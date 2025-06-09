Найдено 3 тура в категории « Парки » в Сеуле на русском языке, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 12 дней Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс Начало: Аэропорт Пусана, 11:00 «Расслабитесь в спа, антистресс-кафе с животными и аквариуме, повеселитесь в парке аттракционов и сможете сходить в океанариум, аквапарк, зоопарк, парк альпак» 220 418 ₽ за человека На машине На микроавтобусе 12 дней Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе Полюбоваться древней и современной архитектурой, переночевать в ханок-доме и отдохнуть в аквапарке Начало: Аэропорт Сеула, по времени вашего рейса (рекоменду... «Переедем в самый живописный национальный парк Южной Кореи — «Сораксан»» $2590 за человека На машине 2 дня Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана Пройти символичный путь в мир Будды, осмотреть гробницы королей и отдохнуть в любимом парке местных Начало: Место вашего проживания в Сеуле, раннее утро, точн... «А также пройдёмся по нескольким паркам, где весной цветёт сакура, летом — лотосы, а осенью всё окрашивается в багряный благодаря красным клёнам» $1400 за всё до 3 чел. Все туры Сеула

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Парки»

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