Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
«Расслабитесь в спа, антистресс-кафе с животными и аквариуме, повеселитесь в парке аттракционов и сможете сходить в океанариум, аквапарк, зоопарк, парк альпак»
9 июн в 11:00
12 июл в 11:00
220 418 ₽ за человека
Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе
Полюбоваться древней и современной архитектурой, переночевать в ханок-доме и отдохнуть в аквапарке
Начало: Аэропорт Сеула, по времени вашего рейса (рекоменду...
«Переедем в самый живописный национальный парк Южной Кореи — «Сораксан»»
15 сен в 10:00
13 окт в 10:00
$2590 за человека
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Пройти символичный путь в мир Будды, осмотреть гробницы королей и отдохнуть в любимом парке местных
Начало: Место вашего проживания в Сеуле, раннее утро, точн...
«А также пройдёмся по нескольким паркам, где весной цветёт сакура, летом — лотосы, а осенью всё окрашивается в багряный благодаря красным клёнам»
3 мая в 08:00
20 мая в 08:00
$1400 за всё до 3 чел.
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