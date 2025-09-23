Этот тур предлагает насыщенный день, полный открытий. Участники посетят Сухум, древний город с богатой историей, и оценят его главные достопримечательности. Затем группа отправится в Черниговку, где можно будет насладиться потрясающими видами карстового ущелья. Завершится день в термальных источниках Кындыг, где гости смогут расслабиться под горячими струями воды. Это уникальная возможность увидеть и почувствовать Абхазию во всей её красе

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Столица Абхазии — древний город Сухум. Вы узнаете его историю и увидите визитные карточки: драматический театр, сухумскую колоннаду, набережную Махаджиров, театральную площадь и фонтан с мифическими грифонами.

Пасека и винодельня, где вас познакомят с традициями местной винодельческой и пчеловодческой культуры. Понравившиеся специалитеты можно приобрести.

Черниговка — карстовое горное ущелье. Воздушные мосты и парящие тропы Черниговки извиваются вокруг водопадов, бирюзовых рек и отвесных скал. Невероятная красота в буйстве пышной природы!

Термальные источники в селе Кындыг — природный спа-комплекс. Мощные струи горячей воды ниспадают с большой высоты, обеспечивая гидромассажный эффект. Рядом располагаются бассейнов с насыщенной сероводородом водой и минеральные грязи.

При желании посетим дачу Сталина или Драндский собор раннехристианского периода.

Организационные детали

Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes или Volkswagen. Мы забираем из отелей Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского района, Алахадзы, Совхоза «Молочный», Цитрусового, Пицундского района

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы