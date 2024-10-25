Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Сеуле на русском языке, цены от $2 225. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Билеты 11 дней Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре Начало: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, до 12:00 «Его деревянные дорожки проведут нас через заросли камелий, вдоль вековых деревьев и причудливых камней, к обзорной площадке с видом на висячий мост Кванан» $ 2 890 за билет 🚗 На машине Авторский тур 8 дней Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан Отправьтесь в незабываемое осеннее путешествие по Южной Корее! Сеул и Пусан ждут вас с яркими красками, буддийскими храмами и восхитительными видами Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00 «Узнаем о традициях, истории и увидим главные достопримечательности» $ 2 225 за человека 🚗 На машине Авторский тур 10 дней Семейное путешествие: Сеул, Сокчхо и Чеджудо - культура, природа и отдых Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо Начало: Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва... «В кафе попробуем национальную кухню, а за обедом гид расскажет про главные достопримечательности» 189 998 ₽ за человека Все туры Сеула

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Обзорные»

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