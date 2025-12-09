Остров Чеджу без суеты: путешествие «всё включено» по главным достопримечательностям
Собрать мандарины, прогуляться по Саду камелий и заглянуть в храм с пещерными залами
Остров Чеджу откроется перед вами как отдельный мир, где вулканические пейзажи соседствуют с зелёными полями и тихими деревнями. Вы отправитесь к чайным плантациям и прогуляетесь среди овечьих пастбищ. Сможете поучаствовать читать дальше
в заездах на картинге и попробовать себя в роли сборщика мандаринов на ферме. Вас ждут каскады водопада Чхончжеон и прогулка по саду камелий. В программе — знакомство с редкой коллекцией в Музее автомобилей и отдых в парке с оленями.
Морской круиз подарит виды на живописное побережье и близлежащие острова, а храм Санбанкуса познакомит с традициями буддизма.
Также посетим пещеру вулканического происхождения, Музей женщин хэнё и отдохнём на пляже Хамдок с белым песком и прозрачной водой.
Описание тура
Организационные детали
В туре работают кураторы, говорящие на русском и корейском языках.
Питание. Включено трёхразовое питание: завтраки в отеле, обеды и ужины — в аутентичных кафе с местной кухней.
Транспорт. По маршруту предусмотрен автобус с кондиционером.
Возраст участников. 5+.
Виза. Не нужна, но вместо неё необходимо получить электронное разрешение на въезд (K-ETA).
Уровень сложности. Тур включает пешие экскурсии по паркам, побережью и природным объектам. Подходит для любого уровня подготовки.
Программа тура по дням
1 день
Перелёт на остров Чеджу, чайные плантации и деревня с овечками
Утро начнётся с трансфера в аэропорт и перелёта из Сеула на остров Чеджу. После прибытия путешественников ждёт обед в местном ресторане. Далее программа продолжится посещением живописной деревни с овечками, где можно будет прогуляться среди ухоженных пастбищ. Затем состоится экскурсия на чайную плантацию: гости увидят, как выращивают корейский чай.
Вечером предусмотрен ужин, а затем — заселение в отель.
2 день
Картинг, мандариновая ферма и водопады Чхончжеон
После завтрака группа отправится на картинг-трек, где можно будет поучаствовать в заездах. Затем состоится мастер-класс по сбору мандаринов — традиционное занятие на острове Чеджу. После обеда путешественники посетят водопад Чхончжеон, окружённый тропической зеленью, и прогуляются по саду камелий, известному своим цветением в разные сезоны. Вечером — ужин.
3 день
Музей автомобилей, круиз у побережья и храм Санбанкульса
День начнётся с завтрака, после которого запланированы посещение Музея автомобилей и прогулка по парку с оленями. Во второй половине дня группа отправится в морской круиз с видом на живописные острова Чеджу. Программа продолжится визитом в буддистский храм Санбанкульса, расположенный у подножия горы и известный своими пещерными залами.
Вечером состоится ужин с видом на море.
4 день
Пещеры Чеджу, Музей женщин хэнё и возвращение в Сеул
После завтрака выселимся из отеля и отправимся на прогулку по парку, где осмотрим пещеру вулканического происхождения. Затем состоится обед и визит в Музей женщин хэнё, посвящённый легендарным ныряльщицам Чеджу. В завершение программы отдохнём на пляже Хамдок, известном своим белым песком и прозрачной водой.
После ужина предусмотрены трансфер в аэропорт, перелёт на материк и возвращение в Сеул поздним вечером.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание
Трансферы из/до аэропорта
Трансферы по маршруту
Перелёты Сеул - Чеджу - Сеул
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
Перелёты до Сеула и обратно в ваш город
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сеул, отель Fraser Place Namdaemun, 8:00
Завершение: Сеул, отель Fraser Place Namdaemun, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сеуле
Проводим туры в Корею с 2023 года. За это время мы организовали десятки авторских поездок для 300+ человек: от языковых лагерей и турпоездок до бьюти-программ.
Мы показываем как столичный К-поп-глянец, так читать дальше
и настоящую повседневную Корею. Нас цепляет контраст: вы можете гулять по древнему дворцу в ханбоке, а через пару часов уже примерять парфюм в поп-апе Tamburins. В этих местах — удивительное сочетание уюта, стиля и культурной глубины.
Мы не просто показываем Корею — мы помогаем в неё влюбиться.
— В каждом туре работает профессиональный куратор, проживший в Корее от 5 до 10 лет.
— Мы снимаем с участников всю организационную головную боль: от транспорта и сим-карт до переводчиков и помощи в аптеке.
—Мы адаптируем программу под настроение группы, добавляем вечерние активности, помогаем попасть на концерты и в кафе из дорам.
— В языковых турах у нас плотное партнёрство с университетами и школами, так что это не экскурсия «ради галочки», а реальное погружение.