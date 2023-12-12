Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio

Индивидуальная экскурсия в Сеуле

Постичь философию бренда, увидеть сборку автомобилей роботом и провести тест-драйв

Концепция Hyundai Motor Studio Goyang звучит как «новый путь к мобильности».

Что это означает и как воплощается в реальность? За ответами мы отправимся в экспериментальный тематический парк-музей Hyundai. Там вы увидите самые интересные автомодели и поймёте философию бренда. Понаблюдаете за сборкой автомобиля роботом и сможете поучаствовать в различных тест-драйвах.
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
Ближайшие даты:
12
дек
13
дек
14
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15
дек
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Описание

Что вас ожидает

Из Сеула мы отправимся в город Коян, где находится автомобильный тематический парк Hyundai. Вы:

  • Познакомитесь с самыми интересными автомобилями марки
  • Увидите произведения искусства, воплощающие философию Hyundai Motor Company
  • Узнаете о развитии и концепции бренда Hyundai
  • Понаблюдаете за сборкой автомобиля роботом
  • Сможете рассмотреть, потрогать и проверить желаемое авто с помощью тест-драйва: Beginner Drive для начинающих водителей и Heritage Drive — тест-драйв классических автомобилей

Организационные детали

  • Я буду не только вашим гидом, но и переводчиком
  • Дополнительно оплачивается вход в автопарк — $10 с человека
  • Экскурсия возможна с детьми от 15 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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