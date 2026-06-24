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и трудностях. Мы прошлись по практически заброшенному району прямо возле центра! Затем посмотрели спальные районы и заехали на местных рынок, который поразил нас разнообразием трав, фруктов и овощей, но так же и очень своеобразной и пугающей едой. Затем мы заехали к Колину в гости и он угощал нас очень вкусными фруктами и сладостями и общался с нами как со старыми друзьями о жизни в Корее. Нам очень понравилась экскурсия и я очень советую ее для тех, кто хочет узнать Корею со всех ее сторон 👍🏻