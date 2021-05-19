Полезная информация о Сеуле
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Местное время в Сеуле
05:1057
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Южная Корея
|Название города
|Сеул
|По-английски
|Seoul
|Это столица
|Сеул является столицей Южной Кореи
|Население города
|10 349 312 чел.
|Аэропорты
|Инчеон ICN, Гимпо GMP, Seoul AB SSN
|Часовой пояс
|Asia/Seoul
|Средняя высота
|38 м. от уровня моря
Где находится Сеул на карте
Сеул
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