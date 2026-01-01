Тур-погружение в Корею в мини-группе: Сеул и кофейный Каннын, культура и история, день в храме

Сделать фото в национальных костюмах, устроить барбекю под звёздами и прочувствовать энергию страны
Приглашаем вас в насыщенное путешествие по Корее. Я живу здесь более 6 лет, а мой муж — южнокореец, говорящий по-русски.

С нами вы не только увидите достопримечательности, но и погрузитесь в
историю, ощутите атмосферу динамичного и современного Сеула, попробуете specialty-кофе в Канныне и прогуляетесь по живописному зимнему лесу.

Проведёте целый день в буддийском храме, где у вас будет возможность побыть в тишине, отдохнуть от суеты и гаджетов.

Пройдётесь по стильным и творческим районам столицы, заглянете в иммерсивный медиа-арт музей, где соединяются свет, звук и ароматы.

Полюбуетесь зимними морскими пейзажами, побываете у ручья, украшенного традиционными фонарями в честь Лунного нового года.

Никаких скучных лекций и сухих фактов, погружать в жизнь Кореи мы будем через яркие образы и живые локации.

Описание тура

Организационные детали

Советуем оформлять страховку на все дни путешествия. Наш тур не экстремальный, но будет зима (скользко, холодно, вирусы), и без страхования медицина в Корее дорогая, поэтому лучше не рисковать и сделать страховку заранее в России.
В Корее зима холодная, поэтому обязательно возьмите теплую одежду и удобную обувь. На дни примерки традиционных платьев, пребывания в храме и похода в лес советуем надеть термобельё (можно купить прям в Корее в Uniqlo), чтобы не замерзнуть.
Возьмите с собой рюкзаки, так как мы постараемся оставить ваши чемоданы в Сеуле на дни поездки в Пхёнчхан и Сеул.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение и приветственный ужин

Мы встретим вас в аэропорту и организуем комфортный трансфер в отель. День проведём в спокойном ритме, чтобы вы смогли отдохнуть после дороги. Вместе решим все организационные вопросы: оформим сим-карту, транспортную и туристическую банковские карты, обменяем деньги по выгодному курсу и без спешки заселимся в отель.

Вечером соберёмся на приветственный ужин. Познакомимся ближе: русская девушка-гид, живущая в Корее более 6 лет, и её супруг-кореец, лицензированный гид, свободно говорящий по-русски, расскажут о стране и ответят на все вопросы.

2 день

Прогулка по вечернему Сеулу, здание мэрии, королевский дворец, телебашня и прогулка вдоль ручья

Утро оставим свободным, чтобы вы смогли выспаться, восстановиться после дороги и неспешно прогуляться по окрестностям отеля. После обеда отправимся открывать магию дневного и вечернего Сеула.

Заглянем в здание Сеульской мэрии, где расположен крупнейший в мире вертикальный сад. Выпьем кофе в обсерватории с видом на один из королевских дворцов и поднимемся на телебашню, чтобы насладиться лучшей панорамой города. Затем прогуляемся вдоль ручья, украшенного традиционными фонарями в честь Лунного нового года, и попробуем ароматную зимнюю уличную еду, которую так любят жители столицы.

3 день

Королевский дворец, традиционное чаепитие и фотосессия в национальных костюмах

Этот день посвятим глубокому, но лёгкому для восприятия погружению в историю страны. Без сухих лекций расскажем о главном — через живые образы, традиции и знаковые места.

Посетим главный королевский дворец, отправимся в один из красивейших буддийских храмов столицы и устроим традиционное чаепитие с корейскими сладостями. Примерим ханбоки — национальные костюмы — и проведём профессиональную фотосессию в атмосфере старинной деревни.

Вечером оставим время для отдыха и прогулок. Каждый сможет выбрать занятие по душе: пройтись по магазинам, посетить спа или сауну. Мы подскажем лучшие места с учётом ваших интересов.

4 день

Прибытие в Канвондо и день в буддийском храме

На скоростном поезде отправимся в самую зимнюю провинцию Кореи — Канвондо, где проходила Олимпиада-2018. Проведём сутки в буддийском храме, расположенном на территории национального парка «Одэсан». Нас ждёт уникальный опыт: ранний подъём и ранний отход ко сну, простая, но удивительно вкусная храмовая еда, прогулки по заснеженной территории и возможность провести время в полной тишине, вдали от города и гаджетов.

Посетим живописные локации, где снимали культовую дораму «Гоблин». Молитвы останутся делом личного выбора — это будет мягкое и деликатное погружение в духовную сторону Кореи.

5 день

Поход по зимнему лесу и барбекю под звёздами

Сегодня совершим лёгкий зимний поход протяжённостью 3–4 часа по живописному лесу, где можно будет насладиться чистым воздухом и красотой заснеженных троп. Во время прогулки устроим обед прямо в горах — с горячим рамёном и простыми, но вкусными походными блюдами в корейском стиле.

После возвращения заселимся в современный пансион с уютными отдельными домиками. Вечером соберёмся на ужин под открытым небом: приготовим корейское барбекю на свежем воздухе и проведём вечер под звёздным небом.

6 день

Каннын: прогулки у моря и specialty-кофе

Отправимся в Каннын — город, который корейцы называют кофейным сердцем страны. Здесь будем пить настоящий specialty-кофе с видом на синее зимнее море и стройные сосны. Прогуляемся по живописным пляжам и посетим один из самых известных иммерсивных медиа-арт музеев — пространство, где свет, звук, движение и ароматы соединяются в единое художественное действие.

К вечеру вернёмся в Сеул.

7 день

Креативные районы Сеула и прощальный ужин

Последний день посвятим современному, стильному и вдохновляющему Сеулу. Отправимся исследовать креативные районы столицы, где архитектура, искусство и дизайн переплетаются с атмосферой уютных кафе и концептуальных магазинов.

Вечером соберёмся на прощальный ужин. Подведём итоги путешествия, вспомним самые яркие моменты, поделимся впечатлениями и обменяемся контактами, чтобы сохранить связь с новой компанией единомышленников.

8 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу. До новых встреч в Корее!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2645
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обед или ужин каждый день
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на поезд из Каннына в Сеул, безлимитный проездной на 7 дней для поездок по Сеулу
  • Входные билеты на объекты экскурсий, на канатную дорогу
  • Сопровождение двух русскоязычных гидов (россиянка и южнокореец)
  • Помощь в оформлении К-ETA
Что не входит в цену
  • Билеты до Сеула и обратно
  • Питание вне программы - $10-25
  • Чай/кофе и десерты в кофейных и чайных по маршруту ~$3-10
  • Уличная еда, перекусы ~$1-10
  • Сим-карта - $20-30
  • К-ETA ~$7
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон или Гимпо, время встречи зависит от времени прибытия вашего рейса
Завершение: Сеул, аэропорт Инчхон или Гимпо, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ксения
Ксения — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 317 туристов
Привет! Меня зовут Ксения. Я в Корее уже более 5 лет, получила здесь степень магистра коммуникаций. Успела пожить в трёх городах страны и много-много путешествовала. С детства люблю историю и изобразительное искусство. С нетерпением жду нашей встречи.

