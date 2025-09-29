Языковая школа в Корее с проживанием в кампусе университета Чунан (всё включено)
Позаниматься с носителями, поучиться каллиграфии и тхэквондо, сходить на шоу и в парк аттракционов
Начало: Аэропорт Сеула, 15:00. Также возможно любое другое...
280 000 ₽ за человека
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
6 июн в 17:00
24 июн в 17:00
$2205 за человека
Этнотур по Южной Корее с лекциями востоковедов и проживанием в 5-звёздочных отелях
Посетить северокорейскую границу, съездить в Кёнджу и Пусан, поговорить о халлю, еде и иных аспектах
Начало: Аэропорт Сеула, 11:30-13:30
11 окт в 11:30
$7450 за человека
