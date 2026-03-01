Путешествие по Южной Корее: 2 мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре
Начало: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, 13:00
11 ноя в 08:00
$3810 за билет
Тур-знакомство с Кореей: Сеул, Сокчхо и вулканический остров Чеджудо
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Начало: Аэропорт Инчхон, Сеул
24 мар в 08:00
5 апр в 08:00
220 000 ₽ за человека
В золотых объятиях корейской осени: тренировки в монастыре, прогулки по Сеулу и остров Чеджу
Поучиться боевому искусству санмудо и помедитировать, подняться на вулкан и сделать фото в костюмах
Начало: Аэропорт Сеула
17 окт в 08:00
$2600 за человека
