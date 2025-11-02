На экскурсии вы откроете для себя живописные места Абхазии и погрузитесь в её историческое наследие.
Особенно ярким моментом станет посещение Анакопийской крепости — царской резиденции на высоте 350 метров над уровнем моря. Также в поездке вы узнаете о культуре, языке, гастрономии и обычаях нашего народа.
Особенно ярким моментом станет посещение Анакопийской крепости — царской резиденции на высоте 350 метров над уровнем моря. Также в поездке вы узнаете о культуре, языке, гастрономии и обычаях нашего народа.
Описание экскурсии
- Вы начнёте день с дегустации местных сыров, мёда и вин. Попробуете знаменитые киндзмараули и хванчкару, а ещё настоящую абхазскую чачу. Также на столе будут овечий, козий, коровий сыры и копчёное мясо местного производства
- Прогуляетесь по Пицундо-Мюссерскому заповеднику и увидите дачи Сталина и Горбачёва.
- В тёплое время года искупаетесь в море на пляже с золотым песком, привезённым из Болгарии по личному распоряжению Раисы Горбачёвой.
- Пообедаете в живописном ресторане со стеклянным мостом через реку Бзыбь
- Увидите озеро Рица, а также Голубое озеро и водопады Мужские слёзы и Девичьи слёзы
- И наконец, главная локация нашего маршрута — Иверская гора и Анакопийская крепость. Цитадель была построена в 4–5 веках и стала резиденцией первого абхазского царя Леона II. Мы поднимемся к ней на машине, а затем пешком 20–30 минут
Если кто-то из вашей компании не захочет подниматься в гору, он может отдохнуть в Новоафонском парке и понаблюдать за лебедями.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Toyota. Есть детское кресло, предупреждайте заранее, если оно нужно
- В стоимость экскурсии включены дегустации, посещение дач Сталина и Горбачёва
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы:
- вход в нацпарк — 700 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка
- вход в Анакопийскую крепость — 300 ₽ за взрослого, 150 ₽ за ребёнка 7–12 лет
- вход в Пицундо-Мюссерский заповедник — 400 ₽ за чел.
- обед — по желанию
Можем также забрать:
- из Пицунды и Цандрипша — бесплатно
- Гудауты, Приморска и Нового Афона — 1000 ₽
- Сухума — 2000 ₽
- Сочи и Адлера — 3000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рапстан — ваша команда гидов в Гагре
Мы очень любим свою Родину и всегда приятно проводим время с людьми, которым интересна наша республика. С удовольствием покажем и расскажем всё о нашем крае.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 ноя 2025
Очень люблю Абхазию осенью, когда спадает наплыв туристов и уже нет палящего солнца, и созревают мандарины, лимоны, хурма и фейхоа. В это время можно увидеть природные красоты региона по новому.
О
Ольга
2 окт 2025
Очень насыщенная впечатлениями поездка, прекрасный рассказчик и просто душевный человек Рапстан. Однозначно рекомендую данную экскурсию 👍
и
ирина
19 авг 2025
экскурсия понравилась, гид рассказывал очень интересно, вез нас аккуратно и останавливался по нашим запросам
С
Саида
3 мая 2025
Хочу сказать огромное спасибо организаторам этой экскурсии.
Сколько интересного и полезного я узнала и не передать.
Отдельное спасибо за сыр и вино, я давно была наслышана про абхазскую продукцию, но попробовала впервые.
Подниматься в гору мне было несложно, хоть и переживала за это, но то, что я увидела запомню на долгие годы.
У вас безумно красивая республика.
От души пишу, спасибо вам!
Сколько интересного и полезного я узнала и не передать.
Отдельное спасибо за сыр и вино, я давно была наслышана про абхазскую продукцию, но попробовала впервые.
Подниматься в гору мне было несложно, хоть и переживала за это, но то, что я увидела запомню на долгие годы.
У вас безумно красивая республика.
От души пишу, спасибо вам!
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: история Гагры, красота озера Рица и Новоафонский монастырь. Уникальные места и дегустация ждут вас
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
1200 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5776 ₽
7220 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
12 ноя в 06:00
1540 ₽ за человека