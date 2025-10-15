Мы приглашаем вас отправиться в село Лыхны, чтобы увидеть храм X века и погулять по священной поляне Лыхнашта.
А после вас ждет фольклорный концерт с национальными песнями и танцами и незабываемое традиционное абхазское застолье в селе Дурипш Гудаутского района, где вы сможете отведать национальные блюда!
Описание экскурсииВ селе Дурипш Вас ждёт Абхазское застолье с посещением Абхазского подворья, где пройдет экскурсия по саду, виноградникам, винному погребу, здесь Вас познакомят с сельским бытом абхазов и пригласят за стол Застолье в селе Дурипш порадует вас национальными блюдами, такими как: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки. Важная информация:
- Выезд из города Гагра осуществляется по московскому времени. - Выезд из Цандрипша 13:50 - Выезд из Старой Гагры 14:30 - Выезд из Центра Гагры 14:50 - Выезд Гагра район рынка 15:00 Время может корректироваться в зависимости от Вашего местоположения • Экскурсия возможна также с выездом из Гудауты — сообщите организатору, если вы планируете присоединиться к экскурсии из Гудауты. Стоимость такого маршрута будет рассчитана индивидуально.
- Уважаемые гости, оставляйте контактные номера телефонов, на которых есть Whatsapp или Telegram для удобства связи. Обязательно напишите точный адрес, по которому Вы остановились, чтобы мы могли подобрать для Вас ближайшую точку сбора. Наш менеджер свяжется с вами в течение 2х часов после бронирования.
Вторник, суббота, <br> Выезд из Цандрипша - 13:50<br> Выезд со старой Гагры - 14:30<br>Выезд из Новой Гагры - 14:50 <br>Выезд район Рынка - 15:00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Винный погреб
- Абхазское подворье
- Фруктовый сад
- Фольклорный концерт
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
- Концертная программа
- Застолье: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.
- Экскурсия по саду, виноградникам, винному погребу
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, суббота,
Выезд из Цандрипша - 13:50
Выезд со старой Гагры - 14:30
Выезд из Новой Гагры - 14:50
Выезд район Рынка - 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
15 окт 2025
Очень гостеприимный хозяин,вкусная еда и еды много) хороший гид Дамир видно что переживает и заботиться о своих людях(но очень быстро говорит)комфортный автобус!
Но программа выступления слабая по сравнению с абхазским застольем
Е
Екатерина
8 окт 2025
Увидели достаточно много интересного: абхазскую кухню, сад, сам процесс проведения праздника. Стол был не плохой, концерт великолепный. А вот самого быта абхазов мы не увидели. Наш гид, не помню как его звали, говорил очень быстро, из-за этого его рассказ местами непонятен.
Н
Наталья
2 окт 2025
1. Экскурсия началась на час с лишним позже, чем планировалось в билете.
2. Никаких: экскурсия по саду, виноградникам, знакомство с сельским бытом абхазов - не было. Но зато заехать на дегустацию
О
Оксана
1 окт 2025
Гид очень быстро говорит, ничего не понятно, торопится
Ю
Юлия
28 июн 2025
Застолье класс 👍 а вот русские туристы некоторые не умеют себя вести в алкогольном состоянии 🤦♀️ спасибо нашему гиду (если не ошибаюсь то Геворгу) и водителю. Так же спасибо Руслану за застолье, за характер, за стойкость 🫶🏻 правда у монастыря мы не остановились, просто сказали смотрите на право, вот там. А в целом все супер.
м
матвей
15 мая 2025
Поездка в Дурипш - отпад, улёт! Погода подфортила, еда была потрясающая! Ещё домой вино привезли!
В
Василий
15 мая 2025
День проведенный в Абхазии, в селе Дурипш стоил нам года и воспоминаний и эмоций!
М
Марианна
1 мая 2025
Горячие парни из Абхазии, гиды и организатор Lexx tour, спасибо вам большое за поездку на абхазское застолье!
Л
Лиза
1 мая 2025
Абхазия - ты моя вселенная, ты в моем сердце, ты в моей голове, я сошла с ума, побывав на абхазском застолье! И вы тоже сойдете с ума от местных деликатесов!
К
Кира
26 апр 2025
Все, что вы увидите о отведаете в Абхазии, запомнится на всю жизнь! Так и нам запомнилась поездка на абхазское застолье в село Дурипш!
Л
Лилит
24 апр 2025
Только посетив уютный уголок под названием Дурипш, вы прочувствуете всю простоту и привлекательность Абхазской кухни!
Д
Даша
19 апр 2025
Хачапури горячий с солёным сыром! Кинза и острый соус, мамалыга с вкуснейшим сливочным маслом и белое вино с мясом! Это только в Абхазии! Спасибо местным жителям за этот вечер!
С
Светлана
19 апр 2025
Хочу всем посоветовать компанию Lexx tour, грамотный организатор, посоветовала нам Абхазское застолье. Мы всей семьёй поехали! Это было как в сказке! Огромное спасибо!
В
Вера
17 апр 2025
Как же я жила всю свою жизнь, не попробовав Абхазской кухни! Всем советую поехать на Абхазское застолье!
м
маша
17 апр 2025
Дорогие путешественники! Если вы не были в селе Дурипш, в прекрасной Абхазии, значит вы зря путешествовали. . обязательно посетите местное застолье!
