Полезная информация о Сеуле

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Местное время в Сеуле
05:1057
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЮжная Корея
Название городаСеул
По-английскиSeoul
Это столицаСеул является столицей Южной Кореи
Население города10 349 312 чел.
АэропортыИнчеон ICN, Гимпо GMP, Seoul AB SSN
Часовой поясAsia/Seoul
Средняя высота38 м. от уровня моря

Где находится Сеул на карте

Сеул фото города
Сеул

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