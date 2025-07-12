Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
12 июл в 11:00
$2205 за человека
Большое путешествие в золотых и багряных красках: осенний тур по Южной Корее
Изучить Сеул, Пусан, Кёнджу, полюбоваться разнообразием пейзажей и храмов, увидеть бабушек-ныряльщиц
Начало: Аэропорт Сеула, до 13:00-15:00
10 ноя в 08:00
$1850 за человека
Этнотур по Южной Корее с лекциями востоковедов и проживанием в 5-звёздочных отелях
Посетить северокорейскую границу, съездить в Кёнджу и Пусан, поговорить о халлю, еде и иных аспектах
Начало: Аэропорт Сеула, 11:30-13:30
11 окт в 11:30
$7450 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Улица Инсадонг»
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