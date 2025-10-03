-
21%
Мини-группа
до 8 чел.
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
«Экскурсия с данным маршрутом возможна также с выездом из Гудауты — сообщите организатору, если вы планируете присоединиться к экскурсии из Гудауты»
Расписание: Ежедневно 9:00
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
1580 ₽
2000 ₽ за человека
-
17%
Групповая
до 20 чел.
Абхазское застолье в селе Дурипш
Начало: Ваш отель
«А после вас ждет фольклорный концерт с национальными песнями и танцами и незабываемое традиционное абхазское застолье в селе Дурипш Гудаутского района, где вы сможете отведать национальные блюда»
Завтра в 13:30
23 окт в 13:30
3320 ₽
4000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Менеджер подберет Вам ближайшую точку сбора в шаго...
«Экскурсия с данным маршрутом возможна также с выездом из Гудауты — сообщите организатору, если вы планируете присоединиться к экскурсии из Гудауты»
Расписание: Среда, суббота
22 окт в 08:30
25 окт в 08:30
3700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 октября 2025Это была незабываемая экскурсия,гид Рустам очень положительный молодой человек,эмоции переполняли… Спасибо большое,всё просто замечательно
- ООксана1 октября 2025Гид очень быстро говорит, ничего не понятно, торопится
- ТТатьяна22 сентября 2025Отличная экскурсия, все четко, дегустации не напряжные. Прекрасно выбрана локация для обеда на Рице, немноголюдно и очень вкусно. Наш водитель Роберт внимательный, обходительный, угощал домашним вином всю поездку. Остались только хорошие впечатления! Спасибо, ребята!
- ННаталия14 сентября 2025Очень понравилось. . Посмотрели все, что планировалось. Вернулись раньше чем ожидали. Рекомендую.
- ННастя8 сентября 2025Это однозначно стоило каждого потраченного рубля, все было супер, даже дождь не испортил настроение
- ИИрма29 августа 2025Отдельная благодарность гиду — профессионалу своего дела! 👍 Рассказы были интересными, маршрут продуман идеально, а забота о комфорте чувствовалась на протяжении всей поездки.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящую красоту природы Абхазии и получить море ярких впечатлений! 💫🌿
- ААнна8 августа 2025Все шикарно!! Берите эту экскурсию, не пожалеете! Спасибо большое, мы довольны!
- ААнастасия6 августа 2025Отличная насыщенная экскурсия. Посмотрели всё: голубое озеро, водопад мужские слёзы, озеро Рица, водопад влюблённых, Гегский водопад, альпийские луга. Также по
- ИИрина24 июля 2025Выбирала экскурсию исходя из содержания мероприятий.
Что и предполагалось всё было!
На деле же оказалось ещё более интереснее и захватывающе..
Это подойдёт для
- ННаталия18 июля 2025Огромная благодарность всей Вашей компании за организацию экскурсии, получили массу положительных эмоций и впечатлений. Незабываемая экскурсия. Сын в первый раз
- ДДиана16 июля 2025Всё очень понравилось. Удобно бронировать, диспетчер подробно сообщает о времени и месте встречи, в тур входят самые частопосещаемые и интересные
- ЮЮлия28 июня 2025Застолье класс 👍 а вот русские туристы некоторые не умеют себя вести в алкогольном состоянии 🤦♀️ спасибо нашему гиду (если
- ННадежда11 июня 2025Длинный, но очень интересный день получился, столько всего увидели - не пожалели о поездке. Нас возил Лёва, рассказывал много интересного
- ДДанилова8 июня 2025Шикарнейшая экскурсия!!!
- ВВасилий15 мая 2025День проведенный в Абхазии, в селе Дурипш стоил нам года и воспоминаний и эмоций!
- мматвей15 мая 2025Поездка в Дурипш - отпад, улёт! Погода подфортила, еда была потрясающая! Ещё домой вино привезли!
