читать дальше

людей открытых с зерном авантюризма и хорошим запасом энтузиазма! 😂

Т. к природные условия не всем заходят.

Начало с заезда трансфера до базы отдыха, с экстремальным микро переездом по горным речным буеракам..

Это отдельный экшн!

На базе отдыха расположились кони люди, виды местного нехитрого развлечения, мини тарзанки, качели, тир арбалет, зиплайн, лежанки, где-то гамаки висят, удочки для рыбалки.

Под крышей столовая, кстати кормили

Думала не будет никакой еды, а тут целая столовая на природе..

Вкусный шашлык большие куски, сочные свежеприготовленные ммм, салат овощной, хлеб сыр, соки вина.

После подьема в горы к водопаду, после купания в обжигающей ледянной горной водопадной воде, еда была кстати! Аппетит был прилично так нагулен..

На лодках сплавлялись по каналу каньона. Фотки селфи, купаться итд

Канал небольшой 15-20 м.

Далее делай что хочешь

Коней или лук натягивай, или по очереди или всё сразу. Или баклуши бей, дыши, лежи медитируй! Вообщем круто отдохнули)☺️

Кого-то на выходе развезло от винца резко, решили что транспорт будут ждать лежа.. 😂 тур огонь🔥

p.s хотя я не пью, отдых с точки зрения ЗОЖ хорош! 💯

Можно добавить колонки, музыку, и игры какие нибудь, с национальным костюмированными постановками.

И улыбки местных работников, а то их усталые лица напоминают что рабочие будни так и дышут тебе в затылок