Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)

Погрузитесь в атмосферу Абхазии, наслаждаясь ее природными и историческими сокровищами. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Абхазия очарует своими природными чудесами и историческими местами. В этом путешествии вы увидите Голубое озеро, Юпшарский каньон и озеро Рица. В Новом Афоне посетите старинный монастырь и пещеру с удивительными сталактитами. Прогулка по парку и дегустация местных специалитетов добавят ярких впечатлений. Уникальная возможность узнать о культуре и традициях этой удивительной страны
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Впечатляющие водопады и озера
  • 🏞️ Уникальные природные ландшафты
  • 🕍 Исторические и культурные достопримечательности
  • 🍷 Дегустация местных специалитетов
  • 🚶‍♂️ Прогулки по живописным местам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для путешествия по Абхазии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа раскрывается во всей красе. В апреле и октябре также можно насладиться красотами, но возможны дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, некоторые природные объекты могут быть менее доступны, но все же путешествие будет интересным благодаря культурным достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Ближайшие даты:
20
авг21
авг22
авг23
авг24
авг25
авг26
авг
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонская пещера

Описание экскурсии

Откройте для себя Абхазию

Абхазия — это место, которое оставит незабываемые впечатления благодаря своим водопадам, озерам, пещерам, монастырям и прекрасным курортным городам. Это удивительный край, где природа и культура переплетаются, создавая уникальную атмосферу.

Увлекательные достопримечательности

За один день вы сможете увидеть множество главных достопримечательностей страны. Вам откроются:

  • Величественные водопады, которые завораживают своей красотой;
  • Чистейшие озера, отражающие небесную синеву;
  • Таинственные пещеры, хранящие в себе множество тайн;
  • Старинные монастыри, рассказывающие о богатой истории региона;
  • Курортные города, предлагающие комфортный отдых и развлечения.

Погружение в культуру

Во время путешествия вы узнаете о прошлом и настоящем Абхазии. Мы поделимся с вами интересными историями о культуре, быте, традициях и обычаях этого удивительного края. Каждый момент будет насыщен новыми знаниями и открытиями.

Комфорт и незабываемые впечатления

Мы сделаем все возможное, чтобы ваше путешествие было комфортным и запоминающимся. Вы сможете насладиться не только красотой природы, но и теплотой местного гостеприимства. Приготовьтесь к увлекательному путешествию, которое оставит в вашем сердце частичку Абхазии!

Ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • По желанию время экскурсии можно увеличить
  • По желанию: Молочный водопад и дачу Сталина: + 1000 руб. к стоимости экскурсии (отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 руб. с человека)
  • Аренда детского кресла - 500 руб.
  • Экосбор в Рицинском национальном парке - 700 р. взрослые, 200 р. дети 8-12 лет Новоафонская пещера - 700 р. с человека
  • Экскурсию также можно начать от границы (+ 1500 руб. к стоимости экскурсии)
Место начала и завершения?
Гагра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали: по желанию время экскурсии можно увеличить
  • Дополнительно
  • Экскурсию также можно начать от границы (+ 1500 руб. к стоимости экскурсии)
  • По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 1000 руб. к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 руб. с человека
  • Аренда детского кресла - 500 руб
  • Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке - 700 р. взрослые, 200 р. дети 8-12 лет, Новоафонская пещера - 700 р. с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

