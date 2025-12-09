Утро начнётся с трансфера в аэропорт и перелёта из Сеула на остров Чеджу. После прибытия путешественников ждёт обед в местном ресторане. Далее программа продолжится посещением живописной деревни с овечками, где можно будет прогуляться среди ухоженных пастбищ. Затем состоится экскурсия на чайную плантацию: гости увидят, как выращивают корейский чай.

Вечером предусмотрен ужин, а затем — заселение в отель.