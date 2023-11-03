Увидеть изнанку города на экскурсии по спальным районам и понять, как живёт большинство корейцев
Мы оставим позади «парадные» достопримечательности и отправимся в бедные кварталы на окраине, чтобы посмотреть, как живут обычные горожане.
Вы посетите единственный в Сеуле рынок трав, продуктовый рынок и магазин только с местной продукцией. Зайдёте в многоэтажный дом. Побываете в красивом нетуристическом храме на горе. И в результате откроете другую грань Сеула.
Вы посетите единственный в Сеуле рынок трав, продуктовый рынок и магазин только с местной продукцией. Зайдёте в многоэтажный дом. Побываете в красивом нетуристическом храме на горе. И в результате откроете другую грань Сеула.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Я встречу вас у вашего отеля, и мы поедем в северную часть Сеула – я покажу современный спальный район, где мы живем, и расскажу об особенностях организации здешнего быта и жизни.
- Сравним условия проживания в апартаментах и старых малоэтажных домах (без посещения квартир). Прогуляемся по улочкам, можно с чашечкой кофе.
- Посетим старый район, который собираются сносить.
- Также я отвезу вас в живописный буддистский храм, куда ходят только местные. К нему мы доберёмся по серпантинной дороге. Осмотрим сооружение и поговорим о религиозной жизни в нашей стране.
- Если захотите, зайдём в большой супермаркет, где продаётся только корейская продукция. Я объясню, что есть что.
- На рынке в чистом проверенном заведении можно будет перекусить – например, отведать традиционный куриный суп.
- Кроме того, мы побываем на единственном в Сеуле рынке трав. Как и почему он появился – поговорим при встрече.
- В завершение я отвезу вас обратно в отель или довезу до модной улицы в северной части Сеула, где вы продолжите прогулку.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige и обед на рынке.
- В автомобиле есть wi-fi, бумажная карта Сеула и вода.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 193 туристов
Работаю гидом в Южной Корее с 2013 года. Я не просто провожу туры, а стараюсь, чтобы у гостей остались только яркие и тёплые воспоминания о Южной Корее. Моя супруга — местная кореянка, любящая шоппинг, красивые рестораны и уютные кафе. Благодаря ей я знаю хорошие рестораны, а также интересные места, которые вы не найдёте в путеводителях и интернете. Я родился в Ленинграде, закончил университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родился и вырос в смешанном браке, поэтому впитал в себя как русскую, так и корейскую культуры. Так вышло, что с начала 2012 года я оказался в Стране утренней свежести — Южной Корее. Занимаюсь туризмом серьёзно, люблю путешествовать, всегда ищу новые места и разрабатываю новые туры. Люблю встречи с лёгкими, позитивными и порядочными людьми, каким и сам являюсь! Добро пожаловать в Южную Корею!
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