Феерическое шоу в Сеуле, где живые картины сочетаются с K‑Pop танцами и медиа‑артом, создавая неповторимый опыт для зрителей.
Описание билетаОткройте для себя обновлённое и ещё более яркое шоу The Painters — уникальное в своём роде представление, сочетающее живое создание картин, инновационное медиа‑искусство и зажигательные K‑Pop танцы. Спектакль полностью обновили и снова представили зрителям. Когда живопись оживает На сцене 4–8 актёров, внешне напоминающих K‑Pop айдолов, создают перед вашими глазами всемирно известные шедевры — такие как «Сотворение Адама» Микеланджело, «Автопортрет» Винсента ван Гога и «Поцелуй» Густава Климта. Каждая работа сопровождается эффектной хореографией и живым рисованием. Эффект полного погружения Зрелищные трёхмерные образы, современная медиа‑графика, танцы в городском стиле и лёгкий юмор создают неповторимый микс эмоций. Это единственное арт‑шоу в мире, которое раскрывает процесс создания произведений искусства так драматично, красиво и увлекательно. Мировое признание Шоу The Painters стало сенсацией в Азии и не только — 133 города, 19 стран, в том числе в Японии, Китае и на Тайване, встретили его с восторгом. Важная информация: Важно знать перед посещением:
- Вход бесплатный для детей в возрасте от 2 до 3 лет (дети младше 2 лет не допускаются на шоу).
- Ваш ваучер действителен только на выбранную дату и время.
- Пожалуйста, приходите не позднее чем за 15 минут до начала представления.
Что включено
- Билет на шоу The Painters
- Ваучер в Lotte Mart (действителен до 31 декабря)
Что не входит в цену
- Личные расходы
1st floor of Kyunghyang Art Hill, 3, Jeongdong-gil, Jung-gu, Seoul
М
Маша
18 июн 2025
Мне очень понравилось представление! Исполнители невероятно талантливы, а моменты общения с залом были просто потрясающими. И музыка… Боже мой! Если вы, как и я, любите музыку, то композиции, подобранные для номеров, произведут на вас сильнейшее впечатление! Очень рекомендую! Огромная благодарность всей команде за их труд и талант. Да благословит вас Бог!
К
Кирен
4 мая 2025
Потрясающее шоу, а художники — настоящие мастера своего дела. Это один из тех опытов, которые обязательно стоит пережить в Сеуле!
Д
Дмитрий
9 мар 2025
Отличное соотношение цены и качества! Необычный опыт, который сочетает великолепное художественное мастерство, юмор и отличное взаимодействие с публикой.
