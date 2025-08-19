5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Впечатляющие водопады и озера
- 🏞️ Уникальные природные ландшафты
- 🕍 Исторические и культурные достопримечательности
- 🍷 Дегустация местных специалитетов
- 🚶♂️ Прогулки по живописным местам
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
- Новоафонский монастырь
- Новоафонская пещера
Описание экскурсии
Откройте для себя Абхазию
Абхазия — это место, которое оставит незабываемые впечатления благодаря своим водопадам, озерам, пещерам, монастырям и прекрасным курортным городам. Это удивительный край, где природа и культура переплетаются, создавая уникальную атмосферу.
Увлекательные достопримечательности
За один день вы сможете увидеть множество главных достопримечательностей страны. Вам откроются:
- Величественные водопады, которые завораживают своей красотой;
- Чистейшие озера, отражающие небесную синеву;
- Таинственные пещеры, хранящие в себе множество тайн;
- Старинные монастыри, рассказывающие о богатой истории региона;
- Курортные города, предлагающие комфортный отдых и развлечения.
Погружение в культуру
Во время путешествия вы узнаете о прошлом и настоящем Абхазии. Мы поделимся с вами интересными историями о культуре, быте, традициях и обычаях этого удивительного края. Каждый момент будет насыщен новыми знаниями и открытиями.
Комфорт и незабываемые впечатления
Мы сделаем все возможное, чтобы ваше путешествие было комфортным и запоминающимся. Вы сможете насладиться не только красотой природы, но и теплотой местного гостеприимства. Приготовьтесь к увлекательному путешествию, которое оставит в вашем сердце частичку Абхазии!
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- По желанию время экскурсии можно увеличить
- По желанию: Молочный водопад и дачу Сталина: + 1000 руб. к стоимости экскурсии (отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 руб. с человека)
- Аренда детского кресла - 500 руб.
- Экосбор в Рицинском национальном парке - 700 р. взрослые, 200 р. дети 8-12 лет Новоафонская пещера - 700 р. с человека
- Экскурсию также можно начать от границы (+ 1500 руб. к стоимости экскурсии)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Организационные детали: по желанию время экскурсии можно увеличить
- Дополнительно
- Экскурсию также можно начать от границы (+ 1500 руб. к стоимости экскурсии)
- По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 1000 руб. к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 руб. с человека
- Аренда детского кресла - 500 руб
- Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке - 700 р. взрослые, 200 р. дети 8-12 лет, Новоафонская пещера - 700 р. с человека