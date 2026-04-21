9 день

Перелет в Сеул

Сегодня с утра нас ждет перелет в Сеул, а далее

свободный день для шоппинга, или для того, что

захочется еще сделать или увидеть в Сеуле.

Возможно, это будет район Сонгсу с поп-ап магазинами

брендов и бутиками, или, возможно, гора Намсан с

телебашней, или даже район Каннам со статуей Гангнам

стайла и библиотекой Стафилд. Решать только вам, а я

поделюсь гайдом по интересным локациям в Сеуле.

Последняя ночь в Сеуле. Отель 3.

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