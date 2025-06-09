Туры по паркам Сеула

Найдено 3 тура в категории «Парки» в Сеуле на русском языке, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
На машине
12 дней
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
«Расслабитесь в спа, антистресс-кафе с животными и аквариуме, повеселитесь в парке аттракционов и сможете сходить в океанариум, аквапарк, зоопарк, парк альпак»
9 июн в 11:00
12 июл в 11:00
220 418 ₽ за человека
Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 дней
Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе
Полюбоваться древней и современной архитектурой, переночевать в ханок-доме и отдохнуть в аквапарке
Начало: Аэропорт Сеула, по времени вашего рейса (рекоменду...
«Переедем в самый живописный национальный парк Южной Кореи — «Сораксан»»
15 сен в 10:00
13 окт в 10:00
$2590 за человека
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
На машине
2 дня
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Пройти символичный путь в мир Будды, осмотреть гробницы королей и отдохнуть в любимом парке местных
Начало: Место вашего проживания в Сеуле, раннее утро, точн...
«А также пройдёмся по нескольким паркам, где весной цветёт сакура, летом — лотосы, а осенью всё окрашивается в багряный благодаря красным клёнам»
3 мая в 08:00
20 мая в 08:00
$1400 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Парки»

Самые популярные туры этой рубрики в Сеуле
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
  2. Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе
  3. Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Сколько стоит тур в Сеуле в апреле 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Парки" можно забронировать 3 тура от 1400 до 220 418.
Туры на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Парки», цены от 1400₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь