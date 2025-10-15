Д Денис

Но программа выступления слабая по сравнению с абхазским застольем

В России целый ансамбль и выступают много девушек в разных народных нарядах,тут такого к сожалению близко не было. Но застолье само по себе на 10/10 Очень гостеприимный хозяин,вкусная еда и еды много) хороший гид Дамир видно что переживает и заботиться о своих людях(но очень быстро говорит)комфортный автобус!

Е Екатерина Увидели достаточно много интересного: абхазскую кухню, сад, сам процесс проведения праздника. Стол был не плохой, концерт великолепный. А вот самого быта абхазов мы не увидели. Наш гид, не помню как его звали, говорил очень быстро, из-за этого его рассказ местами непонятен.

Н Наталья

2. Никаких: экскурсия по саду, виноградникам, знакомство с сельским бытом абхазов - не было. Но зато заехать на дегустацию читать дальше время нашлось, как же -"обязательный пунктик".

3. Приехав на место увидели несколько длинных рядов столов, человек на 700. Принесли шашлык, который сразу же разобрали. Вторую порцию, несмотря на просьбы, принесли буквально перед окончанием вечера. Видимо надеясь, что изрядно подпившие гости уже ничего не захотят.

4. Стоимость, заявленная как со скидкой, на 30 % больше, чем стоимость этой же экскурсии на каждом углу в Абхазии.

Единственное, что понравилось - это выступления абхазских артистов. Национальные танцы, песни были хороши. 1. Экскурсия началась на час с лишним позже, чем планировалось в билете.

О Оксана Гид очень быстро говорит, ничего не понятно, торопится

Ю Юлия Застолье класс 👍 а вот русские туристы некоторые не умеют себя вести в алкогольном состоянии 🤦‍♀️ спасибо нашему гиду (если не ошибаюсь то Геворгу) и водителю. Так же спасибо Руслану за застолье, за характер, за стойкость 🫶🏻 правда у монастыря мы не остановились, просто сказали смотрите на право, вот там. А в целом все супер.

м матвей Поездка в Дурипш - отпад, улёт! Погода подфортила, еда была потрясающая! Ещё домой вино привезли!

В Василий День проведенный в Абхазии, в селе Дурипш стоил нам года и воспоминаний и эмоций!

М Марианна Горячие парни из Абхазии, гиды и организатор Lexx tour, спасибо вам большое за поездку на абхазское застолье!

Л Лиза Абхазия - ты моя вселенная, ты в моем сердце, ты в моей голове, я сошла с ума, побывав на абхазском застолье! И вы тоже сойдете с ума от местных деликатесов!

К Кира Все, что вы увидите о отведаете в Абхазии, запомнится на всю жизнь! Так и нам запомнилась поездка на абхазское застолье в село Дурипш!

Л Лилит Только посетив уютный уголок под названием Дурипш, вы прочувствуете всю простоту и привлекательность Абхазской кухни!

Д Даша Хачапури горячий с солёным сыром! Кинза и острый соус, мамалыга с вкуснейшим сливочным маслом и белое вино с мясом! Это только в Абхазии! Спасибо местным жителям за этот вечер!

С Светлана Хочу всем посоветовать компанию Lexx tour, грамотный организатор, посоветовала нам Абхазское застолье. Мы всей семьёй поехали! Это было как в сказке! Огромное спасибо!

В Вера Как же я жила всю свою жизнь, не попробовав Абхазской кухни! Всем советую поехать на Абхазское застолье!