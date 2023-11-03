Нетуристический Сеул

Увидеть изнанку города на экскурсии по спальным районам и понять, как живёт большинство корейцев

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Ответы на вопросы
Мы оставим позади «парадные» достопримечательности и отправимся в бедные кварталы на окраине, чтобы посмотреть, как живут обычные горожане.

Вы посетите единственный в Сеуле рынок трав, продуктовый рынок и магазин только с местной продукцией. Зайдёте в многоэтажный дом. Побываете в красивом нетуристическом храме на горе. И в результате откроете другую грань Сеула.
Нетуристический Сеул
Нетуристический Сеул
Нетуристический Сеул
Нетуристический Сеул
Нетуристический Сеул
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Я встречу вас у вашего отеля, и мы поедем в северную часть Сеула – я покажу современный спальный район, где мы живем, и расскажу об особенностях организации здешнего быта и жизни.
  • Сравним условия проживания в апартаментах и старых малоэтажных домах (без посещения квартир). Прогуляемся по улочкам, можно с чашечкой кофе.
  • Посетим старый район, который собираются сносить.
  • Также я отвезу вас в живописный буддистский храм, куда ходят только местные. К нему мы доберёмся по серпантинной дороге. Осмотрим сооружение и поговорим о религиозной жизни в нашей стране.
  • Если захотите, зайдём в большой супермаркет, где продаётся только корейская продукция. Я объясню, что есть что.
  • На рынке в чистом проверенном заведении можно будет перекусить – например, отведать традиционный куриный суп.
  • Кроме того, мы побываем на единственном в Сеуле рынке трав. Как и почему он появился – поговорим при встрече.
  • В завершение я отвезу вас обратно в отель или довезу до модной улицы в северной части Сеула, где вы продолжите прогулку.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige и обед на рынке.
  • В автомобиле есть wi-fi, бумажная карта Сеула и вода.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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