Языковая школа в Корее с проживанием в кампусе университета Чунан (всё включено)
Позаниматься с носителями, поучиться каллиграфии и тхэквондо, сходить на шоу и в парк аттракционов
Начало: Аэропорт Сеула, 15:00. Также возможно любое другое...
280 000 ₽ за человека
История, современность, духовность: весенний отпуск в Южной Корее
Исследовать контрастные мегаполисы и колоритные деревни, обойти святыни и покататься на кораблике
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от вашего рейса
5 окт в 08:00
$1700 за человека
Остров Чеджу без суеты: путешествие «всё включено» по главным достопримечательностям
Собрать мандарины, прогуляться по Саду камелий и заглянуть в храм с пещерными залами
Начало: Сеул, отель Fraser Place Namdaemun, 8:00
1 ноя в 08:00
30 мар в 08:00
72 500 ₽ за человека
