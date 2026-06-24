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Нетуристический Сеул: всё включено

Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
На этой индивидуальной экскурсии по нетуристическому Сеулу вы увидите другую сторону города. Начнем с посещения современного спального района, где узнаете об особенностях местного быта. Затем отправимся в трущобы в центре
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города, чтобы понять, как живут люди в трудных условиях. Далее посетим живописный буддистский храм, куда ходят только местные жители. На рынке попробуем традиционный куриный суп и узнаем о фитотерапии и женьшене. В завершение экскурсии вас отвезут обратно в отель или на модную улицу для продолжения прогулки

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная возможность увидеть нетуристические районы Сеула
  • 🏘️ Посещение современного спального района и трущоб
  • 🕌 Экскурсия в буддистский храм на горе
  • 🍲 Вкусный обед на рынке
  • 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле с wi-fi
Нетуристический Сеул: всё включено
Нетуристический Сеул: всё включено
Нетуристический Сеул: всё включено

Что можно увидеть

  • Современный спальный район
  • Трущобы
  • Буддистский храм
  • Рынок трав

Описание экскурсии

  • Встречу вас у отеля, и мы поедем в северную часть Сеула — посетим трущобы в центре города, где люди живут в плохих условиях.
  • Поднимемся на высоту 342м и окажемся в красивом парке. Оттуда открывается вид на горы, Сеул и самый высокий небоскрёб. Будет время для самостоятельной прогулки и чашку кофе.
  • Затем мы пообедаем на самом большом рынке. Попробуете местную рисовую бражку и экзотическую закуску, которую не все отваживаются продегустировать. Погуляем и осмотрим рынок. Здесь время будто остановилось, люди живут как в 80-90-е гг.
  • Вы побываете на одном из крупнейших рынков фитотерапии и женьшеня в Южной Корее. Как и почему он появился — поговорим при встрече.
  • Покажу спальный район, где мы живём, и расскажу об особенностях организации здешнего быта и жизни.
  • Сравним условия проживания в апартаментах и старых малоэтажных домах (без посещения квартир). По вашему желанию можете пройтись по улочкам.
  • Также я отвезу вас в живописный буддистский храм. К нему мы доберёмся по серпантинной дороге. Осмотрим сооружение и поговорим о религиозной жизни в стране.
  • В завершение выпьем кофе или чаю у меня дома на крыше в корейской семье. Посмотрите квартиру и дом, узнаете как живут простые корейцы.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige, обед на рынке, чай, кофе в корейской семье.
  • Трансфер в отель или другое место не входит в стоимость. Вызову вам такси или могу проводить до метро.
  • В автомобиле есть wi-fi, бумажная карта Сеула и вода.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин
Колин — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 749 туристов
Понимаю, как сложно найти и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
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формате живого сценария. Вы — главный герой, город — декорации, а история разворачивается шаг за шагом. Мы исследуем скрытые символы, неочевидные места и детали, которые оживают в рассказе. Я родился от смешанного брака в корейско-русской семье, гражданин Кореи. Закончил в СПб Государственную Академию сервиса и туризма. С 2010 года женат на южной кореянке. Отец двух детей. С 2012 года работаю в Южной Корее в туризме. Специализируюсь на индивидуальных и авторских экскурсиях. Порядочный, доброжелательный, аккуратный, позитивный в меру образованный, скромный:) До встречи в Стране утренней свежести!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Дарья
Спасибо Колину за такую увлекательную и необычную экскурсию, много узнали про обычный быт и жизнь корейцев, плюс интересные факты по истории, экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Колин очень интересно и легко преподносит информацию, подобраны классные локации, однозначно рекомендую эту экскурсию!
Спасибо Колину за такую увлекательную и необычную экскурсию, много узнали про обычный быт и жизнь корейцев,
Спасибо Колину за такую увлекательную и необычную экскурсию, много узнали про обычный быт и жизнь корейцев,
Спасибо Колину за такую увлекательную и необычную экскурсию, много узнали про обычный быт и жизнь корейцев,
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М
Нам крайне понравилась программа: узнали много фактов, которые удивили и являлись вишенкой на торте нашего изучения Южной Кореи. После многонедельного ознакомления с историей страны и фактов о столице до путешествия
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в какой-то момент казалось, что основной костяк необычных фактов уже исчерпан, однако во время тура Колин поделился с нами множеством любопытных вещей, о которых мы не догадывались, а также удивил показанными локациями (без спойлеров!). Сам по себе экскурсовод крайне тактичный, эрудированный, пунктуальный и профессиональный человек, с которым приятно было иметь дело. После поездки также дал личные рекомендации, куда стоит отправиться в другие дни, учитывая всё просмотренное, что также было полезно и приятно.
Я бы рекомендовала тур друзьям!

Нам крайне понравилась программа: узнали много фактов, которые удивили и являлись вишенкой на торте нашего изучения
Нам крайне понравилась программа: узнали много фактов, которые удивили и являлись вишенкой на торте нашего изучения
Колин
Колин
Ответ организатора:
🙏
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Е
Очень интересная экскурсия. Мы увидели настоящий Сеул, а не витрины торговых центров. Базар отдельная любовь!)
Колин
Колин
Ответ организатора:
🙏
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Полина
Удивительная экскурсия! Нам очень понравилось и я уверена такого больше нигде не найти! Огромное спасибо Колину, он очень интересно и увлекательно рассказывал нам о жизни простых корейцев, об их привычках
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и трудностях. Мы прошлись по практически заброшенному району прямо возле центра! Затем посмотрели спальные районы и заехали на местных рынок, который поразил нас разнообразием трав, фруктов и овощей, но так же и очень своеобразной и пугающей едой. Затем мы заехали к Колину в гости и он угощал нас очень вкусными фруктами и сладостями и общался с нами как со старыми друзьями о жизни в Корее. Нам очень понравилась экскурсия и я очень советую ее для тех, кто хочет узнать Корею со всех ее сторон 👍🏻

Удивительная экскурсия! Нам очень понравилось и я уверена такого больше нигде не найти! Огромное спасибо Колину,
Удивительная экскурсия! Нам очень понравилось и я уверена такого больше нигде не найти! Огромное спасибо Колину,
Удивительная экскурсия! Нам очень понравилось и я уверена такого больше нигде не найти! Огромное спасибо Колину,
Удивительная экскурсия! Нам очень понравилось и я уверена такого больше нигде не найти! Огромное спасибо Колину,
Удивительная экскурсия! Нам очень понравилось и я уверена такого больше нигде не найти! Огромное спасибо Колину,
Удивительная экскурсия! Нам очень понравилось и я уверена такого больше нигде не найти! Огромное спасибо Колину,
Удивительная экскурсия! Нам очень понравилось и я уверена такого больше нигде не найти! Огромное спасибо Колину,
Колин
Колин
Ответ организатора:
Благодарю☺️🙏
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П
Отличный тур с для тех, кто хочет узнать другую сторону Сеула и корейской культуры! Колин отличный гид и рассказчик. Спасибо!
Отличный тур с для тех, кто хочет узнать другую сторону Сеула и корейской культуры! Колин отличный гид и рассказчик. Спасибо!
Отличный тур с для тех, кто хочет узнать другую сторону Сеула и корейской культуры! Колин отличный гид и рассказчик. Спасибо!
Отличный тур с для тех, кто хочет узнать другую сторону Сеула и корейской культуры! Колин отличный гид и рассказчик. Спасибо!
Колин
Колин
Ответ организатора:
Благодарю☺️🙏
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Снежана
Отличная экскурсия, отличный гид и очень интересный маршрут. Однозначно рекомендую!!!
Отличная экскурсия, отличный гид и очень интересный маршрут. Однозначно рекомендую!!!
Отличная экскурсия, отличный гид и очень интересный маршрут. Однозначно рекомендую!!!
Колин
Колин
Ответ организатора:
Благодарю☺️🙏
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