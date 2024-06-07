за всё до 3 чел.

14 110 ₽ за всё до 3 чел.

Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас

Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ

Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой

за всё до 7 чел.

12830 10 264 ₽ за всё до 7 чел.

Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...

Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады

за всё до 4 чел.

8500 7 650 ₽ за всё до 4 чел.

Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии

за всё до 6 чел.

10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии

за всё до 8 чел.

13 000 ₽ за всё до 8 чел.

Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р

Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона

за всё до 7 чел.

20850 16 680 ₽ за всё до 7 чел.

Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день

за всё до 6 чел.

15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов

за всё до 8 чел.

10 500 ₽ за всё до 8 чел.

Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас

за всё до 4 чел.

8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой

за всё до 6 чел.

25 000 ₽ за всё до 6 чел.

Начало: В вашем отеле в Гагре

Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки

за всё до 4 чел.

22 500 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас

за всё до 3 чел.

9 000 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде

Проведите незабываемый день на горных реках Абхазии, ловя форель, сазана, сига и голавля. Вас ждут живописные пейзажи и полезные советы опытного рыбака

за всё до 4 чел.

25 000 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: в Гагре или на границе Псоу

Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас

от 1 800 ₽ за человека

Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса

Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны

Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица

за всё до 4 чел.

8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: Ваш отель в Гагре

Погрузитесь в атмосферу горной Абхазии с экскурсией на озеро Рица, где природа и история сливаются воедино

Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад

Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков

Откройте красоту Абхазии во время насыщенной экскурсии с посещением озера Рица, водопадов и Юпшарского каньона

за всё до 7 чел.

10 000 ₽ за всё до 7 чел.

Приглашаем в увлекательное путешествие к озеру Рица. Откроем вместе сказочные виды и тайны Абхазии

за всё до 8 чел.

9 590 ₽ за всё до 8 чел.

Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления

Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры

за всё до 8 чел.

15 000 ₽ за всё до 8 чел.

Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе

🛣 Джиппинг

Индивидуальная

8 часов 6 отзывов

Влюбиться в Абхазию за 8 часов Начало: По договоренности

Расписание: каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом