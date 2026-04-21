Описание тура
Почувствуйте ритм Сеула, романтику Пусана и магию острова Чеджу. Вы увидите неоновые улицы, древние храмы и водопады с вулканическими пляжами. Вас ждут рынки стритфуда, K-поп атмосфера, косметика и шоппинг, свежайшие морепродукты и сочные мандарины. Полное погружение в настоящую Корею без хлопот.
Посетите три жемчужины Южной Кореи за один тур.
- Контраст эпох в Сеуле — прогуляться по, а через час пройтись по тихим тропам дворца Чхандоккун в ханбоках.
- Безумный рынок Мендон — попробовать кимчхи, ттокпокки и живого осьминога (саннакчи) под крики торговок
- Пусанский закат у моря — встретить закат у храма Хэдон Йонгунса, стоящего на скалах на обрыве на берегу моря.
- Цветастая деревушка Гамчхон — прогулка по разноцветным домикам с видом на рыбацкий порт и арт-инсталляции.
- Чеджу — ветер и базальт — вдохнуть запах вулкана и посмотреть на море с кратера Ильчубонг, увидеть чайные плантации, проехать кругом весь остров, наесться сочных мандаринов.
- Корейское спа (чимчильбан) — парить в полумесячных куполах при 80C, и париться в жаркой сауне.
- Ночной Пусан в огнях — сидеть у моста Кванган, под которым включается лазерное шоу с музыкой Bts и танцующими фонтанами.
- Ночь в настоящем ханоке — спать на тёплых ондолях под шелест бумажных окон, а утром пить чай из персиковой сливы во внутреннем дворике с вековой сосной.
- Шопинг-марафон в Сеуле — скупиться на крытом рынке Тондэмун до 4 утра, а днём выловить люксовый винтаж в Итхэвоне и уникальный дизайн в Сонсу-дон.
- Канатная дорога в Пусане — пролететь над скалами и бирюзовыми волнами до парка Йондусан, а на обратном пути застать закат, когда море становится золотым под ногами.
Программа тура по дням
День прилета, Сеул
Аньен асейо, Корея!
Сегодня стартует наше путешествие по этой
удивительной стране. Прилететь можно в любое время.
Тур начинается со встречи всех участников в аэропорту
Сеула, где нас будет жать трансфер до отеля.
Заселяемся в традиционный дом-ханок в центре
Сеула. Деревянные двери, теплые полы - ондоль,
настоящие футоны на полу и по утрам чай во
внутреннем дворике.
Прогуляемся по району, где живем - это старинный
район знати Букчон с корейскими традиционными
домами, которым по 600 лет и более. Найдем
открыточный вид на Сеул, традиционную чайную.
Прогуляемся в окрестностях Ангука, где перекусим вкусным раменом со звездой Мишлен.
Исторический день в Сеуле
Нас ждет главный королевский дворец Кенбоккун, но
посещать мы его будем облачившись в традиционные
корейские костюмы - ханбоки.
Посоу изучим центральную площадь Кванхвамун,
памятник короля Седжонга Великого, прогуляемся по
ручью Чонгечхон и дойдем до торгового квартала
Мендон с уличной едой и шоппингом.
После обеда доберемся до исторического района
мастеров и торговцев Инсадон, где продаются
сувениры любой вкус. Палочки для еды, веера,
нефритовые украшения, шкатулки с перламутром, и
даже современные ханбоки.
На ужин заглянем в корейское барбекю, где отведаем
местный самгепсаль, рисовое вино макколи или соджу.
Поезд в Пусан
Отправление на поезде в город Пусан.
Дорога займет около 3-4 часов.
По приезду в Пусан заселимся в наш отель прямо
у одного из пляжей города, и отправимся гулять.
Время отдохнуть после первых насыщенных дней и
насладиться атмосферой приморского города.
Пообедаем свежайшими морепродуктами, а на закате
устроим пикник на пляже.
Самое важное в Пусане
С утра отправляемся в знаменитый цветастый район
Гамчхон, находящийся на холме, где находятся
мастерские, инсталляции, граффити с Бтс, статуэтки
Маленького принца и много рисунков котов.
Дальше нас ждет парк, откуда виден Пусан с высоты.
По желанию можно пройтись по мосту, парящему над
морем, а после этого будет поездка на канатной
дороге над морем с безумными видами.
На ужин заглянем на традиционный рыбный рынок
со свежайшими морепродуктами.
Самое красивое в Пусане
С утра отправляемся погулять по парку Орюкдо на юге
Пусана. Здесь есть красивое место - стеклянный
прозрачный выступ над скалами и морем Skywalk.
После обеда увидим самый красивый храм всей
Южной Кореи, находящийся на скалах. Здесь можно
загадать желание и подвесить небесный фонарик.
А после испытаем удачу и возможно прокатимся на
знаменитых цветных трамвайчиках вдоль моря. (На
них очень сложно купить билеты, солд-ауты за месяц-
полтора, не гарантировано).
Перелет на Чеджу
С утра нас ждет перелет на остров Чеджу,
сокровищницу природных достопримечательностей и
жемчужину страны.
Сегодня весь день мы проведем исследуя остров на
машине - чтобы успеть добраться до всех важных и
интересных мест.
После завтрака мы отправимся с вами на пляж Хамдок,
прогуляемся и выпьем кофе с видом на море. Черный
базальт и арочный мост, соединяющийся с пристанью,
откуда можно любоваться на море.
Увидим много каменных дедуль - Чусан Чолли -
лавовые камни сформировались, когда из горы
Халласан к побережью полилась лава. Тогда и
появились каменные столбы в форме кубов и
многоугольников различных размеров, после этого их
признали символом и оберегом острова.
Прогуляемся к пику Сонсан Ильчульбон - скала с
огромным кратером, образовавшаяся около 100 тысяч
лет назад. Будет возможность подняться на скалу, чтобы
посмотреть с высоты на залив.
Если получится, застанем женщин-ныряльщиц хенё.
Это исконная традиция острова и занимаются нырянием
и добычей морепродуктов только женщины.
Исследуем Чеджу
Сегодня едем смотреть юг острова. Это водопады
Чонбан, Чхончжиён и Чхончжеён, они являются
тремя самыми крупными водопадами острова, а
водопад Чонбан первый в Азии водопад, который
ниспадает прямо в океан. Далее мы прогуляемся до
скалы Ведольге и Маяка. Скала Ведольге образовалась
более полутора миллионов лет назад в результате
вулканического извержения, когда потоки лавы,
застывая, меняли очертания острова.
Заедем на лавовый пляж Чусанджеолидае, который
знаменит своими обсидиановыми и вулканическими
колоннами. Десятки сотен идеально правильных
шестиугольников уходят в бескрайнее синее море.
Закончим мы наш день на традиционном рынке
уличной еды Тонмун. Рынок имеет уже очень длинную
историю, он был сформирован здесь во времена
Освобождения после августа 1945 года.
На рынке можно попробовать блюда традиционной
корейской кухни: пинтток, омегитток, цитрусовые
фрукты острова Чечжудо халлабоны и другие продукты, которые можно найти только на Чеджу.
Еще один день на Чеджу
Сегодня посетим чайную фабрику, известную своей
матча-продукцией и десертами. Сделаем фото в чайных
полях, которые раскинулись вокруг фабрики на гектары,
и вообще посвятим этот день неспешному изучению
Чеджу.
Увидим еще десяток Чусан Чолли, с которыми сделаем
фото. Они расположены буквально по всему острову,
оберегая его.
И отправимся осматривать восточное побережье
острова, которое буквально усыпано ветряками.
По длинной набережной петляет дорога, открываются
живописные виды на скалистый берег, повсюду лодки
рыбаков, чайки, и выброшенные на берег ракушки.
Соленый ветер и свобода от туристов.
Закат встретим на пляже Хепдже, который у меня
ассоциируется с влюбленностью в остров. Идеальное
завершение дня и поездки на Чеджу
Перелет в Сеул
Сегодня с утра нас ждет перелет в Сеул, а далее
свободный день для шоппинга, или для того, что
захочется еще сделать или увидеть в Сеуле.
Возможно, это будет район Сонгсу с поп-ап магазинами
брендов и бутиками, или, возможно, гора Намсан с
телебашней, или даже район Каннам со статуей Гангнам
стайла и библиотекой Стафилд. Решать только вам, а я
поделюсь гайдом по интересным локациям в Сеуле.
Последняя ночь в Сеуле. Отель 3.
Прощание с Кореей
Прощальный грустный день. Будем много обниматься
и возможно плакать, ведь за эту поездку мы успели
стать хорошими тревел-бадди. И кто знает, в какой
стране мы увидимся вновь?
Рейс можно брать на любое время дня.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Сеуле 2 ночи в настоящем традиционном ханоке, с теплым полом ондоль, на классических футонах на полу
- Проживание в Пусане и на Чеджу в отелях уровня 3, размещение по 2 человека в номере
- Проживание в Сеуле последнюю ночь в отеле 3, по 2 человека
- Традиционные корейские завтраки
- Групповой трансфер из/в аэропорт в день начала и конца тура (строго под рекомендованные рейсы)
- Поезд Сеул-Пусан
- Проезды на общественном транспорте
- Внутренние перелеты Пусан-Чеджу, Чеджу-Сеул
- Трансферы/такси при внутренних перелетах
- Автомобиль на Чеджу только для нас
- Помощь в подборе билетов, а также личное сопровождение на протяжении всей поездки
- Оформление Кета (разрешение на въезд) в подарок
- Входные билеты во все локации по маршруту
- Фото и видео из поездки
- Посещение храмов и достопримечательностей
- Аренда традиционного ханбока
- Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Перелет из вашего города до Сеула и обратно
- Питание, кроме завтраков
- Личные покупки и сувениры
О чём нужно знать до поездки
Это путешествие я собирала по крупицам, чтобы вы прочувствовали Корею не как турист, а как герой дорамы. Ханок это мой личный фаворит: хозяева дома наливают утренний чай и рассказывают легенды района. А шопинг в Сеуле мы специально разбили на два дня — иначе невозможно унести ноги после Тондэмуна и Мендона.
Если останутся вопросы по питанию, трансферам или чему угодно - пишите, я на связи.
Ваше приключение начинается здесь!
Пожелания к путешественнику
Физическая подготовка. Тур включает много пеших прогулок (до 15 км в день), подъёмы к храмам и по магазинам. Убедитесь, что вам комфортно проводить целый день на ногах.
Обувь и одежда, только удобные варианты. На Чеджу бывает ветрено, нужна легкая куртка накинуть. В ханоке спите на полу (ондаль), возьмите носки или тапочки.
Перелёты включены: два внутренних рейса. Вес багажа ограничен (до 15 кг).
Традиционное жильё имеет нюансы. В ханоке нет высоких кроватей, завтрак скромный (корейский). Соблюдайте тишину после 22:00, обувь снимайте при входе. Ванная комната очень скромная, буквально над раковиной душевая лейка, как традиционно жили корейцы.
Этикет важен: при посещении храмов плечи и колени должны быть прикрыты. В чимчильбане (спа) обязательны раздевание и общая женская/мужская зона, подготовьтесь морально.
Питание: корейская кухня острая. Если аллергия или вегетарианство, предупредите заранее. С собой возьмите привычные снеки и лекарства.
Документы: загранпаспорт (срок не менее 6 месяцев), электронное разрешение K-Eta (оформляю я для вас заранее, будет список вопросов).
Без этих условий поездка может быть дискомфортной. Мы ждём активных, любопытных и готовых к культуре гостей!
Визы
Для граждан Рф для въезда нужно электронное разрешение на въезд Кета, я ее оформляю своим туристам бесплатно в подарок
Для граждан других стран нужна виза, самостоятельное оформление, помощь с документами