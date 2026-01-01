Осенью в Корею с гидом-фотографом: Сеул, Пусан и горы
Увидеть королевские дворцы, храмы, скалы и футуристические здания в окружении красных клёнов
Начало: Сеул, холл отеля, 16:00
12 ноя в 16:00
$2500 за человека
В золотых объятиях корейской осени: тренировки в монастыре, прогулки по Сеулу и остров Чеджу
Поучиться боевому искусству санмудо и помедитировать, подняться на вулкан и сделать фото в костюмах
Начало: Аэропорт Сеула, время по договорённости (под кажды...
17 окт в 08:00
$2600 за человека
Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса
2 мая в 08:00
$2100 за человека
Камерной женской компанией в Корею: девичник с мастер-классом, круизом на яхте, фотосессией и сауной
Вдоль и поперёк изучить Сеул, съездить в Пусан и Сувон, поучиться у шеф-повара и примерить ханбок
Начало: Аэропорт Сеула, 10:00
29 мар в 10:00
12 апр в 10:00
$1950 за человека
