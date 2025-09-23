Столица Абхазии — древний город Сухум. Вы узнаете его историю и увидите визитные карточки: драматический театр, сухумскую колоннаду, набережную Махаджиров, театральную площадь и фонтан с мифическими грифонами.
Пасека и винодельня, где вас познакомят с традициями местной винодельческой и пчеловодческой культуры. Понравившиеся специалитеты можно приобрести.
Черниговка — карстовое горное ущелье. Воздушные мосты и парящие тропы Черниговки извиваются вокруг водопадов, бирюзовых рек и отвесных скал. Невероятная красота в буйстве пышной природы!
Термальные источники в селе Кындыг — природный спа-комплекс. Мощные струи горячей воды ниспадают с большой высоты, обеспечивая гидромассажный эффект. Рядом располагаются бассейнов с насыщенной сероводородом водой и минеральные грязи.
При желании посетим дачу Сталина или Драндский собор раннехристианского периода.
Организационные детали
Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes или Volkswagen. Мы забираем из отелей Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского района, Алахадзы, Совхоза «Молочный», Цитрусового, Пицундского района
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в ущелье Черниговка — 300 ₽ за чел.
Термальные источники — 300 ₽ за чел.
Обед (по желанию, заказ по меню)
Посещение дачи Сталина (по желанию половины группы) — 300 ₽ за чел.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Гагре
Провёл экскурсии для 7216 туристов
Наша компания влюбляет своих туристов в Абхазию уже более 14 лет. Все наши гиды имеют аккредитацию в Союзе экскурсоводов Абхазии, обладают многолетним стажем и морем харизмы! В нашем автопарке безопасные читать дальше
комфортабельные микроавтобусы Mercedes (до 20 человек) с кондиционером и Wi-Fi. Трансфер от/до вашего отеля или от/до границы с РФ. И главное: мы особенные! У нас нет «сухих» заученных текстов: наши экскурсии наполнены не только историей, но еще юмором, легкостью, красотой и легендами! Вы ведь любите легенды?:)
К
Ксения
23 сен 2025
Все прекрасно, большое спасибо. Немного не хватило времени на купание в источнике
А
Анна
14 сен 2025
Добрый день! У нас был экскурсовод Ирэна,ну как "Свободный народ Абхазии" передала некоторые данные об истории Абхазии в своем виденье,но мы не расстроились😁🤗. А так все прошло очень гладко, без спешки читать дальше
в соответствии с заявленным маршрутом. Мы остались очень довольны. На термальных источниках имейте ввиду бытовые условия там на троечку,но видно стараются чтобы было комфортно,но пока не дотягивают. Надеемся,что со временем там будет все на пять!!!
Е
Елена
15 авг 2025
Очень насыщенная экскурсия, вся группа согласилась на дополнительную экскурсию на дачу Сталина, единственное замечание, исправьте информацию, прислали анонс экскурсии, посещение дачи 300 руб., а по факту 500. Не критично, но хотелось бы соответствия. Спасибо экскурсоводу Ирэн, что сначала поехали на источники, а в заключении на водопад.
Г
Галина
7 авг 2025
Все прошло хорошо, интересный экскурсовод, захватывающие истории. Единственный минус назад дорога много времени заняла, т. к группа была собрана не из одного района. И еще как рекомендация хотелось бы на источниках побывать больше времени, а то 1 час как-то мало.
Татьяна
4 авг 2025
Спасибо огромное Масику🤣и Ирэн за прекрасное проведенную экскурсию. История всей Абхазии была понятна и интересно рассказана. В качестве дополнительного направления заезжали в храм VI века Успения божией матери искупались в ледяной купели. На термальных источниках получили дозу релакса. Ещё раз огромное спасибо за наш отдых, надеюсь скоро вернёмся!
Доценко
29 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Насыщенная информацией и видами. Всю дорогу экскурсовод рассказывала про проезжающие места. Источники вообще волшебное место. Спасибо за чудесный день.
Л
Лариса
12 июн 2025
Очень понравилась экскурсия! Прекрасная гид Ирэна-рассказ интересный, познавательный. От неё чувствовали только положительную энергию, никаких навязываний. Сам маршрут очень насыщенный, несколько разных локаций. Каждая из которых хороша по-своему. Спасибо гиду и организатору за экскурсию!
ЕленаБасаева
16 мая 2025
Спасибо огромное за экскурсию! Очень интересно и познавательно!
н
наталья
6 мая 2025
Спасибо за экскурсию отличный водитель и самый лучший экскурсовод девушка, говорила без остановки, рассказывала обо всем что проезжали, не запомнила ее имя но кажется Шазина.
S
Svetlana
30 апр 2025
Хорошая экскурсия, красивые водопады, отличный гид, теплые источники