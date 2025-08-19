Абхазия очарует своими природными чудесами и историческими местами. В этом путешествии вы увидите Голубое озеро, Юпшарский каньон и озеро Рица. В Новом Афоне посетите старинный монастырь и пещеру с удивительными сталактитами. Прогулка по парку и дегустация местных специалитетов добавят ярких впечатлений. Уникальная возможность узнать о культуре и традициях этой удивительной страны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для путешествия по Абхазии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа раскрывается во всей красе. В апреле и октябре также можно насладиться красотами, но возможны дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, некоторые природные объекты могут быть менее доступны, но все же путешествие будет интересным благодаря культурным достопримечательностям.

Сейчас август — это идеальное время.