйтесь по фольклорной деревне и осмотрите крепость Хвасон
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
475 за всё до 3 чел.
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
Исследовать большой портовый город с живописными морскими пейзажами
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
840 за всё до 3 чел.
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
590 за всё до 4 чел.
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Погрузитесь в атмосферу древней Кореи, посетив деревню Минсокчхон и крепость Хвасон. Узнайте о жизни и традициях корейцев эпохи Чосон
Начало: у вашего отеля
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
514 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    12 мая 2024
    Побывать на границе: поездка в DMZ
    Спасибо Колину за такую интересную экскурсию. Знает где и как быстрее пройти, чтобы занять лучшие места. Очень хотели посетить ДМЗ, свободных мест не было и он в свой выходной день нас отвез. Спасибо огромное 🙏🏼
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Это очень классный маршрут, и гид Елена нас по нему провезла без проблем, четко и вовремя. Поездка организована так, что
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    устать не успеваешь, все перемещения короткие и легкие. Поездка оказалась не столько познавательной, сколько созерцательной. Но природа на восточном побережье такая яркая и впечатляющая, что ее и одной достаточно для массы впечатлений

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
    Это была потрясающая по красоте экскурсия!!! Одно сплошное наслаждение для глаз. Спасибо большое!!!!
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Очень понравилось!!! Спасибо ☺️
  • Е
    Елена
    30 марта 2024
    Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
    Все настолько комфортно, что мы даже не ожидали! Путешествовал с нами Аркадий. Даже не буду говорить о профессионализме, он на
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    уровне! Когда находишься в чужой стране и есть языковой барьер… всегда сложно, поэтому даже встретив русскоговорящего спутника не всегда получается коннект) здесь было настолько все замечательно, что трудно передать) я расскажу личную историю… у меня рак… полтора года и сейчас рецидив… лечусь в своей стране… про медицинский туризм думала, но мне казалось это неимоверно сложно… когда я рассказала свою историю… знаете не все давно знакомые так переживали за меня… Аркадий сказал… ты должна бороться… мы поможем… и вот я уже прошла обследования в одной из лучших клиник Сеула… от человека веет добром… и мы так редко встречаем таких людей на Земле… Я очень благодарна Аркадию и Елене… не только за помощь, просто за то, что они появились в моей жизни! ❤️ Ах да, мы посетили не одну экскурсию совместно, возможности намного шире, чем представлены здесь… красота неимоверная… и я очень надеюсь, что это была не последняя наша встреча)) мира, добра и любви вам, вы этого заслуживаете)

  • и
    илья
    23 марта 2024
    Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
    Сад утреннего спокойствия хороший и стоит того, остров Нами это развлечение для детей. Организатор был скорее водителем, чем экскурсоводом.
  • и
    илья
    23 марта 2024
    Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
    Ольга - отличный гид, интересная экскурсия на целый день.
  • Л
    Любовь
    26 февраля 2024
    Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
    Экскурсия очень понравилась, Анжела приятный и отзывчивый гид, ответила на все вопросы, по нашей просьбе дала нам несколько рекомендаций куда сходить поужинать, спасибо:-)
  • В
    Валерий
    9 января 2024
    Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
    Мы ездили в Кенджу семьей. Нам всем (включая сына студента) все очень понравилось! Ольга пунктуальный, организованный и очень клиентоориентированный гид.
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    Более того, когда мы проявляли интерес к локации, которая не входила в программу экскурсии, Ольга очень быстро корректировала маршрут, хотя зачастую, это отражалось на увеличении времени и продолжительности экскурсии. Рекомендуем всем, кому интересна Корея во всех ее аспектах!

  • M
    Mkrtych
    18 ноября 2023
    Побывать на границе: поездка в DMZ
    Нам очень повезло попасть к гиду Колину, он отлично провел экскурсию. Гид крайне внимателен к своим гостям, заранее написал как одеться,
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    в чистой машине была для нас вода. По дороге к границе нам рассказали и про Сеул, и про города, которые мы проезжали. Колин прекрасно разбирается во всех тонкостях экскурсии: как лучше пройти, чтоб быть первыми, откуда смотреть, где лучший вид. В итоге мы побывали на DMZ, посмотрели все без очередей. Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Выездные»

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  1. Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
  2. Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
  3. Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено
  4. Побывать на границе: поездка в DMZ
  5. Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Выездные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 438 до 1 026. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии по окрестностям Сеула и местам Южной Кореи в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи
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