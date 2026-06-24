На этой индивидуальной экскурсии по нетуристическому Сеулу вы увидите другую сторону города. Начнем с посещения современного спального района, где узнаете об особенностях местного быта. Затем отправимся в трущобы в центре
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная возможность увидеть нетуристические районы Сеула
- 🏘️ Посещение современного спального района и трущоб
- 🕌 Экскурсия в буддистский храм на горе
- 🍲 Вкусный обед на рынке
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле с wi-fi
Что можно увидеть
- Современный спальный район
- Трущобы
- Буддистский храм
- Рынок трав
Описание экскурсии
- Встречу вас у отеля, и мы поедем в северную часть Сеула — посетим трущобы в центре города, где люди живут в плохих условиях.
- Поднимемся на высоту 342м и окажемся в красивом парке. Оттуда открывается вид на горы, Сеул и самый высокий небоскрёб. Будет время для самостоятельной прогулки и чашку кофе.
- Затем мы пообедаем на самом большом рынке. Попробуете местную рисовую бражку и экзотическую закуску, которую не все отваживаются продегустировать. Погуляем и осмотрим рынок. Здесь время будто остановилось, люди живут как в 80-90-е гг.
- Вы побываете на одном из крупнейших рынков фитотерапии и женьшеня в Южной Корее. Как и почему он появился — поговорим при встрече.
- Покажу спальный район, где мы живём, и расскажу об особенностях организации здешнего быта и жизни.
- Сравним условия проживания в апартаментах и старых малоэтажных домах (без посещения квартир). По вашему желанию можете пройтись по улочкам.
- Также я отвезу вас в живописный буддистский храм. К нему мы доберёмся по серпантинной дороге. Осмотрим сооружение и поговорим о религиозной жизни в стране.
- В завершение выпьем кофе или чаю у меня дома на крыше в корейской семье. Посмотрите квартиру и дом, узнаете как живут простые корейцы.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige, обед на рынке, чай, кофе в корейской семье.
- Трансфер в отель или другое место не входит в стоимость. Вызову вам такси или могу проводить до метро.
- В автомобиле есть wi-fi, бумажная карта Сеула и вода.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 749 туристов
Понимаю, как сложно найти и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Колину за такую увлекательную и необычную экскурсию, много узнали про обычный быт и жизнь корейцев, плюс интересные факты по истории, экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Колин очень интересно и легко преподносит информацию, подобраны классные локации, однозначно рекомендую эту экскурсию!
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М
Нам крайне понравилась программа: узнали много фактов, которые удивили и являлись вишенкой на торте нашего изучения Южной Кореи. После многонедельного ознакомления с историей страны и фактов о столице до путешествия
Колин
Ответ организатора:
🙏
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Е
Очень интересная экскурсия. Мы увидели настоящий Сеул, а не витрины торговых центров. Базар отдельная любовь!)
Колин
Ответ организатора:
🙏
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Удивительная экскурсия! Нам очень понравилось и я уверена такого больше нигде не найти! Огромное спасибо Колину, он очень интересно и увлекательно рассказывал нам о жизни простых корейцев, об их привычках
Колин
Ответ организатора:
Благодарю☺️🙏
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П
Отличный тур с для тех, кто хочет узнать другую сторону Сеула и корейской культуры! Колин отличный гид и рассказчик. Спасибо!
Колин
Ответ организатора:
Благодарю☺️🙏
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Отличная экскурсия, отличный гид и очень интересный маршрут. Однозначно рекомендую!!!
Колин
Ответ организатора:
Благодарю☺️🙏
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