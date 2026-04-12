Описание тура
Приглашаем вас посетить Южную Корею в знаменитый и долгожданный всеми корейцами сезон - танпхун. Время, когда клены окрашиваются в красный цвет и вся природа обретает такое буйство красок, от которого теряешь голову. Национальные парки и дворцовые комплексы, городские сады и просто бульвары. Все находится во власти оранжево-красной стихии. Тур в Южную Корею отлично сбалансирован по части достопримечательностей. Нам будет чем порадовать, как любителей природы, так и ценителей городских прогулок. Динамичные ритмы Сеула, с его неоновыми огнями, брендами и ритмами k-pop. Тишина и шепот ветра на склонах гор. Художественность и поэтичность корейских сосен и нежность прибоя. И конечно же, корейская кухня. Гастрономические эксперименты и открытия удивят многих гурманов.
Маршрут тура: Сеул — Daedunsan — Naejangsan — Пусан
Этот тур подойдет Вам, если:
Вы хотите увидеть Южную Корею в самое красивое время года. Когда города, парки и горные тропы окрашиваются в глубокие оттенки красного и золота, создавая почти нереальные пейзажи.
Вам близко сочетание динамики и тишины. Когда день может начаться в ритме Сеула, а завершиться среди горных склонов или у моря, в спокойствии и умиротворении.
Цените продуманные маршруты и комфорт. Где логистика выстроена заранее, перемещения не утомляют, а каждый день складывается в цельную и гармоничную картину путешествия.
Хотите прожить страну глубже, чем через экскурсии. Почувствовать её ритм, культуру и атмосферу — без спешки и без ощущения туристического потока.
Важны редкие и сезонные впечатления. И вы понимаете ценность поездки именно в тот короткий период, когда страна раскрывается особенно ярко.
Программа тура по дням
Сеул
Встреча группы - Пешеходная прогулка по району Myeong-dong - Стрит-фуд
14:00 Прибытие участников путешествия в Сеул. Встреча c гидом в зоне прилета аэропорта Инчхон. Покупка местных сим-карт, подключение интернета, обмен валюты. Трансфер на комфортабельном микроавтобусе в отель. Заселение, небольшой отдых. 17:00Окунитесь в яркую атмосферу Сеула во время прогулки по району Мендон — месту, где город никогда не засыпает. Вас ждёт оживлённые пешеходные улицы, наполненные ароматами стрит-фуда, витринами модных брендов и сиянием неоновых огней. Здесь всё словно в движении: лица, краски, звуки — настоящий калейдоскоп жизни мегаполиса.
Мы сделаем приятную паузу в уютном ресторане, где за ужином вы сможете расслабиться, поделиться первыми впечатлениями, обсудить планы на путешествие и ближе познакомиться с участниками группы.
20:00 После насыщенного вечера — возвращение в отель и отдых.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Сеул
Мэрия Сеула - Дворец Кёнбоккун - Дворец Чхангёнгун - Деревня Букчон
8-30 Завтрак. В 9-30 отправляемся на осмотр дворцовых комплексов Сеула. Вы побываете в двух самых больших и красивых: Кёнбоккун и Чхангёнгун. На их территории расположилось большое количество традиционных корейских построек в окружении красивого ландшафтного дизайна.
15:00 Далее вас ждёт прогулка по атмосферным улочкам этнографической деревни Букчон — месту, где словно замирает время. Этот район, расположенный рядом с королевскими дворцами, позволяет заглянуть в повседневную жизнь старого Сеула и почувствовать его подлинный дух.
Вы пройдёте среди традиционных домов ханок — с изящной черепичной кровлей, уютными внутренними двориками и особой гармонией пространства. Мы обязательно заглянем внутрь некоторых из них, чтобы вы могли ближе ощутить атмосферу корейского быта.
Сегодня Букчон — это ещё и центр творчества: здесь распоожены стильные арт-мастерские, галереи и небольшие дизайнерские лавки. При желании вы сможете выбрать необычные сувениры ручной работы — не просто вещи, а частичку Кореи, которую захочется увезти с собой.
18:00 Возвращение в отель. Свободное время.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Сеул
Район Gangnam - Храм Bongeunsa Temple - Библиотека Starfield Library - парку Namsan Park
8-30 Завтрак. Первую половину дня вы проведёте в одном из самых ярких и контрастных районов Сеула — Gangnam. Да-да, именно здесь родился легендарный хит Gangnam Style от Psy — и вы обязательно почувствуете ту самую атмосферу, о которой поёт весь мир.
Гангнам — это витрина современной Кореи: стеклянные небоскрёбы, стильные бутики, модные кафе и энергия большого города, которая буквально витает в воздухе. Мы остановимся у знаменитого арт-объекта, посвящённого культовой песне, и сделаем лёгкие, весёлые фотографии, которые точно станут украшением вашего путешествия.
Затем вас ждёт эстетическое удовольствие в одной из самых красивых библиотек города с впечатляющими интерьерами — место, где хочется задержаться подольше. И в завершение — неожиданный контраст: мы отправимся в Bongeunsa Temple — древний буддийский храм, спрятанный среди современных высоток. Здесь вы ощутите тишину, гармонию и особую атмосферу, которая делает Сеул таким многогранным.
14:00 Во второй половине дня вас ждёт неспешная прогулка по одному из самых живописных уголков Сеула — парку Namsan Park, раскинувшемуся у подножия знаменитой башни N Seoul Tower.
Здесь город словно отступает на второй план, уступая место природе: мягкие тропинки, панорамные виды и особенно — роскошная палитра осени. Золотые, алые и багряные оттенки листвы создают атмосферу, которая впечатляет даже самых искушённых путешественников. Это идеальное место, чтобы замедлиться, вдохнуть свежий воздух и прочувствовать настроение Сеула.
19:00 После прогулки — возвращение в отель и заслуженный отдых, чтобы набраться сил для новых впечатлений.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Сеул - Daedunsan
Национальный парк Daedunsan - Национальный парк Naejangsan
6:00 - 6.30 Ранним утром мы отправимся на микроавтобусе к одному из самых живописных горных массивов Южной Кореи — Daedunsan. Уже в 10:00 мы поднимемся на канатной дороге к началу пешего маршрута — и отсюда начнётся настоящее приключение.
Чтобы увидеть легендарные корейские сосны, растущие прямо на отвесных скалах, придётся немного потрудиться: впереди подъём по лестницам и ступеням, который займёт около 40 минут. Но поверьте, каждая минута стоит того. На вершине вас ждёт ощущение полного восторга — вокруг раскинутся мягкие пастельные пейзажи, будто написанные акварелью, а горные хребты будут уходить за горизонт прямо у вас под ногами.
Мы неспешно прогуляемся вдоль хребта, делая остановки в самых захватывающих точках для фотографий и просто чтобы насладиться моментом. После этого спустимся вниз на канатной дороге и отправимся на обед в кафе.
17:00 Во второй половине дня переезд в сторону национального парка Naejangsan National Park. Заселение в отель, отдых и время, чтобы перевести дух после одного из самых красивых дней вашего путешествия.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Naejangsan
8-30 Завтрак. Сегодня вас ждёт день, наполненный красотой и спокойствием, в национальном парке Naejangsan National Park.
Осенью, в сезон танпхун, когда клены вспыхивают насыщенными оттенками красного, это место превращается в настоящий природный шедевр. Кажется, будто вы оказались внутри живой картины: уютные аллеи, тенистые тропинки, изящные павильоны и древние храмы утопают в огненной листве.
Мы проведём этот день без спешки — гуляя, останавливаясь в самых красивых местах, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь каждой деталью вокруг. Это время, чтобы замедлиться, почувствовать гармонию природы и сохранить в памяти одни из самых ярких моментов вашего путешествия.
18:00 Возвращение в отель.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Naejangsan - Пусан
Переезд в Пусан - Бамбуковый лес Ahopsan Forest
8:30 Отправляемся на микроавтобусе в яркий и атмосферный Busan — город моря, гор и особого южнокорейского колорита.
По пути сделаем остановку в одном из самых необычных природных мест — бамбуковом лесу Ahopsan Forest. Здесь время будто замедляется: высокие стройные стебли бамбука уходят в небо, мягкий свет пробивается сквозь листву, а тишина и шелест ветра создают почти медитативную атмосферу. Идеальное место, чтобы перезагрузиться, сделать атмосферные фотографии и просто насладиться моментом.
17:00 Заселение в отель. Прогулка по вечернему променаду Пусана.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Пусан
Храм Хэдон Ёнгуса - арт-деревня Гамчон - рыбный рынок Jagalchi
9:00 С утра после завтрака мы отправимся гулять по набережной вдоль моря. Конечным пунктом нашей прогулки станет один из известных монастырей ордена Чоге корейского буддизма — храм Хэдон Ёнгуса. По пути мы сделаем остановки на панорамной площадке выступающей над морем со стеклянным полом Sky walk и на пляже Songjeong Beach, на котором ловят волну серферы.
14:00 После обеда Посещение культурной деревни Гамчон. Интересное место, которое первоначально было убежищем для беженцев во время Корейской войны, но потом стало арт-пространством. Цветные домики, необычные переулки, повсеместные арт-инсталляции, лавки ремесленников, граффити и даже возможность пройти квест с картой в рукой. А еще мы посетим одно арт-кафе в котором можно предаться детским шалостям, в ну ооочень необычном интерьере.
17:00 После мы проследуем на рыбный рынок Jagalchi - крупнейший рынок морепродуктов в Азии! Здесь продаются любые приходящие в голову морские гады: от огромных рыб до моллюсков. Все живности находятся в огромных залитых водой емкостях. Колоритные одежды продавцов делают впечатление еще сильнее. На ваш вкус можно будет выбрать все что угодно душе и нам это приготовят на втором этаже.
19:30 Возвращение в отель. Отдых.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Пусан-Сеул
Свободное время на побережье в Пусане. После 18-00 возвращение скоростным поездом в Сеул. Размещение в отеле. Отдых.
Сеул
Выселение из отеля до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт (такси Uber). Окончание программы.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Трансфер из аэропорта Инчхон в Сеул
- Проживание в отелях 3-4
- Трансфер по всему маршруту на комфортабельном микроавтобусе
- Скоростной поезд Пусан-Сеул
- Входные билеты в дворцы и парки
- Билеты на канатные дороги
- Услуги русскоязычного гида в Сеуле
- Услуги русскоязычного водителя
- Услуги сопровождающего на всем маршруте
Что не входит в цену
- Перелет до Сеула и обратно - от 50 000 руб
- Питание - от 3000 руб. /сутки
- Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки)
- Виза (помогаем в подготовке на подачу)
- Cтраховка - от 500 руб
Визы
Для тура в Южную Корею, вам необходимо заранее (не менее чем за 72 часа до вылета) оформить электронное разрешение на въезд: K-Eta. Это требование актуально только для взрослых от 18 до 64 лет.
На сайте k-eta. go. kr вы должны самостоятельно заполнить форму на английском языке, где нужно указать ваши личные и паспортные данные, контактную информацию, цель визита и предполагаемое место проживания в стране. По завершению процесса оформления визы оплачивается сбор в размере 10 000 корейских вон, для чего потребуется карта иностранного банка.
Пограничник в Южной Корее имеет полномочия для принятия окончательного решения о въезде, несмотря на наличие K-Eta.K-Eta остается действительной в течение трех лет.
Мы с удовольствием оказываем помощь в заполнении формы на K-Eta своим клиентам.