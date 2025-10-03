Мои заказы

Гудауте – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Гудауте» в Гагре, цены от 1580 ₽, скидки до 21%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
10 часов
-
21%
119 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
«Экскурсия с данным маршрутом возможна также с выездом из Гудауты — сообщите организатору, если вы планируете присоединиться к экскурсии из Гудауты»
Расписание: Ежедневно 9:00
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
1580 ₽2000 ₽ за человека
Абхазское застолье в селе Дурипш
6 часов
-
17%
44 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Абхазское застолье в селе Дурипш
Начало: Ваш отель
«А после вас ждет фольклорный концерт с национальными песнями и танцами и незабываемое традиционное абхазское застолье в селе Дурипш Гудаутского района, где вы сможете отведать национальные блюда»
Завтра в 13:30
23 окт в 13:30
3320 ₽4000 ₽ за человека
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Конные прогулки
11 часов
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Менеджер подберет Вам ближайшую точку сбора в шаго...
«Экскурсия с данным маршрутом возможна также с выездом из Гудауты — сообщите организатору, если вы планируете присоединиться к экскурсии из Гудауты»
Расписание: Среда, суббота
22 окт в 08:30
25 окт в 08:30
3700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 октября 2025
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Это была незабываемая экскурсия,гид Рустам очень положительный молодой человек,эмоции переполняли… Спасибо большое,всё просто замечательно
  • О
    Оксана
    1 октября 2025
    Абхазское застолье в селе Дурипш
    Гид очень быстро говорит, ничего не понятно, торопится
  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2025
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Отличная экскурсия, все четко, дегустации не напряжные. Прекрасно выбрана локация для обеда на Рице, немноголюдно и очень вкусно. Наш водитель Роберт внимательный, обходительный, угощал домашним вином всю поездку. Остались только хорошие впечатления! Спасибо, ребята!
  • Н
    Наталия
    14 сентября 2025
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Очень понравилось. . Посмотрели все, что планировалось. Вернулись раньше чем ожидали. Рекомендую.
  • Н
    Настя
    8 сентября 2025
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Это однозначно стоило каждого потраченного рубля, все было супер, даже дождь не испортил настроение
  • И
    Ирма
    29 августа 2025
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Отдельная благодарность гиду — профессионалу своего дела! 👍 Рассказы были интересными, маршрут продуман идеально, а забота о комфорте чувствовалась на протяжении всей поездки.

    Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящую красоту природы Абхазии и получить море ярких впечатлений! 💫🌿
  • А
    Анна
    8 августа 2025
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Все шикарно!! Берите эту экскурсию, не пожалеете! Спасибо большое, мы довольны!
  • А
    Анастасия
    6 августа 2025
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Отличная насыщенная экскурсия. Посмотрели всё: голубое озеро, водопад мужские слёзы, озеро Рица, водопад влюблённых, Гегский водопад, альпийские луга. Также по
    пути были на дегустации вина, мёда и чая. На Рице можете взять в аренду катамаран за 500 рублей полчаса (советую), на водопаде влюблённых есть зиплайн за 1000 рублей. Выехали в 9 утра из Гагры, вернулись в 7 часов вечера.
    Самвелу 10 баллов за музыкальный репертуарчик и боевой настрой на дороге, чтоб не втыкали.
    Если хотите с кайфом прокатиться и провести целый день в прекрасной компании, то уаз с гос номером 570 - ваш выбор

  • И
    Ирина
    24 июля 2025
    Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
    Выбирала экскурсию исходя из содержания мероприятий.
    Что и предполагалось всё было!
    На деле же оказалось ещё более интереснее и захватывающе..
    Это подойдёт для
    людей открытых с зерном авантюризма и хорошим запасом энтузиазма! 😂
    Т. к природные условия не всем заходят.
    Начало с заезда трансфера до базы отдыха, с экстремальным микро переездом по горным речным буеракам..
    Это отдельный экшн!
    На базе отдыха расположились кони люди, виды местного нехитрого развлечения, мини тарзанки, качели, тир арбалет, зиплайн, лежанки, где-то гамаки висят, удочки для рыбалки.
    Под крышей столовая, кстати кормили
    Думала не будет никакой еды, а тут целая столовая на природе..
    Вкусный шашлык большие куски, сочные свежеприготовленные ммм, салат овощной, хлеб сыр, соки вина.
    После подьема в горы к водопаду, после купания в обжигающей ледянной горной водопадной воде, еда была кстати! Аппетит был прилично так нагулен..
    На лодках сплавлялись по каналу каньона. Фотки селфи, купаться итд
    Канал небольшой 15-20 м.
    Далее делай что хочешь
    Коней или лук натягивай, или по очереди или всё сразу. Или баклуши бей, дыши, лежи медитируй! Вообщем круто отдохнули)☺️
    Кого-то на выходе развезло от винца резко, решили что транспорт будут ждать лежа.. 😂 тур огонь🔥
    p.s хотя я не пью, отдых с точки зрения ЗОЖ хорош! 💯
    Можно добавить колонки, музыку, и игры какие нибудь, с национальным костюмированными постановками.
    И улыбки местных работников, а то их усталые лица напоминают что рабочие будни так и дышут тебе в затылок

  • Н
    Наталия
    18 июля 2025
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Огромная благодарность всей Вашей компании за организацию экскурсии, получили массу положительных эмоций и впечатлений. Незабываемая экскурсия. Сын в первый раз
    в жизни попробовал проехать на тарзанке и стоя ехал стоя на джипе. Муж сказал, что наш водитель, который просто предлагал стаканчик домашнего вина останется в памяти на долго 😅. Ну а я получила эмоции от Альпийских гор и до слёз эмоции от водопада, Вообще 🔥

  • Д
    Диана
    16 июля 2025
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Всё очень понравилось. Удобно бронировать, диспетчер подробно сообщает о времени и месте встречи, в тур входят самые частопосещаемые и интересные
    места. Особая благодарность водителю Лёве - профессионалу своего дела и просто хорошему человеку. Это одно из самых лучших путешествий в моей жизни. Абхазия великолепна!

  • Ю
    Юлия
    28 июня 2025
    Абхазское застолье в селе Дурипш
    Застолье класс 👍 а вот русские туристы некоторые не умеют себя вести в алкогольном состоянии 🤦‍♀️ спасибо нашему гиду (если
    не ошибаюсь то Геворгу) и водителю. Так же спасибо Руслану за застолье, за характер, за стойкость 🫶🏻 правда у монастыря мы не остановились, просто сказали смотрите на право, вот там. А в целом все супер.

  • Н
    Надежда
    11 июня 2025
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Длинный, но очень интересный день получился, столько всего увидели - не пожалели о поездке. Нас возил Лёва, рассказывал много интересного
    о быте и жизни в Абхазии, погрузил нас по полной. Вообще отличный формат эксоуксти, лучше чем с автобусом кататься большим. На Рице, кстати, пообедали в отличном ресторане по рекомендации нашего гида.

  • Д
    Данилова
    8 июня 2025
    Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
    Шикарнейшая экскурсия!!!
  • В
    Василий
    15 мая 2025
    Абхазское застолье в селе Дурипш
    День проведенный в Абхазии, в селе Дурипш стоил нам года и воспоминаний и эмоций!
  • м
    матвей
    15 мая 2025
    Абхазское застолье в селе Дурипш
    Поездка в Дурипш - отпад, улёт! Погода подфортила, еда была потрясающая! Ещё домой вино привезли!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
  2. Абхазское застолье в селе Дурипш
  3. Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Самое главное
  6. Приморский парк
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Гудауте" можно забронировать 3 экскурсии от 1580 до 3700 со скидкой до 21%. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
