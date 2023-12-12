Постичь философию бренда, увидеть сборку автомобилей роботом и провести тест-драйв
Концепция Hyundai Motor Studio Goyang звучит как «новый путь к мобильности».
Что это означает и как воплощается в реальность? За ответами мы отправимся в экспериментальный тематический парк-музей Hyundai. Там вы увидите самые интересные автомодели и поймёте философию бренда. Понаблюдаете за сборкой автомобиля роботом и сможете поучаствовать в различных тест-драйвах.
Что это означает и как воплощается в реальность? За ответами мы отправимся в экспериментальный тематический парк-музей Hyundai. Там вы увидите самые интересные автомодели и поймёте философию бренда. Понаблюдаете за сборкой автомобиля роботом и сможете поучаствовать в различных тест-драйвах.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Из Сеула мы отправимся в город Коян, где находится автомобильный тематический парк Hyundai. Вы:
- Познакомитесь с самыми интересными автомобилями марки
- Увидите произведения искусства, воплощающие философию Hyundai Motor Company
- Узнаете о развитии и концепции бренда Hyundai
- Понаблюдаете за сборкой автомобиля роботом
- Сможете рассмотреть, потрогать и проверить желаемое авто с помощью тест-драйва: Beginner Drive для начинающих водителей и Heritage Drive — тест-драйв классических автомобилей
Организационные детали
- Я буду не только вашим гидом, но и переводчиком
- Дополнительно оплачивается вход в автопарк — $10 с человека
- Экскурсия возможна с детьми от 15 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 44 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Анжела. Я живу в Сеуле больше 20 лет и люблю этот город настоящей нетуристической любовью. Работаю гидом с 2014 года. Провожу обзорные, тематические и гастрономические экскурсии. С нетерпением жду нашей встречи!
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