В золотых объятиях корейской осени: тренировки в монастыре, прогулки по Сеулу и остров Чеджу
Поучиться боевому искусству санмудо и помедитировать, подняться на вулкан и сделать фото в костюмах
Начало: Аэропорт Сеула, время по договорённости (под кажды...
«Для подъёма на спящий вулкан потребуется средняя физическая подготовка»
17 окт в 08:00
16 ноя в 08:00
$2600 за человека
Остров Чеджу за 3 дня: вулканы, океан и цветущие пейзажи
Чеджу - уникальный вулканический остров, созданный извержениями вулкана Халласан около двух миллионов лет назад
«Чеджу — уникальный вулканический остров, созданный извержениями вулкана Халласан около двух миллионов лет назад»
7 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 72 529 ₽ за человека
Путешествие по Южной Корее: 2 мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре
Начало: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, 13:00
«В центре находится потухший вулкан, благодаря которому здесь появились лавовые тоннели, базальтовые скалы и пещеры»
3 апр в 08:00
$3860 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Вулканы»
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