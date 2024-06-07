1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Гагра
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на горных реках Абхазии: форель, сазан, сиг и голавль
Проведите незабываемый день на горных реках Абхазии, ловя форель, сазана, сига и голавля. Вас ждут живописные пейзажи и полезные советы опытного рыбака
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Завтра в 10:30
10 июня в 05:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие на озеро Рица: Водопады и каньоны Абхазии
Погрузитесь в атмосферу горной Абхазии с экскурсией на озеро Рица, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш отель в Гагре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия на озеро Рица: водопады, каньон и дегустации
Откройте красоту Абхазии во время насыщенной экскурсии с посещением озера Рица, водопадов и Юпшарского каньона
Начало: Адлерский район, Гагра
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к озеру Рица: незабываемые впечатления в Абхазии
Приглашаем в увлекательное путешествие к озеру Рица. Откроем вместе сказочные виды и тайны Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590₽ за всё до 8 чел.
Групповая
7 часов
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе
Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе
Начало: По вашему адресу
Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Абхазию за 8 часов
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 300₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
7 часов
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400₽ за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360₽ за человека
Групповая
9 часов
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 750₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 июня 2024Выражаем огромную благодарность за интереснейшую экскурсию! Ездили вдвоем с женой, посетили озеро Рица, монастырь в Новом Афоне, вкусно поели на берегу горной реки и послушали увлекательные рассказы нашего гида. Очень рады, что обратились именно к вам, обязательно вернемся еще!
- ППавел5 июня 2024Мы были на экскурсии «душевное путешествие» и наш гид был Алхас. Большая ему благодарность за этот чудесный день! Нас забрали от
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
- ККсения4 июня 2024Добрый день! Хочу выразить своё мнения об очень великолепном гиде, Адгур очень позитивный образованный и просто хороший человек отнёсся конструктивно и интеллектуально ко мне и к мужу все понятно объяснил спасибо вам огромное за впечатление и рассказ этих красивых мест.
- ИИнна3 июня 2024Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в полном восторге. Очень красивые локации!!!
- ЮЮлия1 июня 2024Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
- ААлександра30 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Алхасу, что познакомил нас с культурой и природными достопримечательностями Абхазии. Алхас отлично знает историю своего государства, было очень приятно ознакомиться с ней. Мы получили хорошие совместные кадры, благодаря нашему замечательному гиду
- ЛЛариса30 мая 2024Наша поездка с Адгуром была великолепна! 6 часов пролетели как один. Адгур отличный рассказчик местных легенд, обладает невероятным чувством юмора и обаяния! Я очень рекомендую всем эту экскурсию! Спасибо, Адгур!
- ЕЕкатерина30 мая 2024Отличная экскурсия. Организация тоже на уровне. Забрали из отеля. Гид Руслан - знаток своего дела. Чувствуется, что очень любит свою
- TTatiana29 мая 2024Замечательная экскурсия. Никаких дегустаций, только по заявленному маршруту, без ограничений времени на остановках. Гид Сергей приятный собеседник, позитивный, по дороге рассказывал историю страны, интересные факты о посещаемых местах, без лишней воды. Отлично водит авто.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Голубое озеро»
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