Описание тура
Организационные детали
Советуем оформлять страховку на все дни путешествия. Наш тур не экстремальный, но будет зима (скользко, холодно, вирусы), и без страхования медицина в Корее дорогая, поэтому лучше не рисковать и сделать страховку заранее в России.
В Корее зима холодная, поэтому обязательно возьмите теплую одежду и удобную обувь. На дни примерки традиционных платьев, пребывания в храме и похода в лес советуем надеть термобельё (можно купить прям в Корее в Uniqlo), чтобы не замерзнуть.
Возьмите с собой рюкзаки, так как мы постараемся оставить ваши чемоданы в Сеуле на дни поездки в Пхёнчхан и Сеул.
Программа тура по дням
Встреча, заселение и приветственный ужин
Мы встретим вас в аэропорту и организуем комфортный трансфер в отель. День проведём в спокойном ритме, чтобы вы смогли отдохнуть после дороги. Вместе решим все организационные вопросы: оформим сим-карту, транспортную и туристическую банковские карты, обменяем деньги по выгодному курсу и без спешки заселимся в отель.
Вечером соберёмся на приветственный ужин. Познакомимся ближе: русская девушка-гид, живущая в Корее более 6 лет, и её супруг-кореец, лицензированный гид, свободно говорящий по-русски, расскажут о стране и ответят на все вопросы.
Прогулка по вечернему Сеулу, здание мэрии, королевский дворец, телебашня и прогулка вдоль ручья
Утро оставим свободным, чтобы вы смогли выспаться, восстановиться после дороги и неспешно прогуляться по окрестностям отеля. После обеда отправимся открывать магию дневного и вечернего Сеула.
Заглянем в здание Сеульской мэрии, где расположен крупнейший в мире вертикальный сад. Выпьем кофе в обсерватории с видом на один из королевских дворцов и поднимемся на телебашню, чтобы насладиться лучшей панорамой города. Затем прогуляемся вдоль ручья, украшенного традиционными фонарями в честь Лунного нового года, и попробуем ароматную зимнюю уличную еду, которую так любят жители столицы.
Королевский дворец, традиционное чаепитие и фотосессия в национальных костюмах
Этот день посвятим глубокому, но лёгкому для восприятия погружению в историю страны. Без сухих лекций расскажем о главном — через живые образы, традиции и знаковые места.
Посетим главный королевский дворец, отправимся в один из красивейших буддийских храмов столицы и устроим традиционное чаепитие с корейскими сладостями. Примерим ханбоки — национальные костюмы — и проведём профессиональную фотосессию в атмосфере старинной деревни.
Вечером оставим время для отдыха и прогулок. Каждый сможет выбрать занятие по душе: пройтись по магазинам, посетить спа или сауну. Мы подскажем лучшие места с учётом ваших интересов.
Прибытие в Канвондо и день в буддийском храме
На скоростном поезде отправимся в самую зимнюю провинцию Кореи — Канвондо, где проходила Олимпиада-2018. Проведём сутки в буддийском храме, расположенном на территории национального парка «Одэсан». Нас ждёт уникальный опыт: ранний подъём и ранний отход ко сну, простая, но удивительно вкусная храмовая еда, прогулки по заснеженной территории и возможность провести время в полной тишине, вдали от города и гаджетов.
Посетим живописные локации, где снимали культовую дораму «Гоблин». Молитвы останутся делом личного выбора — это будет мягкое и деликатное погружение в духовную сторону Кореи.
Поход по зимнему лесу и барбекю под звёздами
Сегодня совершим лёгкий зимний поход протяжённостью 3–4 часа по живописному лесу, где можно будет насладиться чистым воздухом и красотой заснеженных троп. Во время прогулки устроим обед прямо в горах — с горячим рамёном и простыми, но вкусными походными блюдами в корейском стиле.
После возвращения заселимся в современный пансион с уютными отдельными домиками. Вечером соберёмся на ужин под открытым небом: приготовим корейское барбекю на свежем воздухе и проведём вечер под звёздным небом.
Каннын: прогулки у моря и specialty-кофе
Отправимся в Каннын — город, который корейцы называют кофейным сердцем страны. Здесь будем пить настоящий specialty-кофе с видом на синее зимнее море и стройные сосны. Прогуляемся по живописным пляжам и посетим один из самых известных иммерсивных медиа-арт музеев — пространство, где свет, звук, движение и ароматы соединяются в единое художественное действие.
К вечеру вернёмся в Сеул.
Креативные районы Сеула и прощальный ужин
Последний день посвятим современному, стильному и вдохновляющему Сеулу. Отправимся исследовать креативные районы столицы, где архитектура, искусство и дизайн переплетаются с атмосферой уютных кафе и концептуальных магазинов.
Вечером соберёмся на прощальный ужин. Подведём итоги путешествия, вспомним самые яркие моменты, поделимся впечатлениями и обменяемся контактами, чтобы сохранить связь с новой компанией единомышленников.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу. До новых встреч в Корее!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2645
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обед или ужин каждый день
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на поезд из Каннына в Сеул, безлимитный проездной на 7 дней для поездок по Сеулу
- Входные билеты на объекты экскурсий, на канатную дорогу
- Сопровождение двух русскоязычных гидов (россиянка и южнокореец)
- Помощь в оформлении К-ETA
Что не входит в цену
- Билеты до Сеула и обратно
- Питание вне программы - $10-25
- Чай/кофе и десерты в кофейных и чайных по маршруту ~$3-10
- Уличная еда, перекусы ~$1-10
- Сим-карта - $20-30
- К-ETA ~$7
- Страховка