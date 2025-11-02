Очень люблю Абхазию осенью, когда спадает наплыв туристов и уже нет палящего солнца, и созревают мандарины, лимоны, хурма и фейхоа. В это время можно увидеть природные красоты региона по новому.

Открыть для себя оз. Рица в желто-красно-зеленом убранстве. Полюбоваться бурными речками и водопадами в полной красе после дождей. Темнеет, конечно, быстрее осенью, а хочется успеть охватить побольше мест. У нас была гидом Илана, и она постаралась показать нам максимум локаций. Экскурсия проводилась на хорошем транспорте. Илана очень любит свою Абхазию и до нас постаралась донести красоту традиций и уклад жизни местных жителей. Спасибо за впечатления и хорошее настроение! 🫶🫶🫶

С Саида

Хочу сказать огромное спасибо организаторам этой экскурсии.

Сколько интересного и полезного я узнала и не передать.

Отдельное спасибо за сыр и вино, я давно была наслышана про абхазскую продукцию, но попробовала впервые.

Подниматься в гору мне было несложно, хоть и переживала за это, но то, что я увидела запомню на долгие годы.

У вас безумно красивая республика.

От души пишу, спасибо вам!