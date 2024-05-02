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Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
$1 890 за всё до 3 чел.
Авторский тур
8 дней
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Отправьтесь в незабываемое осеннее путешествие по Южной Корее! Сеул и Пусан ждут вас с яркими красками, буддийскими храмами и восхитительными видами
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
10 сен в 08:00
8 окт в 08:00
$2 225 за человека
Авторский тур
10 дней
Семейное путешествие: Сеул, Сокчхо и Чеджудо - культура, природа и отдых
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Начало: Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва...
24 сен в 08:00
4 окт в 08:00
189 998₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Азия как на ладони: Корея, Камбоджа, Вьетнам - путешествие с экскурсиями
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Азии. Откройте для себя уникальное сочетание культур
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от ваших рейсов
16 ноя в 10:00
2 янв в 10:00
$2 530 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена2 мая 2024Ольга - прекрасный человек, в первую очередь. Легко подстраивается под запросы клиентов. Дает советы по времяпрепровождению в Корее. Прекрасно сама
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «На машине»
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Сейчас в Сеуле в категории "На машине" можно забронировать 4 тура от 1 890 до 189 998. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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