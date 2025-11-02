Мои заказы

Из Гагры - в Анакопийскую крепость и к природным красотам Абхазии

Увидеть древнюю резиденцию абхазских царей и сочные пейзажи края
На экскурсии вы откроете для себя живописные места Абхазии и погрузитесь в её историческое наследие.

Особенно ярким моментом станет посещение Анакопийской крепости — царской резиденции на высоте 350 метров над уровнем моря. Также в поездке вы узнаете о культуре, языке, гастрономии и обычаях нашего народа.
5
4 отзыва
Из Гагры - в Анакопийскую крепость и к природным красотам Абхазии© Рапстан
Из Гагры - в Анакопийскую крепость и к природным красотам Абхазии© Рапстан
Из Гагры - в Анакопийскую крепость и к природным красотам Абхазии© Рапстан
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

  • Вы начнёте день с дегустации местных сыров, мёда и вин. Попробуете знаменитые киндзмараули и хванчкару, а ещё настоящую абхазскую чачу. Также на столе будут овечий, козий, коровий сыры и копчёное мясо местного производства
  • Прогуляетесь по Пицундо-Мюссерскому заповеднику и увидите дачи Сталина и Горбачёва.
  • В тёплое время года искупаетесь в море на пляже с золотым песком, привезённым из Болгарии по личному распоряжению Раисы Горбачёвой.
  • Пообедаете в живописном ресторане со стеклянным мостом через реку Бзыбь
  • Увидите озеро Рица, а также Голубое озеро и водопады Мужские слёзы и Девичьи слёзы
  • И наконец, главная локация нашего маршрута — Иверская гора и Анакопийская крепость. Цитадель была построена в 4–5 веках и стала резиденцией первого абхазского царя Леона II. Мы поднимемся к ней на машине, а затем пешком 20–30 минут

Если кто-то из вашей компании не захочет подниматься в гору, он может отдохнуть в Новоафонском парке и понаблюдать за лебедями.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на минивэне Toyota. Есть детское кресло, предупреждайте заранее, если оно нужно
  • В стоимость экскурсии включены дегустации, посещение дач Сталина и Горбачёва
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • вход в нацпарк — 700 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка
  • вход в Анакопийскую крепость — 300 ₽ за взрослого, 150 ₽ за ребёнка 7–12 лет
  • вход в Пицундо-Мюссерский заповедник — 400 ₽ за чел.
  • обед — по желанию

Можем также забрать:

  • из Пицунды и Цандрипша — бесплатно
  • Гудауты, Приморска и Нового Афона — 1000 ₽
  • Сухума — 2000 ₽
  • Сочи и Адлера — 3000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рапстан
Рапстан — ваша команда гидов в Гагре
Мы очень любим свою Родину и всегда приятно проводим время с людьми, которым интересна наша республика. С удовольствием покажем и расскажем всё о нашем крае.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Елена
2 ноя 2025
Очень люблю Абхазию осенью, когда спадает наплыв туристов и уже нет палящего солнца, и созревают мандарины, лимоны, хурма и фейхоа. В это время можно увидеть природные красоты региона по новому.
читать дальше

Открыть для себя оз. Рица в желто-красно-зеленом убранстве. Полюбоваться бурными речками и водопадами в полной красе после дождей. Темнеет, конечно, быстрее осенью, а хочется успеть охватить побольше мест. У нас была гидом Илана, и она постаралась показать нам максимум локаций. Экскурсия проводилась на хорошем транспорте. Илана очень любит свою Абхазию и до нас постаралась донести красоту традиций и уклад жизни местных жителей. Спасибо за впечатления и хорошее настроение! 🫶🫶🫶

О
Ольга
2 окт 2025
Очень насыщенная впечатлениями поездка, прекрасный рассказчик и просто душевный человек Рапстан. Однозначно рекомендую данную экскурсию 👍
и
ирина
19 авг 2025
экскурсия понравилась, гид рассказывал очень интересно, вез нас аккуратно и останавливался по нашим запросам
С
Саида
3 мая 2025
Хочу сказать огромное спасибо организаторам этой экскурсии.
Сколько интересного и полезного я узнала и не передать.
Отдельное спасибо за сыр и вино, я давно была наслышана про абхазскую продукцию, но попробовала впервые.
Подниматься в гору мне было несложно, хоть и переживала за это, но то, что я увидела запомню на долгие годы.
У вас безумно красивая республика.
От души пишу, спасибо вам!
Хочу сказать огромное спасибо организаторам этой экскурсии.

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии из Гагры

Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
На автобусе
12 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: история Гагры, красота озера Рица и Новоафонский монастырь. Уникальные места и дегустация ждут вас
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
1200 ₽ за человека
Гастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
4 часа
-
20%
238 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5776 ₽7220 ₽ за всё до 7 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
12 ноя в 06:00
1540 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре